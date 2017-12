Slovenská pošta zaplatí 40 mil. Sk za nový softvér

Slovenská pošta, a.s. v utorok minulého týždňa uzatvorila so spoločnosťou Softip, a.s. zmluvu na upgrade programového modulu Mzdy a Personalistika. Upgrade uvedeného modulu bude stáť Slovenskú poštu takmer 20 mil. Sk bez započítanej DPH. Slovenská pošta o

5. sep 2007 o 15:24 (sita)

uzavretí zmluvy informovala prostredníctvom Európskeho vestníka. Ďalších takmer 20 mil. Sk zaplatí pošta za nákup systému Logis od spoločnosti Martes, s.r.o. Systém Logis slúži na podporu logistických činností Slovenskej pošty. Zmluva bola obidvoma stranami podpísaná taktiež v utorok minulého týždňa. Pošta obe výberové konania realizovala bez zverejnenia, pretože ide o špecifické produkty a služby. Spoločnosť Softip je významným dodávateľom riešení v oblasti podnikových informačných systémov. Firma navrhuje a dodáva nielen softvérové riešenia, ale aj technickú a technologickú infraštruktúru. Vlani dosiahla firma celkové tržby na úrovni 403,8 mil. Sk. Zisk Softipu pred zdanením za minulý rok presiahol 7,5 mil. Sk. Martes s.r.o. vznikla ako výlučne slovenská spoločnosť v roku 1994. Spoločnosť má skúsenosti v oblasti vývoja a aplikácií elektronických zariadení a programového vybavenia v oblasti merania so zameraním na váženie. Spoločnosť Martes rieši a dodáva aj zákaznícky špecifikované vážiace systémy.