Call of Duty 4: Modern Warfare - teroristi útočia zo všetkých strán

Skutočne netušíme, kedy a prečo vznikol kult okolo strieľačiek z Druhej svetovej vojny, no dvojica Medal of Honor a Call of Duty sa stala akousi posvätnou modlou všetkých hráčov. Predstavili sme vám MoH, teraz prišiel rad na Call of Duty. Príjemné čítanie

6. sep 2007 o 13:36 Ján Kordoš

Moderná doba si žiada neustály pokrok, nik sa nesmie zastaviť ani na sekundu a užívať si každý moment voľného času. Herný priemysel využíva túto možnosť na odreagovanie mnohých jedincov, pričom prím hrajú tituly akčné, nenáročné na premýšľanie, avšak intenzívne na získanie zážitkov. Skutočne netušíme, kedy a prečo vznikol kult okolo strieľačiek z Druhej svetovej vojny, no dvojica Medal of Honor a Call of Duty sa stala akousi posvätnou modlou všetkých hráčov a akákoľvek zmienka o pokračovaní či len datadisku toho a toho titulu, bola oceňovaná zlatom.

Lež doba pokročila, chute hráčov sa zmenili a chceli aj niečo iné, než neustále strieľanie nacistov tým istým spôsobom. Medal of Honor: Airborne sme vám predstavili nedávno a nemohli sme nechať tento projekt osamotený a minimálne zo slušnosti mu dať pri pravicu soka, s ktorým bojoval na virtuálnych frontoch niekoľko krokov. Tam, kde sa Airborne drží stále krvavého konfliktu spred viac než 60 rokov, prináša vývojárske štúdio Infinity Ward osvieženie v celej sérii, hoci sa to na prvý pohľad nemusí páčiť každému fanúšikovi. Po čisto konzolovom, nie práve vydarenom Call of Duty 3 , za ktorým stálo štúdio Treyarch a nie práve Infinity Ward, odpadlíci od vývojárov pôvodného Medal of Honor, sme chceli nad Call of Duty zlomiť palicu. V Infinity Ward však vedia ako na to, tí vedia, čo nám všetkým zachutí. Je to síce kruté zistenie, ale po minulom Call of Duty sme zostali znechutení, čože sa to s našou obľúbenou sériou deje. Chvalabohu si to uvedomil i vydavateľ v podobe spoločnosti Activision a okamžite povolal do aktívnej služby ten pravý tím.

Druhá svetová je už príliš ošúchaná. Samozrejme, spomíname to často i my, niekedy sa nám zdá, že ju už poznáme naspamäť, čo by mohol nejeden stratég potvrdiť. A zrejme si to pri zbieraní nápadov povedali aj v Infinity Ward. Riešením sa ukázalo zahodiť tento konflikt za hlavu, neobzerať sa do minulosti a vytvoriť vojnu zo súčasnosti. Nepríjemná situácia v Call of Duty 4: Modern Warfare sa odohráva v alternatívnej súčasnosti, hoci niektoré prvky zápletky vychádzajú z našich nemilých časov, kedy na vás terorista pozerá spoza každého rohu. Modern Warfare navyše spája dve pomerne silné strany do jedného celku: Stredný východ a Rusko si zrejme tľaplo. Respektíve si teroristické zložky podali navzájom pomocnú ruku. O Strednom východe sa netreba bližšie rozpisovať, všetkým nám je situácia dobre známa a môžete sa prikloniť na ktorúkoľvek stranu, lietadlá bežne nevybuchujú. V Rusku začína vytŕčať rožky extrémista (extrémista - terorista, aby sme do toho vniesli aj trochu rýmu) Zachiev, ktorého jediným cieľom je spraviť z Ruska svetovú veľmoc maximálnych rozmerov. A turné s Gottom a Jadrankou to nespraví.

Ako bývalý obchodník so zbraňami má Zachiev veľmi dobré kontakty na nelegálne zložky, takže ako najjednoduchšie sa zdá byť ukázať nepriateľovi svoju silu práve zbraňami. Západ už tradične odmieta prijať akékoľvek požiadavky teroristov a začína sa boj. Lenže predtým, než sa rozpúta totálne peklo, dostáva sa na horúce územie špeciálna jednotka britskej (tá bude operovať v Rusku) a americkej (tá si svoje odrobí zas na horúcej irackej pôde) armády, ktoré by mohli teoreticky všetko vyriešiť ešte v zárodku. Keďže členom tejto skupiny budete aj vy, určite sa to bude musieť podariť.

