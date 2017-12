Stavby blízkej budúcnosti

Príroda sa bráni ľudskej expanzii. Čím vyššie stavby staviame, tým tvrdšie padáme. Ani ponor do hĺbok Zeme nie je bez nebezpečenstva. Iné cesty však neexistujú.

Aké sú a aké budú stavby blízkej budúcnosti? Najväčšou konštrukciou na svete, ktorá sa pokúsi využiť energiu dopadajúcu zo Slnka, sa stane austrálska futuristická veža na solárnu energiu. EnviroMission plánuje vybudovať túto takmer kilometrovú vežu vo Wentworthe v Novom Južnom Walese. Po dokončení bude mať výkon 200 MW, čo by znamenalo dostatok elektriny pre mesto veľkosti Bostonu.

Táto surrealistická veža bude gigantickou verziou úspešného prototypu odskúšaného v Španielsku. Bude stáť v centre mihotavého solárneho poľa so šírkou štyri míle vyrobeného zo skla a plastu. Vzduch ohrievaný Slnkom bude stúpať vo veži hore až k obrovskému „skleníku“ s 32 turbínami, vyrábajúcimi čistú, „zelenú“ elektrinu.

Cesta k vode

Už starovekí inžinieri vymysleli dômyselné spôsoby ovládania, zhromažďovania a distribúcie vody, čím vniesli poriadok do nepredvídateľnej štruktúry prírody. V roku 1000 pred n. l. Peržania vytvorili úžasný systém podzemných kanálov.

Aký je najväčší projekt kozmického veku, smerujúci k vode? Pod rušnými ulicami New York City inžinieri prevŕtavajú tunel dlhý viac ako sto kilometrov. Je to najväčší známy urbanistický projekt verejných sietí v histórii. Nebude slúžiť pre autá, vlaky alebo ľudí. Každý deň dopraví 1,3 miliardy galónov vody deviatim miliónom smädných obyvateľov mesta. Ide o projekt tretieho vodného tunela, ktorý má zlepšiť dostupnosť vodného zdroja pre New York. Výstavbu začali v roku 1970 a ukončia ju v roku 2020. Toto obdobie je dlhšie ako pracovný život ktoréhokoľvek človeka.

Najodvážnejší pokus o presmerovanie vodného toku však momentálne podnikajú Číňania. Majú v pláne odkloniť časť Jang-C-Ťiang na juhu, aby zavodnili Žltú rieku na severe. Táto stavba je najväčšou hydroelektrárňou na svete. Jej nádrž je dlhá 1,8 km, má siahať viac ako 600 km hore prúdom a výtlak vody by mal slúžiť až pre 1,9 milióna ľudí.

Cesta k úrode

Neexistuje jasnejší príklad ľudskej potreby a ambície premeniť neúrodnú pôdu na úrodnú zem ako projekt priehrady GAP v Turecku. Jeho cieľ je jednoduchý. Vybudovať 22 priehrad, 19 hydroelektrární a 30-kilometrový zavlažovací kanál, najdlhší na svete. Po ukončení tohto projektu, ktorý bude stáť 32 miliárd dolárov, bude 29 percent vodného potenciálu Turecka ovládať človek. Turecko získa aj pätinu novej poľnohospodárskej pôdy a 22-percentné zvýšenie produkcie elektrickej energie. (ač)