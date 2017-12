Sťahujte zadarmo Far Cry, Prince of Persia: Sands of Time, Ghost Recon a Rayman Raving Rabbids

5. sep 2007 o 16:14 Ján Kordoš

Far Cry? Alebo čo tak zabaviť sa so šialenými zajacmi v Rayman Raving Rabbids či si zaskákať s Princom v jeho dobrodružstve Sands of Time, prípadne si zastrieľať so špeciálnou jednotkou v hre Ghost Recon: Advanced Warfighter? Všetko samozrejme zadarmo, na čo náš národ počúva sakramentsky dobre. Ak tieto hry ešte nemáte vo svojej zbierke, môžete si ich legálne stiahnuť! Skutočne tomu tak je, Ubisoft uvoľnil tieto svoje projekty pre špeciálne účely. Niekde však musí byť háčiť a ten nájdeme v in-game reklame. V menu teda musíte pretrpieť reklamné vsuvky, ktoré na vás vyskočia i v priebehu hrania. Ubisoft sa týmto krokom snaží nalákať nových zákazníkov, pretože in-game reklama im prinesie nejaký ten zisk a najlepšie je tento model otestovať na starších, no stále kvalitných tituloch. Pomerne prezieravý krok, ktorý určite mnohí z vás privítajú s otvorenou náručou. Ak si chcete niektorú z verzii stiahnuť, musíte sa zaregistrovať na Fileplanet (tu si stiahnete zvolenú hru v menu Free Games) a následne si vytvoríte účet na Ubi.com so štátnou príslušnosťou v Severnej Amerike (nutnosť). Ak už účet na Ubi.com máte, zmeňte si krajinu a stačí sťahovať. Takže chcete si zahrať niektorú z vyššie uvedených hier zadarmo? Zdroj: Firingsquad