Podmorský svet Rapture - alebo druhý názor na Bioshock

Do redakcie sa okrem Xbox 360 verzie Bioshocku od Cenegy zatúlala aj jeho PC sestrička. Bioshock je natoľko zaujímavý projekt, že si zaslúži článok číslo dva. Nepôjde o klasickú recenziu, skôr o isté zamyslenie sa, ktoré však nemusí padnúť do noty každému

10. sep 2007 o 12:18 Ján Kordoš

V prvom rade: rozhodol som sa nezvyčajne prihovárať sa k vám prostredníctvom prvej osoby. Dúfam, že to nikoho neurazí a nebude na mňa ukazovať prstom ako na neprofesionálneho pisálka. V rade druhom: tento článok bude možno obsahovať spojlery, ktoré môžu pokaziť radosť z hrania, avšak nepôjde o žiadne zásadné prezradenia dôležitých momentov. A napokon za tretie: Bioshock ma istým spôsobom sklamal. A už je oheň na streche.

Hodnotenie, ktoré si môžete všimnúť pri recenzii Bioshocku je pomerne vysoké. Je dosť možné, že by som v niektorých položkách zvolil úplne iné číselné hodnotenie, ale v tom podstatnom, čiže vyzdvihnutí kvalít na správnych miestach sa dá so Slavom súhlasiť – a úprimne, kedy tomu bolo inak, veď všetci si ešte pamätáme na Lulu, všakže... PC verzia obsahuje zmeny maximálne tak v ovládaní, všetky ostatné prvky majú základné črty podobne a keby ste si spustili Bioshock na Xbox 360 a PC (najlepšie na doporučenej konfigurácii), žiadne zmeny až na rozdielne ovládanie by ste nenašli. Takže áno, kombinácia klávesnice plus myšky zaručene funguje. Ľavým tlačidlom strieľame, pravým meníme medzi plazmidmi a zbraňou, kolieskom vyberáme z ponuky, E je akčné tlačidlo, R zas slúži na nabíjanie. Nič extrémne náročné to nie je, všetko funguje na jednotku. Menšie frflanie od mojej osoby by si možno zaslúžilo neprehľadné zbieranie niektorých predmetov po mŕtvych. Niekedy sa mi totiž stalo, že som nevedel nájsť pištoľ, ktorú postava v smrteľnom kŕči odhodila a musel som po tmavej obrazovke snoriť ako v hardcore adventúrke pri pixel-huntingu. Inak pohoda, klídek, tabáček.

Myšlienka podmorského sveta, v ktorom sa zišla elita tých najvýznamnejších osobností a celebrít z povrchu, má svoje neskutočné čaro, ktoré dovolí práve vyvoleným oslavovať „so svojimi“. Andrew Ryan, sovietsky vizionár dostal nápad na vlastný svet umiestnený pod morskú hladinu, kde by klasické ľudské problémy a choroby nedostali žiadnu šancu. Medzi tými najlepšími predsa nemôže vzniknúť žiadny problém. Lenže vznikol, avšak to je teraz jedno. Mnoho ľudí prirovnáva Bioshock k predošlým hitom z dielne Irrational Games (resp. po novom 2K Boston a 2K Australia), hlavne System Shock 2. Samozrejme, každý z nich shockuje a používa na vybudovanie pôsobivej atmosféry jednoduchý princíp uzavretia spoločnosti od okolitého sveta, kde sa zrazu hráč preberie a postupne odhaľuje útrapy, ktoré sa na inkriminovanom mieste stali. A snaží sa prežiť. Dobre, to majú tieto dielka spoločné. Podmorský svet Rapture na to išiel viac než dobre. Art deco štýl má svoje prirodzené čaro a nie je zložité si predstaviť, že v polovici minulého storočia by niečo podobné mohlo byť mysliteľné. Pre nás už archaická architektúra dáva v spojení s bizarne modernou technológiou výrazný impulz k pohlteniu. Teda na prvú hodinku, potom sa kochanie postupne končí. Nie, skutočne to nemyslím v zlom, Rapture je plný prekvapení, ale jeho potenciál nebol využitý naplno.

Je to strieľačka. Je to strieľačka, kde musíte občas pohnúť rozumom, pretože pumpovaním olova (v prípade špeciálnej munície aj iných materiálov) do tiel sa ďaleko dostanete len v prípade šťastia alebo skúseností. Keď sa pozriem do minulosti, System Shock 2 na to išiel takmer úplne rovnako a použil rovnaké princípy, lenže tam to fungovalo na 100%. Tu tomu tak nie je. Aj v Bioshocku síce nachádzame záznamy mŕtvych či vidíme rôzne šialené scény ako napríklad mamička smútiaca za svojim dietkom v kočíku, maniakálna snaha o ľudskú krásu Picassovou formou alebo totalita či dávky substancie, ktorá vám vo forme plazmidov dovolí využívať špeciálne schopnosti. Toto sú jednoducho špecifické a pri troche premýšľania i uskutočniteľné bizarnosti, ktoré by mohli prejsť (žiaľ) i v dnešnom svete. Davová psychóza bola dôvodom mnohých krvavých nepríjemností a aj obyvatelia Rapture napokon doplatili na svoju ľudskosť. Aj keď už zohavenú prostredníctvom ADAMa, stále však ľudskú hlúposť. Prvá betónová stena sa črtá spočiatku nenápadne. Síce sa postupom času dozvedáme viac z minulosti tohto utopistického zriadenia, dávkovanie je však v niektorých prípadoch pomalé, v iných nie dostatočné. Ľudských príbehov sa dalo vymyslieť mnoho, dokonca ich tu aj niekoľko zaujímavých je, no do hĺbky nejde takmer žiadny. Áno, zabudol som, je to len strieľačka.

