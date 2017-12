Apple predstavil nové iPody, Zune zlacnel

Na trh prichádzajú tri nové prehrávače, vynovený softvér iTunes a funkcie, ktoré boli doposiaľ iba skromným želaním používateľov – zabudovaný internetový prehliadač, dotykové ovládanie, WiFi komunikácia a lepšia podpora videa. FM tuner však vo výbave naďa

5. sep 2007 o 21:10 Milan Gigel

lej chýba.

Doposiaľ sa na svetových trhoch predalo 110 miliónov iPodov a počítadlo zaznamenávajúce stiahnutia softvéru iTunes prekročilo hranicu 600 miliónov. Manažment spoločnosti si svoje úspechy cení - na trhu v USA má v segmente vreckových prehrávačov 70-percentný podiel. Keďže zaspať na vavrínoch sa nevypláca, na pulty predajní sa čoskoro dostanú nové modely prehrávačov.

Shuffle opäť farebnejší

iPod Shuffle vzhľadom na svoju jednoduchosť neprechádza žiadnymi zmenami. O „facelift“ sa postarajú nové farebné vyhotovenia. Výrobca tak reaguje na pozitívne ohlasy zákazníkov a ponúka nové odtiene. Pokračuje i charita spojená s červeným vyhotovením, tentokrát s kapacitou 1 gigabajt za 79 dolárov.

Nano už nie je až taký „nano“

iPod Nano dorástol výmenou displeja do úctyhodnejších rozmerov. Nová 2“ uhlopriečka mu pri hraní hier a prezeraní videí pristane, z prehrávača sa však vytráca štíhla a útla elegancia. Rozlíšenie displeja je 320x240 bodov, takže ide o prehrávač s najhustejším rozmiestnením bodov na displeji, aký kedy Apple ponúkal.

Zmenami prešiel softvér, vyšší výkon riadiaceho čipu však neočakávajte. Prvé správy hovoria o tom, že miestami badať pomalšiu odozvu, ako by sa patrilo. Akumulátor na jedno nabitie zabezpečí 24 hodín prehrávania audia, alebo 5 hodín sledovania videozáznamu. Ide o najtenší prehrávač v ponuke firmy.

V základnej dodávke prehrávača sú tri hry, na trh prichádzajú dve verzie. Za 4-gigabajtovú zaplatíte 149 dolárov a 8-gigabajtovú bez dolára 200.

Klasika tenšia ako doposiaľ

Zmeny zasiahli i tradičný iPod Classic, ktorý prichádza na trh v novej generácii. Telo je o čosi tenšie ako u predchodcu, novinkou je celokovové puzdro. I v tomto prípade je súčasťou prehrávača nový firmvér, podobne ako u Nano. Akumulátor zaistí 40-hodinové prehrávanie hudobných nahrávok, alebo 7 hodín videa. Na trh prichádzajú dva varianty – za 80-gigabajtový zaplatíte 249 dolárov, a za o čosi hrubší, 160-gigabajtový 349 dolárov.

iPod Touch – nová hviezda

Vlajkovou loďou portfólia sa stáva nový prehrávač iPod Touch, ktorý svojou koncepciou a 3,5" širokouhlým displejom vychádza z populárneho iPhonu. Vybavený je multidotykovým rozhraním a WiFi modulom b/g, ktorý umožňuje priame pripojenie k internetu. Znamená to, že pomocou zabudovaného internetového prehliadača môžete nielen siahnuť po videách priamo z YouTube, ale zavítať i do internetového obchodu so skladbami.

Batéria ponúka 22-hodinovú výdrž pri hudbe, video obslúži počas 5 hodín. Prehrávač sa dodáva v dvoch kapacitách – 8 gigabajtov za 299 dolárov a 16 gigabajtov o sto dolárov viac.

iTunes ponúka zvonenia

Keďže sa pred niekoľkými dňami objavila na internete aplikácia, ktorá umožňuje využívať ľubovoľné hudobné súbory pre zvonenia na iPhone, softvér iTunes prichádza s novou funkciou. Vyznačiť si môžete ľubovoľnú časť obľúbenej skladby, a tá je následne skonvertovaná na zvonenie, ktoré je možné preniesť do telefónu. Cena zvonenia je 99 centov, rovnako ako pri skladbe.



Microsoft znížil cenu

Microsoft reagoval na novú ponuku jednoducho. Cena prehrávača Zune klesla o 50 dolárov na nových 199 USD. Podľa vedenia spoločnosti šlo o prirodzený krok v životnom cykle produktu. Zníženie ceny bolo údajne naplánované už dávnejšie.