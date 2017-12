Vypísali nový tender na systém elektronického mýta

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dnes zverejnila podmienky nového tendra na vybudovanie systému elektronického mýta za 20 miliárd korún bez dane z pridanej hodnoty. Prvú súťaž spoločnosť zrušila v auguste pre veľký počet záujemcov.

7. sep 2007 o 11:00 ČTK

Záujemcovia sa môžu do novej súťaže prihlásiť do 4. októbra, NDS z nich potom začiatkom novembra vyberie osem ponúk do užšieho finále. Pri hodnotení uchádzačov o zákazku zavážia predovšetkým ich referencie. Do prvého tendra na mýtny systém, ktorý diaľničná spoločnosť vypísala v júli, sa prihlásilo 55 firiem.

Pri hodnotení predložených projektov bude NDS vo finále súťaže posudzovať napríklad celkovú cenu za zákazku alebo efektívnosť výberu mýta za prejazd po vybraných cestách. Obálky s ponukami by sa mali otvárať začiatkom januára 2008.

Elektronické mýto majú platiť autobusy a nákladné autá s hmotnosťou nad 3,5 tony za jazdu po diaľniciach, rýchlostných cestách a vybraných súbežných komunikáciách. Celkovo by malo byť od roku 2009 spoplatnených približne 2400 kilometrov ciest.

Víťaz tendra bude môcť prevádzkovať mýtny systém 13 rokov, rok bude mať na jeho výstavbu. Opcia mu však umožní predĺžiť zmluvu o ďalších päť rokov.

Podmienkou účasti v súťaži bude splnenie viacerých ekonomických parametrov. Vlastné imanie záujemcov musí dosiahnuť minimálne 800 miliónov korún, ich ročný obrat prekročiť 2,5 miliardy Sk a tiež budú musieť zložiť zábezpeku 10 miliónov korún.

NDS zatiaľ nespresnila, akú technológiu chce uprednostniť. V niektorých štátoch, napríklad v susednom Česku a Rakúsku sa využíva mikrovlnný systém, v Nemecku naopak satelitný. Minister dopravy Ľubomír Vážny však skôr naznačil, že zvýhodnený by mal byť satelitný systém.

Záujem o vybudovanie systému na výber elektronického mýta na Slovensku už ohlásil rakúsky Kapsch, francúzsky Sanef, nemecký Siemens a slovensko-nemecké konzorcium sesterských firiem Satellic a Slovak Telekom.

Peniaze získané z výberu mýta budú príjmom NDS, ktorá z nich má prednostne splácať svoje úvery. Príjmy z mýta by podľa odhadov ministerstva dopravy mali v prvých rokoch od spustenia systému dosiahnuť šesť až osem miliárd korún ročne.

Slovenská vláda začiatkom júla rozhodla, že sadzba mýtneho za prejazd diaľnice alebo inej vybranej cesty bude od 1,9 do 6,23 koruny za kilometer. Pôvodne ministerstvo navrhlo vyššie sadzby. Kabinet ich znížil pre obavy z toho, že by vozidlá mohli slovenské cesty pre vysoké poplatky obchádzať. Osobné autá by mali prejsť na mýtny systém od roku 2013, dovtedy budú naďalej využívať diaľničné známky.

Kabinet Roberta Fica chce urýchliť výstavbu diaľnic v krajine, budovanie asi 150 kilometrov ciest má preto v najbližších rokoch financovať súkromný kapitál. S osobitným mýtom na týchto úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest vláda nepočíta, splácať ich plánuje zo štátnych peňazí.