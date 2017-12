Nitriansky kraj si chce vytvoriť vlastnú sieť internetu

Nitriansky samosprávny kraj chce vybudovať sieť širokopásmového internetu, ktorým spojí inštitúcie verejnej správy, samosprávy a štátnej správy.

4. sep 2007 o 19:15 SITA

NITRA 4. septembra (SITA) –

V praxi by to znamenalo, že všetky úrady v kraji, školy, zdravotnícke zariadenia a podobne by mali prístup k internetu zadarmo. Kraj by tak v budúcnosti usporil niekoľko desiatok miliónov korún. „Budeme môcť napríklad komunikovať cez videokonferencie, posielať signál na úrovni kvalitnej televízie a to všetko v podstate zadarmo. Uzlové body chceme urobiť vo väčších mestách, aby sa k našim organizáciám ľahko dostal internet,“ informoval médiá vedúci odboru informatiky a informačných systémov na úrade kraja Tibor Furda.

Zdôraznil, že nechcú v žiadnom prípade robiť konkurenciu komerčným poskytovateľom internetu. „Ide nám o to, aby sme si vedeli spraviť dobrý prístup k internetu a nemuseli za to platiť ťažké peniaze,“ skonštatoval.

Rovnaký širokopásmový internet má aj český partnerský kraj nitrianskej župy - Vysočina. Podľa Furdu ich vyšlo zriadenie internetu 35 miliónov českých korún.“ My odhadujeme, že by nás to mohlo stáť do sto miliónov. O prostriedky sa budeme uchádzať z fondov Európskej únie, kraj by sa podieľal piatimi percentami,“ uviedol Furda.

Nitrianski krajskí poslanci schválili na poslednom zastupiteľstve prípravu na projekt, vypracovať sa má štúdia uskutočniteľnosti zámeru, ktorá bude stáť 300 000 korún. Hotová má byť do konca roka, začiatkom roku 2008 si už chce kraj podať projekt na získanie financií z Európskeho fondu pre informatizáciu spoločnosti.