Dnes sa už jednoducho denníky, zápisky alebo iné záznamy pohnutých ľudských osudov nenosia, pretože zdržujú od frenetickej akcie. Práve v tom bol Systom Shock mrazivý, beznádejný, depresívny a strašidelný. Tu máme obyvateľov, ktorí chceli slobodu a tí, ktorí zostali stáť za Ryanom. Architektúra úrovní silno hlása propagandu jediného možného riešenia (samozrejme Ryanovho), avšak aj tento problém je utlačovaný do úzadia. Našiel som síce mnoho priblížení k oslave zakladateľa, no už sa nie raz ukázalo, že ak sa poriadne pritlačí pílu, mohol by byť efekt výraznejší. Lenže to by už potom zrejme nebola len strieľačka.

RPG prvky sú minimalizované. Pre niekoho klad, pre iného sklamanie, bežne však skonštatujem, že to považujem za jednoznačne šťastný krok. Bioshock totiž omnoho viac inklinuje k adventúre alebo ak chcete k preskúmaniu všetkého. Práve to mi vadilo na Rapture najviac. Mal som síce voľnosť, no neustále súboje, hackovanie a všetky tie veci, ktoré málokedy dovolili vydýchnuť, napokon prinútili zrejme aj tvorcov poľaviť z prezentovania smutného príbehu ako väčšieho zážitku a nielen streľby. Nechcem brať nikomu názor, Bioshock je na rozdiel od iných strieľačiek skutočne unikátom, veď nielenže núti kombinovať rôzne druhy zbraní, dostatok munície som mal málokedy a priamočiaro sa na nepriateľov ísť jednoducho nedalo. Je to iná akcia. Bez debaty. Avšak preto, aby sa Rapture zapáčilo čo najširšej skupine hráčov, tam zrejme musela byť v tak podstatnej miere.

Možno plačem na nesprávnom hrobe. Bioshock si hodnotenie na deväť bodov z desiatich určite zaslúži. Biologické modifikovanie ľudského tela, ktoré doslova vyzerá ako vytrhnuté z príbehov narkomana, si akčnú zložku žiada. A rozhodne je nutná, avšak miera, s akou prebiehajú súboje, príliš často odtrhávala od (pre mňa osobne) podstaty. Strachu z ľudských hriechov, šialených predstáv o božskom pôvode, možnosti robiť si čokoľvek bez sebareflexie, deštruktívne konanie v snahe ukojiť svoje ego, depresívne stavy úzkosti a odlúčenia, ktoré sú utlmované chabými výhovorkami. Taká ordinácia krásy doktora Steinmena by si žiadala niečo viac. Cesta na toto popravisko je síce lemovaná šialenými výtvormi chorého človeka, avšak je to málo, keď sa tu a tam objaví krvavý nápis, prípadne obrazy zošívaných, čítaj prirodzene krásnych, tvárí žien. Úprimne, koľko hráčov si povšimne Steinmenov nemecký prízvuk, spomenie na fašistické pokusy o vytvorenie nadčloveka, dá si to dokopy, uvedomí si časové odohrávanie sa Bioshocku (len niekoľko rokov po skončení druhej svetovej) a dá do konečného kontextu s elitnou spoločnosťou? Kto je potom tá výsledná elita? Ale nie, je to len strieľačka. A krvavý mäsiar musí byť vždy nemeckého pôvodu.

Príkladov by sa dalo nájsť mnoho, preto berte toto povzdychnutie len ako zamyslenie sa. Bioshock si to totiž zaslúži. Aj keď som po celý čas vlastne vynášal odvážne súdy, ide o jeden z najkvalitnejších projektov. Táto hra sa jednoducho bude páčiť každému, kto sa nechá unášať prúdom, v prípade Bioshocku, vody zážitkov. Bioshock je skvelé dielko, ktoré vás možno donúti zastaviť sa a zamyslieť sa. No to možno by som si dovolil zvýrazniť. Na druhú stranu, takto aspoň titul prerazí na trhu, pretože sa v ňom priadne strieľa a krv tečie prúdom. Z Bioshocku sa istotne stane kult, no ja osobne vo svojom vnútri neprestanem dúfať a veriť v to, že sa raz objaví Bioshock, v ktorom pôjde akcia do pozadia na úkor skúmania a adventúrenia. Nemyslím klasické zbieranie predmetov a vykecávanie. Ale jednoducho o zážitok z tiesnivého sveta s menším počtom kreatúr.

Výsledný verdikt? Ten nepotrebujete, sami už hádam dobre viete, čo od Bioshocku očakávať a čo nie. A kúpte si ho! Za peniaze, originálku, podobných projektov je totiž... veď viete. Berte túto druhú mincu len ako upozornenie, nie výčitku smerujúcu k tvorcom, že nám dali len akčnú hru. Vďaka však aj za ňu.