Ōkami - digitálne umenie

Neprejde deň, aby sme sa nestretli s hrami rozdielnych kvalít, niektoré nás oslnia menej, iné zase viac, no niekde v rohu sa krčia aj také, ktoré v nás prebudia niečo, čo by sme nikdy od žiadnej z hier neočakávali ...neopakovateľný zážitok sa honosí menom

4. sep 2007 o 9:00 Ján Pásztor

Ōkami.

Ōkami v preklade z japončiny znamená vlk a práve toto ušľachtilé zviera je ústrednou postavou hry z dielne Clover Studio, spoločnosti, ktorá nám dala originálneho Viewtiful Joe. Vlk s neobyčajnými schopnosťami a mocou, o akej sa bežným smrteľníkom ani len nesníva, neprehovorí ani jedno slovo počas celej hry, pretože ani nemusí, jeho meno hovorí za všetko, Amaterasu. Snehobiely vlk je bohom slnka, rovnako ako Amaterasu v japonskej mytológii. Hráčom sa tak naskytá unikátna príležitosť vžitia sa do zvieraťa, vlka s božskou mocou vyčarenia žiariaceho slnka aj uprostred hlbokej noci, nebude to však len obloha, ktorá sa rozjasní, ale i vaše oči pri pohľade na tú nádheru.

Ōkami je jednou z tých hier, pri ktorých ubieha čas dvojnásobne rýchlo. Sadnete si pohodlne na gauč a ani sa nenazdáte a už ste pri hre strávili niekoľko hodín, pritom vám to pripadá, ako keby ste len teraz chytili ovládač do ruky. Čas je však neúprosný, ale ako teraz vypnúť, veď ste ešte chceli skúsiť toto a pozrieť sa tamto. Tak ako sa v hre strieda deň s nocou, bude sa aj vám za oknami. Hra si jednoducho podmaňuje hráčov a pripútava k ovládaču konzoly pokým ju s nadšením nedohrajú. Určite už každý z vás zažil ten pocit, kedy človek zápasí sám so sebou. Je to ale príjemný pocit, ktorý by sme najradšej zažívali s každou hrou, no nie vždy je tomu tak, preto si tento moment musíme vychutnať dvojnásobne.

Originálny titul z malého štúdia Clover mal pod krídlami svetu dobre známy Capcom. Hru prezentoval s týmy najväčšími ambíciami, výsledkom čoho bolo uchvátenie mnohých videoherných žurnalistov. Hra svoju púť započala ešte pred niekoľkými rokmi a stále pútala čoraz väčšiu pozornosť, klamal by som, keby som povedal, že som ostal výnimkou. Zvedavosť z netradičného konceptu a sklamanie nad neprítomnosťou na veľkých akciách, kde sa hra prezentovala, ma dokonca prinútila objednať si začiatkom minulého roka špeciálne vydanie Capcom magazínu určeného pre japonskú hernú obec, kde bolo ako bonus pribalené demo tejto hry. Vtedy ešte nebolo ani jasné, či sa hra vôbec dočká európskeho vydania. Avšak už vtedy som vedel, že ak bude plná hra len spolovice taká dobrá ako demo, šanca na úspech bude ohromná. Dnes je táto nádej dávno minulosťou. Napriek nebývalému úspechu v radách herných kritikov sa hráči zachovali zdržanlivo a hru si zakúpil len zlomok z očakávaného počtu.

Príbeh začína spomienkami na udalosti spred sto rokov, kedy Shiranui, snehobiely vlk, spolu s Nagi, vynikajúcim bojovníkom, zvádzajú bitku s obrovským osemhlavým drakom známym ako Orochi, za záchranu malej dedinky Kamiki a Nami, Nagiho milovanej. Napriek svojmu úsiliu nie sú schopní ho poraziť a tak ho aspoň zakľajú. Uplynie sto rokov, z dávnych hrdinov sa stali legendy a všetko zlo sa zdá byť zažehnané, keď tu zrazu neznámy človek zničí kliatbu a vypustí príšeru znovu na povrch. Tu sa začína náš príbeh, Sakuya, ochrankyňa malej dedinky Kamiki oživí sochu vlka a biely vlk s božskou mocou sa opäť stane jedinou nádejou zeme. Hra nesrší len umeleckým zážitkom, ale aj zvláštnym humorom, bez ktorého by som si už teraz hru ani nevedel predstaviť. O jeho prítomnosti sa presvedčíte hneď v úvode, keď spod kimona Sakuyi vyskočí chlapec veľký asi ako špendlíková hlavička. Tento malý hrdina s podrezaným jazykom sa stane vaším partnerom na cestách a rovnako ako Amaterasu i on je odkazom na japonskú mytológiu.

