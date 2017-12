Aká je budúcnosť vreckových prehrávačov?

Začínali s pamäťou na jeden album skladieb a mnohé nemali ani displeje. Dnes nás pri cestovaní na farebných displejoch zabávajú filmami, s okolím komunikujú bezdrôtovo, dokážu sa pripojiť na internet a ovládať ich môžeme dotykom. Viete aké novinky pre nás

výrobcovia pripravili?

Pravdupovediac, vreckové prehrávače sú čoraz všestrannejšie a pri každej novinke badať, že výrobcovia sa nenechajú zastrašiť tým, že s prehrávaním hudobných nahrávok a videa si dnes poradia mnohé mobilné telefóny. Nové prehrávače ponúkajú neustále viac funkcií, väčšiu zábavu a dlhšiu výdrž batérií. Na tohtoročnom veľtrhu IFA bolo zrejmé, že vianočná sezóna sa bude niesť v znamení videa a bezdrôtovej komunikácie.

Displejom rastú uhlopriečky

Od momentu, kedy sa spotrebitelia začali tešiť podpore videa na vreckových prehrávačoch, uhlopriečka displeja rastie, neraz i na úkor jednoduchosti ovládania. 2-palcové displeje, s ktorými sa éra videa naplno odštartovala, sa pomaly vytrácajú a výrobcovia ich menia za 3 a 3,5-palcovú platformu. Z hudobného prehrávača s prehľadným používateľským rozhraním sa stáva „kino do vrecka“.

Pri displeji nerozhoduje iba jeho veľkosť, ale aj rozlíšenie, uhol viditeľnosti, rýchlosť odozvy a šírka pokrytia farebného spektra.

Kvalita displejov sa za posledné dva roky posunula výrazne vpred, takže už dnes sú na trhu malé vreckové prehrávače, na ktorých sú čitateľné i titulky.

Ako však zabrániť tomu, aby sa malý vreckový prehrávač nezmenil na rozmerné závažie prekážajúce vo vrecku? Výrobcovia nachádzajú odpoveď v širokouhlých displejoch. Tie umožňujú udržať štíhlosť tela a ponúknuť pri cestovaní viac vizuálnej zábavy. Stranové pomery dosahujú v extrémnych prípadoch i pomer 2:1.

Tlačidlá ustupujú

Klasické ovládanie prostredníctvom tlačidiel pomaly, ale isto ustupuje. Príčinou je rastúca interaktivita firmvéru a boj o každý milimeter čelnej strany prehrávača pre umiestnenie displeja. Výrobcovia menia ovládanie prehrávačov tak, aby sa podobalo posedeniu za počítačom. Kde klikne kurzor myši, tam sa vykoná konkrétna úloha – lepšie povedané, ťuknite si prstom do displeja.

Dotykový displej nie je žiadnou novinkou, siahlo po ňom niekoľko výrobcov. Ovládanie prstom nemusí byť vždy najpresnejšie a najprecíznejšie, listovanie v zoznamoch multimédií a „pretáčanie“ je však rýchle a pohodlné.

Priaznivci hudby sa však nemusia obávať toho, že sa tlačidlá z hry úplne vytratia. Presúvajú sa z tela prehrávača na jeho periférie.

Slúchadlá a reproduktory bez káblov

Populárnou výbavou prehrávačov sa stalo rozhranie Bluetooth s rozšíreným profilom pre prenos audia, takže slúchadlá a reproduktory sa konečne zaobídu bez káblov. Takmer každý nový „videoprehrávač“ prichádza na trh s modulom pre bezdrôtovú komunikáciu. Ten je možné spárovať s akýmkoľvek kompatibilným zariadením. Výnimkou nie je ani spárovanie s dvojicou slúchadiel súčasne.

Slúchadlá sú neraz vybavené tlačidlami pre ovládanie reprodukcie, nechýbajú však ani malé reproduktorové súpravy, ktoré umožňujú podeliť sa s hudbou s priateľmi. V ponuke sa objavuje i nový druh zariadenia, ktoré komunikuje súčasne s prehrávačom i mobilom. Poslúži ako bezdrôtová súprava handsfree, ale umožňuje i plnú kontrolu nad prehrávačom. Či skončí vo vašom vrecku, na stole alebo na palubovke automobilu, je už len na vás.

Softvér sa stáva nevyhnutnosťou

Nie je tomu tak dávno, keď sa pokladalo za samozrejmosť, že prehrávač sa po pripojení k počítaču tvári ako USB kľúč, na ktorý stačí nahrať skladby. Dnes sa už začína do popredia tlačiť komfort, a všetku prácu na seba preberajú softvéry.

Konvertujú videozáznamy do formátu, ktorý vyžaduje prehrávač, zmenšujú fotografie pri prenášaní do pamäte, dopĺňajú do skladieb informácie o albume, štýle či sťahujú k piesňam ich texty. Prebrali však na seba i ďalšiu úlohu. Prostredníctvom RSS kanálov monitorujú servery, aby prehrávač počas nabíjania naplnili digitálnym obsahom – sťahujú voľne dostupné skladby, videá či zbierajú novinky z YouTube. Obsah prehrávačov sa dnes mení rýchlejšie, ako kedykoľvek doposiaľ. Softvér sa stáva dôležitou súčasťou výbavy.

Éra WiFi klope na dvere

S všadeprítomným internetom a rozrastajúcou sa sieťou hotspotov rastie záujem výrobcov i o priame prepojenie s internetom.

Jedni za touto vymoženosťou vidia odbytový kanál pre hudbu, ktorú predávajú, iní si uvedomujú že na svojich prehrávačoch môžu ponúknuť internetové rádiá a iný živý obsah, ktorý pri zázname stráca atraktívnosť.

To bohužiaľ mení prehrávače na malé vreckové počítače. Ak výrobca podľahne pokušeniu a siahne po e-mailovom klientovi, internetovom prehliadači, alebo otvorí na svojom prehrávači prístup k sociálnym sieťam, priblížime sa k ére, kedy každý kus mobilnej elektroniky bude ponúkať rovnaké funkcie – avšak vždy trochu inak.

Batérie vydržia čoraz viac

I napriek tomu, že sú dnešné prehrávače útle a tenké, ich výdrž sa vyšplhala na doterajšie maximum. Pri prehrávaní hudby je možné bežne počítať s 24 až 40-hodinovou výdržou, pri práci s videom sa priemer pohybuje v rozpätí od 4 do 8 hodín. Znamená to, že ani v prípade, že poletíte za „veľkú mláku“, nebudete mať núdzu o energiu. Či strávite čas posluchom svojej obľúbenej hudby, alebo sa zahľadíte na filmové trháky či epizódu nového seriálu je už iba na vás.

A čo nás čaká v budúcoročnej sezóne? Výrobcovia zatiaľ taktne mlčia a naznačujú, že novinky, ktoré predstavili v tomto roku, zotrvajú na pultoch predajní i počas vianočnej sezóny. Všímať si treba nielen parametre, ale aj dostupnosť príslušenstva. K novým prehrávačom rozhodne patria bezdrôtové slúchadlá a stolová dokovacia stanica s reproduktormi.