Akokoľvek vám toto spojenie príbehu pripadá pritiahnuté za vlasy, nám postačí. Už len z toho dôvodu, že máme zaručené pomerne zaujímavé prostredie, ktoré bude pozostávať z teplých i chladných oblastí. Najlepšie to dokumentujú videá, pričom skutočne prekvapení sme boli zo zaradenia mestečka Prypjať a okolia do hry. Netušíte? Asi ste potom nehrali akčný titul Stalker: Shadow of Chernobyl, ktorý sa odohrával práve v tejto oblasti, pričom rádioaktivita bola vyššia než zvyčajne. Boje tak automaticky naberajú úplne iný rozmer, pričom sa nekoná huriavk Druhej svetovej, kde to všetko okolo vás búchalo a trieskalo, ale všetko sa zameriava na o čosi menej frekventované, či skôr partizánske prestrelky. Istotne, neunikneme ani masovejším bitkám, avšak celé hranie sa presúva do úplne iných polôh, než sme tomu boli pri minulých dieloch zvyknutí. To je tá nová cesta, ktorá je zatiaľ ešte nevychodená, avšak podľa niektorých momentiek musí strhnúť každého, komu virtuálne zabíjanie nevadí.

Ako sme už spomenuli základným útvarom je jednotka, pričom sa tomuto faktu musíte prispôsobiť. Už nie ste osamelým hrdinom, ktorý tu a tam natrafí na posily. Tak to bolo v minulosti, kde sme na určitých miestach prišli k spojeneckým jednotkám, tie nám na moment pomohli, no nikdy sa zo svojho miesta príliš nevzdialili a neprežili sme s nimi dlhší konflikt. Bolo to trochu neosobné, často bolo úplne jedno, či držíme spoločne s jednotkou alebo sa vyberieme inou cestou na vlastnú päsť. Tentoraz to bude úplne inak a kooperácia s niekoľkými jednotlivcami v skupine bude nutná, pretože sa bez nich nepohnete, respektíve dlho neprežijete. Musíte sa podrobiť tímovej taktike a akékoľvek vyčnievanie z radu vám môže spraviť tu menšia a tam väčšie problémy, no nikdy to neskončí dobre. Vzájomne kryjúca sa jednotka nie je riadená vami ako napríklad v sérii Rainbow Six, ale starajú sa o seba a svoje blízke okolie vďaka umelej inteligencii. Tá nám v Medal of Honor: Airborne pripadala niekedy toporná, no Infinity Ward svorne prehlasujú, že ich AI bude na tak vysokej úrovni, že vám ovládanie ostatných nebude vôbec chýbať.

Inifinity Ward však netvrdia, že boje sa stanú pomalými. Stále to bude stará dobrá akcia, len sa zameria na trochu odlišné hranie. Akonáhle totiž bojujete v špeciálnej jednotke, postup vpred musí byť dokonale zohraný a nesmiete za žiadnych okolností ostať videní pre nepriateľské oko. Áno, dostávame sa k bodu, ktorý sa objavuje stále častejšie v nových hrách. Bravúrne ho predstavilo Gears of War, príjemne ním prekvapil posledný diel R6: Vegas a ani v Modern Warfare nebude len tak do počtu. Reč je o skrývaní sa za prekážky, ktoré budú po úrovniach hojne rozmiestnené. Aby to nebolo všetko, niektoré úlohy budú čisto stealth charakteru, takže nepôjde o jednoduché vystrieľať všetko živé a má inú farbu maskáčov ako ja. Musíte potichu a hlavne bez akéhokoľvek rámusu a zalarmovania nepriateľa preniknúť na dané miesto a splniť úlohu. V mnohých prípadoch pôjde o adrenalínový zážitok, ale to už vieme zo skúseností s inými hrami. Tieto tiché prvky však nebudú zastúpené až v takej miere, aby bežných hráčov zbytočne frustrovali, ale sa ocitnú na miestach, kde by sme ich logicky očakávali. Nemusíte mať preto obavy, Modern Warfare bude hlavne o strieľaní, len nepriatelia už nebudú padať po desiatkach – a priznajme si to, niekedy to v trojke vyzeralo až komicky, keď sme v Rambo štýle doslova hádzali náboje po neustále sa respawnujúcich protivníkoch.

