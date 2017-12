Slovensko už využíva údaje zo Schengenu

Slovensko už má prístup ku všetkým údajom schengenského informačného systému (SIS). ČTK to potvrdil hovorca ministerstva vnútra Erik Tomáš, podľa ktorého je Slovensko na systém napojené od soboty.

4. sep 2007 o 19:25 ČTK

Bratislava 4. septembra (ČTK) - SIS obsahuje informácie o ľuďoch, ktorých vydanie žiada cudzí štát, cudzincoch, ktorí nemajú byť vpustení na územie Schengenu či nezvestných osobách a tiež záznamy o hľadaných autách, zbraniach, bankovkách a vízach.

Kontrola v SIS sa zároveň stala štandardnou súčasťou policajných kontrol. Spoločne so Slovenskom sa k 15 štátom zapojeným do systému pripojili aj ďalšie krajiny EÚ, ktoré v najbližšom čase vstúpia do schengenského priestoru.

Vstupom do Schengenu na prelome rokov 2007 a 2008 sa zrušia kontroly na vnútorným hraniciach medzi starými a novými členskými štátmi EÚ, ako aj medzi novými členskými štátmi. Sprísniť by sa mali naopak na hranici s Ukrajinou. Slovensko, ktoré pôvodne meškalo v zabezpečovaní svojej východnej hranice, nedávno dostalo kladné ohodnotenie od Bruselu. Od apríla 2008 majú skončiť aj kontroly na letiskách.

Vďaka informáciám zo systému bude môcť polícia napríklad odmietnuť vstup cudzincovi uvedenému v zozname nežiaducich osôb, alebo nepredĺži povolenie na pobyt. Pri registrácii ojazdeného vozidla bude zase možné zistiť, či auto nebolo ukradnuté v inom štáte.

V máji 2006 obsahoval celý SIS takmer 16 miliónov záznamov. Z toho viac ako 12 miliónov sa týkalo dokladov totožnosti, 1,5 milióna informácií o vozidlách a 1,2 milióna o hľadaných osobách.

