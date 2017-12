Timeshift - cestovanie časom hračkou

Osud hry Timeshift je riadne zamotaný. O tomto projekte z dielní Saber Interactive ste už možno počuli, možno ani nie, v žiadnom prípade sa však nebudeme diviť, ak nebudete tušiť, čo za hru sa to vlastne chystá. My to vieme a sme prekvapení!

5. sep 2007

a tou sa to všetko spustilo, respektíve sa ozvali hráči, ktorým demo veľmi nezachutilo. To priviedlo distribútora Atari k odstúpeniu od projektu a pod svoje ochranné krídla si ho vzalo Vivendi Games (Sierra). Triezvym pohľadom sa pozreli na starý Timeshift, poškriabali sa na hlave a dali tvorcom ponuku, ktorá sa jednoducho neodmieta. Mohli úplne zmeniť hru podľa vlastných požiadaviek a pripomienok hráčov. Oni tak spravili, nenechali takmer žiadny kameň na kameni a my sme radi, že sa k tomuto kroku odhodlali. Nový Timeshift totiž rozhýbal v hrateľnej verzii riadne adrenalínové tango a nový koncept sa nám viac než páčil.

V prvom rade zabudnime na starého hrdinu Michaela Swifta, ktorý sa rozhodol cestovať časom kvôli úmrtiu svojej dcéry. Základom je totiž moderný superoblek nazvaný skrátene S.A.M. (Strategic System for Adaptable Metacognition). Nie sú to žiadne handry pridávajúce charizmu, ale futuristický oblek vojaka z budúcnosti. Cestovanie časom je pre Timeshift charakteristické vo všetkých smeroch. Mali sme možnosť vyskúšať si jednu úroveň v rozpadnutom meste, kam prichádza náš hrdina nečakane, aby napravil krivdy, ktoré sa len stanú. Strieľačka z vlastného pohľadu by mala byť logicky o strieľaní, Timeshift však na to ide trochu inak.

Strieľať budete, to bez debaty, avšak základné prvky hry sa opierajú o manipuláciu s časom. Cez bojisko by sa síce dalo až na niekoľko momentov prehrýzť i s puškou v ruke, avšak práve moderná možnosť meniť čas dáva hre úplne nový rozmer. Na prvý pohľad sa môže zdať, že celú hrateľnosť spomaľuje a robí ju zbytočne uspávajúcou. To sme si mysleli aj my, lenže pri hraní sme nadobudli úplne iný názor. Na výber máte tri možnosti manipulácie času. Spomalenie plynutia času poznáme z mnohých iných hier, no najlepšie sa uchytil pri Max Paynovi alebo v strieľačke Fear. Všetko naokolo vás sa akoby ocitne v hustom mede, vidíte letiace strely, no vaše reflexy zostávajú čulé a môžete protivníka poľahky zabiť. Druhá možnosť je ešte lukratívnejšia, pretože čas môžete úplne zastaviť! S týmto efektom sme si užili najviac zábavy, pretože stačí čas zastaviť, rozbehnúť sa k nepriateľovi, ukradnúť mu zbraň, hodiť medzi ostatných nepriateľov granát, odbehnúť sa skryť za prekážku a po spustení času už len sledujete prekvapeného protivníka a výbuch. Nemusíte sa s ničím veľmi trápiť, môžete i jednoducho zastreliť všetko nepriateľské okolo a zrazu už len padnú všetci ako po infarkte. Vyriešili sme tak i jednu „logickú“ hádanku. Nevedeli sme ako sa máme dostať cez priepasť, jediným spojivom bola obrovská rúra zavesená na oceľovom lane. Mohli sme do nej preniknúť, no keď sme prešli cez polovicu, začala sa pod vplyvom fyzikálnych zákonov nakláňať smerom k zemi a cez priepasť by sme sa nedostali. Riešenie? Ísť na opačnú stranu, nechať fyziku pracovať a zdvihnúť tú polovicu, ktorú potrebujeme vyššie ku skoku do novej oblasti, zamraziť čas, rýchlo prebehnúť a príbeh pokračuje.

