Obedná pauza: trafte do čierneho

Dobre, možno by sa viac hodilo v tomto prípade „trafte do zeleného“. Hra Tanks je už na prvý pohľad zjavne odetá do militaristického kabáta, to však neznamená, že si ju užijú iba vojaci či agresívne zmýšľajúci ľudia.

7. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 3 0 Hra Tanks je na prvý pohľad zjavne odetá do militaristického kabáta, to však neznamená, že si ju užijú iba vojaci či agresívne zmýšľajúci ľudia. Pripúšťame, oddaní pacifisti pravdepodobne koncept ostreľujúcich sa tankov neprekúšu, vy si snáď dokážete k tejto flešovke nájsť cestičku, v opačnom prípade by ste sa ukrátili o príjemnú porciu zábavy. Tanks stojí na princípe staručkej hry Scorched Earth, v súčasnom populárnom variante ju môžete poznať pod názvom Worms. Aj napriek vojenskému podtónu je viac strategická a taktická než zbesilo akčná. Ovládate v nej tank, cieľom je poraziť súpera sediaceho v rovnakej mašine. Potrebujete k tomu správne odhadnúť balistiku strely, určiť polohu hlavne a intenzitu odpálenia munície, brať do úvahy poveternostné podmienky a terén, vybrať správny typ nábojov pre danú situáciu a podobne. Hra prebieha na ťahy, takže na všetky úkony máte dostatok času. Na jednej obrazovke sa môže dovedna zjaviť až 5 tankov, z čoho všetky môžu ovládať ľudia. Svoje sily si tak môžete zmerať aj s vašimi kolegami či priateľmi. Ovládanie:

Môžete si vybrať, či budete preferovať klávesnicu alebo myš. V prvom prípade využijete šípky (doprava a doľava na pohyb, hore a dole na určenie polohy hlavne), page down a page up (na nastavenie intenzity výstrelu), Q, W (na zmenu zbrane) a medzerník (výstrel). V druhom prípade všetky požadované prvky určujete odklikávaním položiek či pohybovaním ukazovateľov na stupniciach umiestnených na hornom ovládacom paneli. V oboch prípadoch je potrebné tento panel sledovať, informuje vás o vašom zdraví, aktuálnej zbrani a stave nábojov, type obrany, zostávajúcom palive na pohyb tankom a podobne. Pred spustením partičky máte ešte možnosť určiť si prostredie, farbu prislúchajúcu vašej osobe, meno virtuálnej identity, počet tankov a to, či súperov ovláda počítač alebo nie. Medzi jednotlivými levelmi zas nakupujete vybavenie za body, ktoré dostávate po úspešných zásahoch. Paleta ponuky je skutočne široká. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.