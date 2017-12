Kaliňák so svojimi návrhmi cúvol

Sledovať výpisy hovorov a lokalizovať telefón bude naďalej možné len so súhlasom súdu.

6. sep 2007 o 0:00

BRATISLAVA. Vláda včera schválila nový zákon o elektronických komunikáciách. Pôvodný návrh mal dať bezpečnostným zložkám právomoc sledovať kto, s kým a kedy telefonoval bez súhlasu súdu. Rovnako bez súhlasu súdu chceli polícia a tajné služby informácie o lokalizácii telefónu.

Zmeny do zákona presadzoval minister vnútra a podpredseda Smeru Robert Kaliňák, ale včera svoje návrhy stiahol. Boli proti nim HZDS a SNS.

„Okolo celého návrhu vznikla hystéria. Boli sme pritlačení k múru veľkou mediálnou kampaňou,“ povedal Kaliňák. Nevylučuje, že návrh predloží neskôr znovu.

„Práve dokončujeme zákon o extrémizme a boji proti terorizmu, ktorého sa zhodou okolností tento problém týka, a možno do tohto zákona alebo v samostatnej novele zakomponujeme tento návrh,“ povedal. Chcel by to stihnúť ešte tento rok.

Spokojný bol minister spravodlivosti Štefan Harabin.

„Moje výhrady boli akceptované. Pre mňa sú prioritné ľudské práva a to, aby sa dodržiavala ústava,“ povedal Harabin. Minister argument o tom, že rozhodnutie súdu dlho trvá, odmieta. „Sudcovia majú permanentnú službu, nie je v tom žiadny problém.“(mož)