GRAFIKA 10 / 10

Ōkami predstavuje novodobé digitálne umenie. Už sme tu mali netradičné dizajny v podobe hier ako Killer 7 či Katamari Damacy, dokonca aj epické Shadow of the Colossus, no vyslovene umelecký zážitok z nich nesršal ani zďaleka tak, ako je tomu v prípade hre Ōkami. Rovnako sa môžeme oháňať technicky očarujúcimi hrami poslednej doby koľko len chceme, nič to však nezmení na pohľade, s ktorým sa budete odteraz pozerať na iné hry. Ōkami vdýchlo život dávnemu japonskému umeniu maľovania na drevo. Poviete si, je to len ďalšie mlátenie prázdnej slamy, veď PlayStation 2 dnes už len z princípu limitujúceho výkonu nemôže priniesť skutočne pôsobivý a oku lahodiaci dizajn. Avšak veľmi by ste sa mýlili. Mať tak obrazovku televízora na stene s nezapauzovanou hrou, verte alebo nie, nejeden človek by si hru splietol s obrazom. Roztrúsené obrázky priamo z hry mi dajú za pravdu.

Iba srdce z kameňa sa neohreje pri pohľade na krajinu plnú kvetou a zelene. Ōkami prekypuje životom, napriek svojmu dizajnu, na míle vzdialenému od reality, môžete vidieť ako sa závany vetra na oblohe či vlnky v korytách riek navzájom naháňajú. Zakaždým, keď krajine prinavrátite život, uvidíte niečo nevídane. Holé pastviny a močariská zarastú trávou, kvety rýchlosťou svetla rozkvitnú, do krajiny sa vráti voda a stromy ožijú do neobyčajnej krásy. Pričom na vrchole celej tej nádhery budete vy, nepredstaviteľne šťastný, čo ste dokázali a zároveň plný vzrušenia z odhaľovania nového kraju. Ōkami svojským spôsobom zobrazuje i postavy a nepriateľov. Jednotlivé diely dizajnu do seba zapadajú nesmierne presne, výsledkom čoho je titul presahujúci hranice možností PlayStation 2. Pravda niektoré oblasti si zaslúžili väčšiu pozornosť, no vzhľadom na limit konzoly a plynulosť hry ťažko určiť neobsiahnutý potencionálny voľný výkon systému. Záverom taká malá perlička, za ktorú si tvorcovia zaslúžia rovnakú pochvalu, s každým novým krokom pod labkou Amaterasu vyrastie zo zeme bujná tráva, ktorá ale okamžite odumiera (scéna ako vyšitá z filmu Princezná Mononoke).

INTERFACE 10 / 10

Mnohí pasujú Ōkami za ideálny titul pre Nintendo Wii, navyše o možnej verzii práve pre túto konzolu sa dodnes vedú rozsiahle debaty. Nič však nebolo potvrdené a Ōkami tak naďalej ostáva nádherným príkladom zdanlivo náročne ovládateľnej hry pre štandardný ovládač. Dualshock 2 padne do ruky ako uliaty a dve symetricky umiestnené páčky dokážu v rukách skúseného hráča divy. Unikátnou novinkou, osviežujúcou hru je možnosť kedykoľvek hru zastaviť pomocou tlačidla R1 a zmeniť obraz v akýsi výkres, na ktorý pomocou štetca kreslíte. Toto umenie, inak nazývané aj kaligrafia, predstavuje akúsi božiu ruku, ktorú vy pomocou páčky ovládate a pretvárate krajinu vo váš prospech. Zacnelo sa vám po slnečných lúčoch uprostred noci? Ľahká pomoc, nakreslite slnko na oblohu. Bráni vám v ceste strom? Preseknite ho mávnutím štetca. Dokonca ani zničený most vás nezastaví, jednoducho si ho nakreslíte. Kresliť sa však nedá donekonečna, v ľavom dolnom rohu obrazovky sa nachádza ukazovať farby, ak sa minie, musíte chvíľku počkať, pokým sa automaticky nedoplní naspäť.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hra na rozdiel od filmu musí popri vizuálnej, hudobnej a príbehovej stránke vynikať i v oblasti hrateľnosti. Tento fakt si uvedomili aj tvorcovia a zatiaľ čo sa pridržiavali zaužívaných štandardov, dovolili si zaexperimentovať, čo viedlo k vytvoreniu originálneho konceptu akčného RPG s prvkami umenia kaligrafie, o ktorej sme si už čo to povedali. Herné oblasti sú veľakrát rozsiahle a preto prítomnosť možnosti teleportovania nie je v žiadnom prípade na škodu. V Ōkami však nenarazíte na suché holé pláne, všade sa skrýva nejaký poklad, niekomu treba pomôcť alebo dodatočne oživiť krajinu. Ōkami zastrešuje toľko minihier, že miestami nebudete vedieť kam skôr skočiť. Hra vám jednoducho nedovolí nudiť sa. I pri opätovnom navštívení starých známych miest je stále čo objavovať. Mnohé z bonusov sú ovplyvňované nocou a tak aj zdanlivo nenápadná oblasť sa pod rúškom tmy premení na semenisko pokladov. Jednotlivé herné oblasti sa podobne ako v prípade Zeldy členia na domovy obyvateľov, pláne medzi nimi a dungeony. Ōkami v mnohom pripomína práve legendárnu sériu The Legend of Zelda, no zároveň je dostatočne originálny na to, aby sa nedal označiť za jej prostý klon.

