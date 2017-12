Aká je budúcnosť televíznych prijímačov?

Budú lacnejšie, inteligentnejšie, ponúknu nám viac detailov, uhladenejší obraz a postarajú sa o náš komfort pri sledovaní obľúbených relácií a filmových trhákov. Výrobcovia na tohtoročnom veľtrhu IFA vyťahovali esá z rukávov, aby ukázali čo nám v tomto ro

4. sep 2007 o 0:10 Milan Gigel, MILAN GIGEL, Berlín

ku zavíta do obývačiek. S CRT obrazovkami sa vraj môžeme pokojne rozlúčiť.

Prichádza boom plochých obrazoviek

Analytici predpovedajú, že v roku 2007 sa v Európe predá približne 25 miliónov plochých televízorov, na celosvetový trh sa dostane 220 miliónov kusov. Ploché obrazovky svojimi parametrami a kvalitou obrazu dospeli natoľko, že z trhu úspešne vytláčajú zastaralú CRT technológiu. Spotrebitelia kupujú hlavne LCD technológiu, na plazmy pripadne v tomto roku iba 2,6 milióna kusov. Na boome plochých obrazoviek sa podpísali i klesajúce ceny. Tie medziročne spadli o viac ako tretinu.

CRT trh upadá

Značkoví výrobcovia odsúvajú výrobu klasických televízorov s CRT obrazovkou na externých dodávateľov už približne rok. Zo svojho portfólia túto technológiu zatiaľ úplne nevyraďujú preto, že stále sa nájdu zákazníci, ktorí potrebujú lacný televízor s dobrou uhlopriečkou na chatu, či na miesta, kde sa počas roka zdržujú minimálne. Niektoré značky utrpeli odsunutím výroby na zmluvných partnerov na kvalite, očakávajú že po tohtoročnej vianočnej sezóne stiahnu staršiu technológiu z trhu. Tým sa plne otvorí trh „neznačkovým“ produktom.

Spotrebitelia sú laici, rozhoduje aj dizajn

Prieskumy ukazujú, že spotrebitelia sa príliš v parametroch plochých televízorov nevyznajú. To preto, že pri CRT technológii ich príliš sledovať nemuseli. Firmy si uvedomujú, že dizajn je rozhodujúcejší ako kedykoľvek doposiaľ. Dôležité je v predajni upútať nielen cenou, ale aj celkovým vizuálnym dojmom. Preto povolávajú do práce renomovaných dizajnérov. „In“ je čierny klavírový povrch, strieborná farba a matné povrchy ustupujú. Experimentuje sa i s vyhotoveniami. Toshiba prišla na trh s revolučnou konštrukciou, ktorá umožnila osadiť ploché obrazovky do extrémne tenkého rámu. Iba málokto si pri pohľade na televízny prijímač uvedomuje, že približne 5 palcov z jeho uhlopriečky tvorí práve rám.

Na komforte sa podpisujú i konzoly

Viac ako tretina plochých televízorov končí montážou na stene. Čím je uhlopriečka obrazovky väčšia, tým dôležitejšie je aby bol televízor chránený pred náhodným prevrátením či pádom. Vymeniť podstavec dodávaný s televízorom za nástennú konzolu je najvhodnejším riešením. Konzola umožňuje natáčanie obrazovky do strán a prispôsobovanie pozorovacieho uhlu tak, aby bol vizuálny zážitok čo najlepší i v nepriaznivých svetelných podmienkach.

Čoraz väčšia pozornosť sa sústreďuje na konzoly, ktoré sú vybavené motorickým ovládaním. Nezáleží na tom, či sedíte na koberci pri triedení fotoalbumu, ležíte na pohovke, alebo pracujete za stolom pri svojom notebooku. Obrazovku si natočíte tak, ako vám vyhovuje. Niektoré konzoly vyžadujú samostatný diaľkový ovládač, iné sú prepojené s elektronikou televízora tak, aby bolo možné používať jediný diaľkový ovládač.

Cesta za hranice uhlopriečky

Mocný vizuálny zážitok je možné dosiahnuť nielen veľkou uhlopriečkou ale i doplnkovým osvetlením. Uvedomuje si to nielen spoločnosť Philips, ktorá pracuje s doplnkovými technológiami už niekoľko rokov, ale aj výrobcovia podstavcov, ktoré sú vybavené náladovým LED osvetlením s meniteľnými farbami.

V minulých rokoch ponúkal Philips technológiu Ambilight, ktorá nasvecovala stenu za televíznym prijímačom farbami, ktoré boli odvodené od toho, čo sa práve zobrazovalo na obrazovke. Futbalový trávnik sa prenášal prostredníctvom nasvietenia na stenu za obrazovkou, dynamické scény boli ešte strhujúcejšie. Tento rok zašli vývojári ešte o kúsok ďalej – v novej sérii televízorov Aurea integrovali technológiu doplnkového nasvietenia i do rámu televízneho prijímača. Sledovanie tejto televízie vraj prináša podobné zážitky ako kino. Čím výrobca argumentuje? Vraj, ak sa človek zadíva na film pri aktivovanom Ambilight podsvietení, pri jeho vypnutí registruje podstatné ochudobnenie zážitku.

