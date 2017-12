T-Mobile žiada od Vivendi 3,5 miliardy eur

Nemecký mobilný operátor T-Mobile žiada od francúzskej telekomunikačnej a mediálnej skupiny Vivendi náhradu škody vo výške 3,5 miliardy eur.

5. sep 2007 o 16:38 SITA

FRANKFURT 5. septembra (SITA, Reuters) - Nemecký mobilný operátor T-Mobile žiada od francúzskej telekomunikačnej a mediálnej skupiny Vivendi náhradu škody vo výške 3,5 mld. eur za údajné obmedzovanie rozvoja poľského mobilného operátora PTC, o ktorého vlastníctvo sa obe spoločnosti sporia. Deutsche Telekom, ktorý je materskou spoločnosťou T-Mobile, v stredu uviedol, že v prípade nesplnenia jeho požiadaviek zvažuje podanie súdnej žaloby na firmu Telco ovládanú skupinou Vivendi.

Vivendi obvinenie z brzdenia rozvoja kedysi najväčšieho poľského mobilného operátora PTC počas dlhotrvajúceho sporu s T-Mobile odmieta. "Tieto tvrdenia nie sú podložené. Počas spomínaného obdobia, teda v rokoch 1999 až 2005, operátora PTC viedla spoločnosť Vivendi spolu s Deutsche Telekom. Rast PTC bol v tom čase silný, pričom firma obsadila prvú priečku medzi ostatnými poľskými mobilnými operátormi," tvrdí Vivendi.

Deutsche Telekom vlastní 49-percentný podiel operátora PTC a snaží sa uplatniť opciu na nákup ďalších 48 % akcií spoločnosti od poľského konglomerátu Elektrim. Vivendi však tvrdí, že Elektrim nemôže podiel predať, pretože ten patrí holdingovej firme Telco, ktorá je spoločným podnikom Vivendi a Elektrim.

Deutsche Telekom pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj jej odštepný závod Call Services, o.z. Deutsche Telekom vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.

(1 EUR = 33,761 SKK)