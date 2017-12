Tipy na víkendové surfovanie

Surfovanie v zakázanej zóne, e-maily odoslané do budúcnosti a návrat do starých čias internetu. Naučíme vás ako baliť cédečká do papiera, prezradíme vám ako využiť zeleninu pre zábavu, odhalíme čaro dymu a premeníme obývačkový stôl na hernú konzolu. Také

8. sep 2007 o 0:10 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 4 0 sú internetové tipy na tento víkend. Pošlite e-mail do budúcnosti

Stáva sa vám, že zabúdate na dôležité udalosti a sviatky svojich priateľov? Služba http://www.futureme.org/ ponúka jednoduché riešenie. Pomocou webového rozhrania môžete odoslať e-mail už dnes, a doručený bude až vtedy, ak sa v kalendári objaví dátum, ktorý určíte. Pomôcka je praktická nielen pre zábudlivcov, ale aj pre tých, čo chcú na pláži s miešaným drinkom v kokose vytvoriť ilúziu, že tvrdo pracujú za svojim počítačom a riešia úlohy, ktoré pred sebou odtláčajú zo dňa na deň. Surfovanie včera a dnes

Už sme si akosi zvykli na komfort, ktorý nám pri prehliadaní stránok ponúkajú moderné internetové prehliadače. Čo tak vrátiť sa o niekoľko rokov späť a vyskúšať si, ako sa surfovalo po internete v minulosti? Cestu za históriou vám otvorí emulátor na stránke http://www.dejavu.org/emulator.htm. S najmodernejšími stránkami s interaktívnymi prvkami si síce neporadí, ponúkne vám však nostalgiu minulosti, ktorá nie je až taká dávna. Baľte CD nosiče ako profesionáli

Stačí hárok papiera formátu A4 a pri troche zručnosti dokážete z neho vyčariť spoľahlivý obal na optické nosiče, ktoré sa povaľujú na vašom stole. Správne ťahy pri skladaní vás naučí webová stránka http://www.papercdcase.com/about.php a možno im podľahnete natoľko, že sa rozhodnete poslať objemné plastové krabičky do zabudnutia. Čo poviete? Pozor však na papiere, ktoré použijete – účty za elektrinu, mobil či pracovné zmluvy do rúk iných nepatria. Zahrajte si tetris v obývačke na stole

Tlačiareň, papier, nožnice, lep a šikovné ruky. Viac toho nepotrebujete, ak sa chcete v kruhu priateľov zabaviť pri hre legendárneho tetrisu. Vystrihovačka na stránke http://www.nerdparadise.com/old_papercraft/20050828.png je pripravená na to, aby ste si vytvorili bloky, ktoré potrebujete pre hru. A ak vás náhodou tetris bez spoločnosti počítača nebude baviť, možno si z neho spravíte dekoráciu na svoj pracovný stôl. Reklama trochu inak

Čo tak zavtipkovať si na adresu marketingu veľkých spoločností? Inzercia v novinách a časopisoch nie je až taká zábavná, ako exempláre zverejnené na stránke http://parody.organique.com. Užite si kúsok paródie pri prehliadaní firemných lôg, inzerátov a grafiky, ktorá by vo všedný deň zostala nepovšimnutá. Zeleninový orchester

Ešte pred tým, ako nakrájate zeleninu do výdatnej nedeľnej polievky, zoberte do rúk kuchynské náradie a premeňte ju na hudobné nástroje. Možno vás navnadí videoklip na adrese http://www.youtube.com/watch?v=N5aUz9cDaCY a rozhodnete sa pre netradičný hudobný zážitok a experimentovanie so zvukmi a tónmi. Ak chcete vedieť, čo všetko sa dá na zelenine zahrať, inšpirujte sa kolekciou videí od rovnakého autora, ktoré nájdete na stránke http://www.youtube.com/profile_videos?user=heita3. Dym ako ho nepoznáte

Niekto miluje dym opekačky, iní s odporom odchádzajú z miesta, kde si niekto zapáli cigaretu. Obyčajný dym však môže v rukách šikovného fotografa a grafika vytvoriť umelecké diela, nad ktorými sa vám s úžasom rozšíria zreničky. Čo tak zobrať do rúk svoj fotoaparát a nechať sa inšpirovať fotogalériou na http://photo.net/photodb/folder?folder_id=493133? Prekonajte internetové bariéry

Snáď si nepokazíte náladu tým, že vám niekto zakázal na počítači navštevovať webové stránky, o ktorých si myslí že ich nepotrebujete. Internetová služba http://proxify.com otvára cestu do zakázanej zóny. Okrem návštevy zakázaných stránok môžete zablokovať cookies, skripty na stránkach a zbavíte sa dokonca aj reklamy, ktorá vám prekáža.