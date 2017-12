Google hľadá dobrovoľníkov, chce "ovládnuť svet"

Služby internetového gigantu Google by mohli byť v dohľadnej dobe dostupné v plnej lokalizácii pre viac jazykov. Firma sa rozhodla osloviť dobrovoľníkov, ktorí by jej pomohli s prekladom používateľského rozhrania online služieb. Podobnú pomoc využívajú i

4. sep 2007 o 13:18 Milan Gigel, (mg)

tvorcovia bezplatných softvérov.

Podľa informácií zverejnených na blogu spoločnosti Google používajú služby ľudia vraviaci viac ako 170 jazykmi – od albánštiny až po jazyk Zulu. Manažment spoločnosti teda projektom Google in your language oslovuje všetkých nadšencov, aby sa zapojili do globálnej lokalizácie. Výsledkom má byť väčšia prístupnosť služieb pre tých, ktorí angličtinu či iný svetový jazyk neovládajú.

Nástroje dostupné na webe obsahujú pomôcky pre lokalizáciu služieb Gmail, Blogger, iGoogle, Google Maps a mnohé ďalšie. Jediné čo potrebujete je používateľský účet, odhodlanie, znalosť jazyka a voľný čas.

Google sa týmto krokom snaží ešte viac posilniť svoju mocnú pozíciu na trhu. Kým niektoré jazykové mutácie pokrývajú v lokalizácii až 95 percent textov, iné chátrajú na hranici 10 percent. Jazykové mutácie sú sprístupňované online po tom, čo úroveň práce dobrovoľníkov presiahne rozumný rozsah. Ako Google kvalitu prekladov vyhodnocuje nie je známe.