Infinity Ward bolo známe svojimi naskriptovanými sekvenciami. Ak ste jednoducho prešli popri nejakom okne, znenazdajky vybuchlo a vy ste tak boli okamžite „v hre“ a nevedeli ste sa od atmosférou nasiaknutého hrania odlepiť. Po druhom hraní ste už síce túto situáciu mohli predvídať, avšak stále platilo, že momenty to boli príjemné a hlavne navrhnuté s citom. Vynikajúci dizajn a architektúra však tretím dielom (koľkokrát to ešte budeme musieť spomenúť?) poľavila, čo si všimli i v Infinity Ward a dlhú dobu skúmali, čo robilo predpočítané udalosti také atraktívne. A zaradili ich do hrania znovu, dokonca sa hovorí, že ešte v hojnejšej miere, no všetky sú navrhnuté len preto, aby ste o ne zakopli a dosiahli úplne pohltenie hrou po pár minútach. Ak sa vám nad hlavou zjaví čierny vrtuľník a vyskakujúci vojaci zrazu začnú padať, pretože ich ostreľuje dômyselne ukrytý snajper, ide o vec, ktorá vás okamžite nakopne a nenechá len tak sedieť na zadku v úkryte, hoci ide o naskriptovanú udalosť, ktorej nemôžete nijakým spôsobom zabrániť.

Isteže, nemá to nič spoločné s voľným svetom a možnosťou voľby, ale ak je to akcia príťažlivá, nikdy sme pred ňou nezavreli dvere a nešli s ňou na kávu. Nie nadarmo často spomíname, že skutočnou perlou hrania je napríklad Max Payne alebo Fahrenheit , kde nás síce skripty nepustili, no nepustili v dvoch významoch: nevykročili sme z cesty, ale ani sa nám to nežiadalo, pretože nás atmosféra držala zubami nechtami. Tomu sa podriadilo aj Infinity Ward a príbeh chce rozprávať akčným spôsobom, ako sme mali možnosť vidieť napríklad v seriály 24. Čo sa stalo minule a ako to bude pokračovať? Keďže tu máme dve bojiská, dá sa aspoň trochu fantazírovať, ako to vlastne všetko pôjde. Keďže sa hra odohráva v súčasnosti, budú mať všetci vojaci nám dobre známe vybavenie, takže nečakajte žiadne futuristické vecičky, spestrením bude napríklad nočné videnie.

Všetci, ktorí videli hru priamo v chode, si pochvaľovali grafické spracovanie. Keď sa dostávalo Call of Duty 2 na trh, patrilo medzi launch tituly Xboxu 360, pričom tvorcovia ešte netušili ako naložiť s novou technológiou. Teraz to už vedia a dokonca tvrdia, že štvrtý diel vyzerá 10x lepšie než predchodca, čo je v mnohých prípadoch neuveriteľné, lež stačí sa pozrieť na video alebo aj screenshoty, pri troche fantázie si to predstavte v pohybe a určite budeme svorne očakávať túto nádheru. Medzi dôležité vlastnosti patrí napríklad realistické vrhanie tieňov, ktoré dopadom na rôzne tvarovaný materiál menia svoj výzor. Časticové efekty sa stále mohutnejšie derú do popredia a v Modern Warfare išli vývojári dokonca tak ďaleko, že sa do rôznych scén rozhodli napchať aj rôzny hmyz. Pri nasvecovaní scén tak vyzerá obrazovka skutočne realisticky, akoby film. V mnohých prípadoch bude hrať tma dôležitú úlohu, preto bola svetelným efektom venovaná extra podpora.

Spomenúť sa oplatí ešte multiplayer, ktorý bol vždy výsadou Call of Duty a štvrtý diel Modern Warfare vie, že podporiť viacerých hráčov je nutnosťou. Teda ak chcú, aby sa s ich dietkom bavili viacerí aj po dohraní singleplayerovej kampane. Tvorcovia prehlasujú, že sa vôbec nebudú snažiť zobrať druhý diel, prehodiť ich do moderného hávu a znovu vydať. Možno by im to prešlo, veď dvojka bola v multiplayeri úspešná, no komunita by bola istotne sklamaná. Preto sa rozhodli vsadiť na novú funkciu Create-A-Class, ktorá vám umožní vytvoriť si vlastného vojaka podľa svojich predstáv. Dobre, bábiky síce obliekať nebudeme, respektíve tu o výzor až tak nepôjde, pretože sa dočkáme minimálnych RPG prvkov. Čo si v hre odomknete (či už postupom v príbehu alebo úspechmi v MP), budete môcť použiť na svoje vylepšenie. Väčšinou pôjde o niekoľko sekúnd trvajúce bonusy pre zbrane alebo charakter boja. Nemusíte sa obávať, ak patríte medzi nováčikov. Infinity Ward pracujú na tom, aby bola partia vyrovnaná a nadobudnuté schopnosti či vymoženosti len dávali na výber, akým spôsobom protivníka zabijete a zbytočne nezvýhodňovali dlhšiu dobu hrajúcich hráčov. Bude teda úplne jedno, či máte level 1 alebo 10, záležať bude predovšetkým na vašich schopnostiach a nie nabúchanej virtuálnej postave.