Obedná pauza: akrobat v akcii

Ak máte akrobatické chúťky, no zároveň málo odvahy na ich vykonávanie v reáli, je Stick Trampoline tou správnou voľbou pre vás. Tu si ich môžete vyskúšať neúrekom, a ešte aj v riadne preexponovanom prevedení.

4. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládate nebojácneho akrobata, ktorému na pleciach leží povinnosť splniť v každom leveli určité množstvo úloh. Tie pozostávajú z prekonávania výškovej hranice, zozbierania všetkých ukrytých predmetov (paličiek) a prevádzania množstva sált či iných artistických úkonov na dosiahnutie stanoveného počtu bodov. Aby toho nebolo dosť, je tu ešte časový limit. A samozrejme nutnosť vyviaznuť bez dolámaného krku.

Ovládanie:

Pohyb vám umožňujú predovšetkým všadeprítomné trampolíny, na ktorých je potrebné dosiahnuť určitú výšku rozskákavaním. Na to musíte stláčať v správnom momente šípky hore (keď aj akrobat smeruje nahor) a dole (keď akrobat padá). Pomocou šípok doprava a doľava prirodzene určujete smer, ktorým sa vydá, správnou kombináciou všetkých šípok v istej situácii prevádzate saltá dopredu a dozadu. Na vykonávanie náročnejších, viac bodovo ohodnotených kúskov môžete použiť kláves Q. Po jeho stlačení si akrobat chytí nohu (ak to daná situácia umožňuje). Posledným používaným klávesom je medzerník. Ten je potrebné stisnúť a podržať vtedy, ak sa nachádzate v blízkosti kyvadla a chcete sa zachytiť. Po uvoľnení medzerníka sa akrobat pustí. Kľúč k úspechu spočíva v správnom odhade smeru akrobata a jeho dopadu. Ovládať hru nie je práve najľahšie, ale iste sa do všetkého po pár minútach vžijete a dostatočne si vychutnáte zvláštnosť tohto atraktívneho pohybu.