To všetko je len malý príklad riešenia, mnohé čaká na vaše odhalenie a priznáme sa vám, že sme si to celé užívali a experimentovali novými postupmi. Tretie časové dobrodružstvo sme síce využili len niekoľkokrát a inak to nebude zrejme ani vo vašom prípade, no o to viac nás potešilo jeho grafické stvárnenie. Čas môžete totiž pretáčať späť. Spravíte nejakú chybu, vtrhnete medzi nepriateľov, ktorí vás prekvapia svojou presilou? Vrátite čas späť. Alebo nestíhate prebehnúť cez vybuchujúcu chodbu, tak si pretočíte hodinky (obrazne) o niekoľko sekúnd vzad, stihnete ešte zastaviť čas na zopár sekúnd a po minutí „časovej energie“ vám doslova horí za pätami, ale všetko stíhate. Je to úžasný zážitok, ktorý vás okamžite po zvládnutí dostane. Keď sa spomalene dostávajú rozbité objekty alebo postavy na predošlé miesto – podobný zážitok nemá chybu. A viete čo je najlepšie? Všetky popisované úkony robíte úplne prirodzene, ovládanie vôbec neprekáža a všetko aktivujete jednoduchou kombináciou. Pri tom nezabudnite na to, že ide o strieľačku, a to riadne arkádovú. Spojenie dvoch rozdielnych postupov (akčné strieľanie a taktická manipulácia s časom) mohla dopadnúť hrozne, lenže práve tu sa ukázali roky navyše ako najlepším liekom na spackaný nápad, ktorý sa k nám dostal v prvom deme. Akcia neutícha v žiadnom momente, pretože energiu na hranie sa s časom získavate pomerne rýchlo a využívate ju v krátkych intervaloch. Ak ju celú miniete, stačí len niekoľko sekúnd a už sa vám ukazovateľ začína pomerne rýchlo napĺňať. Každý súboj si tak môžete užiť a pracovať nielen efektívne, ale aj efektne.

Grafické spracovanie je nadmieru podarené, hlavne čo sa týka architektúry úrovne, ktorú sme mali možnosť testovať. Zničené budovy, všade rozvaliny, odpad a medzi tým ako mravce bojujú medzi sebou zvyšky civilizácie. Už len príchod na scénu je príjemný. Zjavíte sa na neznámom mieste, kde chce dvojica vojakov zlikvidovať povstalcov, čo však nemusíte dopustiť, zastavíte čas a začnete konať. Depresiu a beznádej sálajúcu z každého miesta, ktoré navštívite začnete vnímať okamžite. Aby to všetko pôsobilo na vaše zmysli ohromujúco, museli sa tvorcovia uchýliť len k jednej možnej ceste a naskriptovaniu situácií, čo by mohol byť podľa nás jediný zásadný problém v hrateľnosti, pretože opakovanie používaných postupov by mohol začať nudiť a inou cestou sa jednoducho vybrať nemôžete. Na druhú stranu sa vývojári snažili, aby vám nič podobné ani chvíľu nechýbalo a obalili vašu cestu do neustáleho vybuchovania, streľby, časticové efekty pri streľbe podávajú atmosféru boja o život ako na podnose. A keď všetko zastavíte, je radosť pozerať sa na projektily a efekty so streľbou spojené. Určite si pamätáte na scénu z Matrixu, keď náboje doslova rezali vzduch. A teraz si predstavte, že si tú nádheru môžete zastaviť. Prostredí bude samozrejme viacero a po opustení mesta sa dostaneme i na priestranné miesta či zasnežené hory, takže slobodu a voľnosť by sme si mohli užiť v podstatne väčšej miere, než tomu bolo v uzatvorenom meste. Nemala by chýbať ani už tradičná možnosť používania vozidiel a to by s časovým faktorom mohlo vyzerať až príliš lákavo, aby sme tomu dokázali uveriť.