Bez HD ani na krok

Veľká uhlopriečka vyžaduje i viac detailov a kvalitnejší signál. Vysielanie v HD rozlíšení ponúkajú televízne stanice prostredníctvom satelitných prenosov a operátorov káblových televízií, na trhu sa objavujú tituly v HD rozlíšení na nosičoch Bluray a HD-DVD, ktoré je možné prehrávať na stolových prehrávačoch novej generácie. I keď je dostupnosť digitálneho obrazu obmedzená, spotrebitelia a výrobcovia zariadení čoraz intenzívnejšie tlačia na televízie, aby ponúkli vysielaniu nový formát plný detailov.

Ploché panely podporujú dva štandardy. „Polovičné HD“ je alfou-omegou každého nového televízora na trhu, tí čo sa vo výpredajoch ulakomia na lacné plazmy s NTSC rozlíšením budú sklamaní. Plné HD rozlíšenie ponúkajú iba vyššie modely, spotrebiteľ si zatiaľ rozhodne musí priplatiť.

S vysokým rozlíšením súvisí i dostupnosť digitálnych rozhraní na prijímači. Štandardom sa stáva trojica takýchto portov – treba si uvedomiť že každý z nich obsadí iné zariadenie: digitálny rekordér, satelitný prijímač, settop box káblovej televízie a podobne. Vo výbave nesmie chýbať ani digitálny DVB tuner, inak človek prichádza o jeden z digitálnych portov.

Komunikácia zariadení sa štandardizovala

Výrobcovia sa konečne dohodli pri HDMI prepojení na štandarde CEC, ktorý umožňuje obojstrannú komunikáciu zariadení bez ohľadu na to, o akú značku ide. Znamená to, že v obývačke na stole bude jediný diaľkový ovládač, ktorý obslúži všetky pripojené zariadenia. Namiesto toho, aby odosielal neviditeľné infračervené kódy viacerým spotrebičom, odošle ich televízoru, ktorý cez kabeláž ovláda pripojený prehrávač, rekordér či satelit. Výhodou je jednotlačidlový prístup k funkciám. Pri zapnutí televízora sa automaticky môže spustiť settop box káblového operátora, reciever ozvučujúci reproduktory a na všetkých zariadeniach sa nastavia parametre tak, ako ich máte radi.

Spojenie s okolím rozhoduje

Výrobcovia televízorov sa snažia vnímať, ako sa mení náš životný štýl. Preto niektorí integrujú do svojich zariadení rôzne multimediálne rozhrania, ktoré umožňujú prepojenie s okolitou elektronikou – obzvlášť vreckovou. Najčastejšie sa stretávame s rozhraním pre pripojenie iPodu, ktorý v USA na trhu kraľuje.

LCD technológia dospieva

LCD panely najnovšej generácie netrpia detskými problémami, ktoré mali ich predchodcovia. Vďaka novej technológii podsvietenia sa dokážu pochváliť nielen pokrytím širokej škály farieb, ale aj vysokým kontrastom. Samozrejmosťou je široký pozorovací uhol a rýchla odozva pri zobrazovaní rýchlych, rozhýbaných scén. Kontrast sa ovláda dynamicky, špičkové modely používajú LED podsvietenie. Pri ňom je možné dosiahnuť kontrastný pomer až 500000:1, ktorý hravo môže konkurovať technológii plazmových panelov. Práve Samsung tento rok exceloval so svojim prijímačom F9 s technológiou LEDSmartLighting.

Plazma chystá protiútok

Zástupcovia značiek preferujúcich plazmu sa na tohtoročnom veľtrhu netajili, že si nedajú pokaziť náladu tým, že LCD technológia svojimi cenami prevalcovala svetové trhy. Zástupcovia spoločnosti Matsushita oznámili, že chystajú nové zdokonalenia technológie, ktoré by mohli byť pre spotrebiteľov atraktívne. Zamerať sa chcú hlavne na riadenie spotreby svojich panelov, zoptimalizovanie výroby pre nižšie náklady a ďalšie vylepšenia obrazu. Argumentujú tým, že kým LCD technológia je v komerčnej výrobe už 30 rokov, plazma oslávila zatiaľ iba svoju desaťročnicu. Plánom je dosiahnuť na trhu minimálne 30 percentný podiel.

Prenosný televízor – história sa opakuje

Viacerí výrobcovia prezentovali na veľtrhu i oprášený koncept prenosného televízora, ktorý ponúkne v domácnosti možnosť sledovania vysielania bez ohľadu na to, kde momentálne pracujete, či oddychujete. LCD televízory s malou uhlopriečkou, ktoré sú vybavené DVB tunerom sú dostatočne ľahké na to aby ich bolo možné prenášať tam, kde sa nachádzate – či už do dielne alebo do altánu na dvore. Mobilite sú uspôsobené – svojim podstavcom, držiakom a napájacou kabelážou. Spomínate si ešte na starý dobrý Merkur?

Televízory v obývačkách stále kraľujú

Dobrou správou pre výrobcov spotrebnej elektroniky je, že naše obývačky sa po príchode počítačov a doplnkových technológií do domácností príliš nezmenili. Televízna obrazovka je stále dominantou miestnosti, v ktorej trávime najviac času. I keď internet ukrajuje z času, ktorý za televíznymi obrazovkami strávime, sledovanie vysielania a filmových titulov na optických nosičoch patrí stále k relaxu, ktorý vo svojich príbytkoch očakávame.