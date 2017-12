Policajti už neplánujú kontrolovať telefonáty bez súhlasu súdov

Silovým rezortom - ministerstvu vnútra a ministerstvu obrany, sa do zákona o elektronických komunikáciách nepodarilo presadiť sporné ustanovenia.

5. sep 2007 o 15:11 ČTK

"Vznikla prílišná hystéria. Boli pritlačený k múru veľkou mediálnou kampaňou, bez toho, aby sme mohli vysvetliť, o čom ten návrh je," povedal Kaliňák o dôvodoch, prečo sa nateraz polícia silnejších právomocí vzdala.

Návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorá by okrem iného mala zosúladiť slovenské zákony s normami Európskej únie, dnes vládny kabinet schválil.

Minister však dúfa, že sa mu časom podarí presvedčiť širšiu verejnosť o správnosti iniciatívy na sledovanie telefonátov bez súhlasu sudcu. Príležitosť vidí aj v zákonoch o boji proti terorizmu a extrémizmu, pretože práve v týchto oblastiach by podľa neho väčšie právomoci polícii pomohli. "Možno medzičasom budú prípady, kde budeme môcť poukázať, že by nám to pomohlo, zjednodušilo (postup), že by sme boli rýchlejší," poznamenal inister.

K plánu preverovať telefonáty ľudí bez toho, aby kontrolu najprv povolil súd, mala výhrady nielen opozícia, ale aj niektoré ministerstvá. Policajti či vojaci by mali príliš jednoduchý prístup k citlivým osobným údajom, namietali kritici.