video //www.sme.sk/vp/1116/

V úvode hry nie je Amaterasu ničím iným než obyčajným vlkom. Až postupným nachádzaním nových techník sa zo štetca stane vítaný pomocník. Ōkami však nie je len o kreslení, ale predovšetkým o súbojoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého RPG. Všetkých nepriateľov máte možnosť vidieť ešte predtým než sa s nimi stretnete v ohraničenej aréne v danej lokalite. Rôznorodosť nepriateľov nepozná hraníc, naraziť môžete skutočne na kadečo. Od prapodivných opíc až po lietajúce ryby. Po každom súboji nasleduje stručná štatistika, na základe ktorej dostávate peniaze. Chýbať nesmú ani skúsenostné body, ktoré podľa vlastného uváženia prideľujete rôznym vlastnostiam. Možností dopracovania sa k skúsenostným bodom je viacero. Niekedy musíte splniť pomerne náročnú úlohu, inokedy zase stačí nájsť voľne žijúce zvieratká a nakŕmiť ich krmivom podľa ich chuti.

Ak by ste hľadali odpoveď na otázku, prečo sa hodnotenie nevyšplhalo na maximum, odpoveď nájdete práve v sekcii s hrateľnosťou. Nenechajte sa zmiasť, ovládanie hry netrpí žiadnymi neduhmi, predmety sa používajú ľahko, kreslí sa jednoducho, no kamera v niektorých pasážach hry dokáže narobiť riadnu šarapatu a v závere hry som chytal takmer stavy agónie. Vo väčšine prípadov s ňou nebudete mať najmenší problém, ale v momente, kedy to najmenej budete potrebovať, vás zradí.

MULTIPLAYER

Niektorým hrám multiplayer nepristane a Ōkami je jednou z nich.

ZVUKY 9 / 10

Rád by som napísal, absolútne dokonalý dabing, ale nemôžem. V hre nepadne ani jedno slovo a pritom hovoreného textu je tam habadej. Možno by dabing len všetko pokazil, kto vie, dnes sa to už nedozvieme, nakoľko sa tvorcovia rozhodli namiesto neho každé slovo ozvučiť len pazvukmi, pričom každá z príbehových postáv ma sebe vlastný, charakteristický zvuk pri rozprávaní. Zvukové efekty sú na vysokej úrovni, ťažko na nich nájsť niečo slabšie.

HUDBA 10 / 10

Aký by to už len bol zážitok bez podmanivej hudby. Hudby, ktorá nie je len akousi kulisou, ale skutočným zážitkom podtrhujúcim všetko to vyššie menované. Niekedy som mal pocit, že práve hudba je tým najvýraznejším a najemotívnejším, čo Ōkami hráčovi pri hraní ponúkne. Ťažko vôbec slovami opísať toto umelecké dielo, ktoré sa podarilo skomponovať. Hudba je silne inšpirovaná japonskou klasickou tvorbou. Ak by sa aj v našich končinách predával soundtrack, bol by som prvý v rade, ktorý by si ho kúpil. Žiaľ vyšiel len v krajine vychádzajúce slnka na neuveriteľných piatich CD.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Ōkami sa rozhodne nezaradí medzi náročné hry, no prechádzka ružovým sadom to tiež nebude. Práve vďaka spomínanej miestami pokuľhávajúcej kamere sa aj zo zdanlivo jednoduchej pasáži stane hotová nočná mora. Nepriateľom spočiatku stačí pár rán, avšak postupom času ako v správnom RPG začne prituhovať a na hráčovi ostatne vymýšľanie stále nových a nových stratégii pre odlišných nepriateľov. Bossovia taktiež pritvrdia, ale nechcem o nich dopredu prezrádzať viac.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,5 / 10

Ak by som sa nemusel pridržiavať našej zaužívanej šablóny, recenzia by vyzerala úplne inak, nenašli by ste žiadnu sekciu s grafikou ani hrateľnosťou či multiplayerom, boli by to len moje osobné pocity vychádzajúce priamo zo srdca a prenesené na pomyselný papier skrývajúci sa za monitorom. Ōkami nepatrí medzi tituly vychádzajúce raz za určité obdobie, je to titul do ktorého tvorcovia vložili vlastnú dušu, je to rozprávanie o bohovi Amaterasu, ktorý napriek všetkým nástrahám v podobe snehobieleho vlka zachránil svet.