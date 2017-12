Ak chcete na internete prednosť, priplaťte si

Chcete mať pri preťažených linkách na internete prednosť? Potom si budete môcť u svojho poskytovateľa internetu za prvé miesto v rade dát čakajúcich na prenesenie priplatiť. Rozhodli o tom americké úrady, ktoré riešili dilemu – musí byť internet pre všetk

7. sep 2007 o 9:45 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (ap)

ých rovnaký?

Tak ako pošta účtuje za prioritné zásielky príplatok, poskytovatelia internetu budú môcť ponúknuť prémiovú službu, ktorá zaistí prioritu vašich dát prenášaných sieťou pred dátami iných. Diferencovať kvalitu služieb je vraj prirodzené a výnimkou by nemal byť ani internet.

Technológie spoplatňujúce prioritu paketov by mohli byť liekom na riešenie preťažovania liniek. Softvér označí prenášané dáta znakom priority a internetové smerovače po overení predplatného budú rozhodovať o tom, ktoré dáta sa prenesú prvé a ktoré nie. Takáto technológia sa už dnes bezplatne používa na to, aby boli hlas a video prenášané bez toho, aby dochádzalo k výpadkom v plynulom prenose. Mohlo by ísť o dočasný liek pre linky, ktoré sú čoraz viac preťažené.

O tom, či sa technológia dostane i do reálnej praxe rozhodnú dopyt a reakcie poskytovateľov internetu. Americké vládne inštitúcie v tomto riešení problém nevidia. Čo na to však povedia tvorcovia internetu? Internet bol vytvorený pre všetkých tak, aby poskytoval rovnakú úroveň komfortu - bez protekcie a priorít.