T-Systems zamestnal v Košiciach 500 IT špecialistov

10. sep 2007 o 17:00 ČTK

Košice 10. septembra (ČTK) - Spoločnosť T-Systems Slovakia zamestnala v Košiciach 500 špecialistov pracujúcich v oblasti informačných technológií. Splnila tak svoj investičný zámer s 18-mesačným predstihom, povedal dnes novinárom konateľ spoločnosti Jozef Ondáš. Spoločnosť T-Systems je členom združenia IT Valley, ktoré spája košické univerzity, samosprávu a technologické firmy.

Ondáš neupresnil výšku investície T-Systems na Slovensku. Spoločnosť však získala štátnu pomoc vo výške 147,7 milióna korún. "Je to 35 percent z oprávnených nákladov," povedal novinárom štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Žiga.

T-Systems Slovakia je dcérou nemeckej spoločnosti T-Systems Enterprise Services, ktorá patrí do skupiny Deutsche Telekom. Spoločnosť zamestnáva takmer 52.000 ľudí vo viac ako 20 krajinách sveta.

Technologické spoločnosti majú podľa Ondáša na východnom Slovensku zatiaľ dostatok počítačových odborníkov, musia sa však podieľať spolu so strednými a vysokými školami na ich vzdelávaní. Aj pre tento cieľ vzniklo v Košiciach začiatkom roku združenie IT Valley. Podľa odhadu Ondáša vo firmách začlenených v tomto združení pracuje v súčasnosti približne 4.000 odborníkov, do piatich rokov by malo pribudnúť ďalších 3.000 miest.