Shrek: The Third - nepreháňajte to so zelenou

Nalejme si za pohár horúceho kakaa, venujme objatie svojej obľúbenej bútľavej vŕbe a uroňme poriadnu chlapskú slzu. Hry podľa filmov, podľa animákov dupľom, nespadajú do kolónky herných hitov. Ako dopadol tretí Shrek?

3. sep 2007 o 12:55 Ján Kordoš

Zameranie sa na mladšie, respektíve jednoduchšie publikum robí z tohto herného odvetvia často zlatú baňu. Mánia okolo známych mien začína prerastať i do hier a keď si niekto buchne po stole s prosbou, že chce mať všetko, kde sa vyskytuje názov Shrek, neuniknú ani dámske hygienické potreby či vrecká na ľad. Pri tom je Shrek: The Third len obyčajnou skákačkou. Ak máte tento žáner radi, určite sa potešíte, pretože podobné projekty sa stali nedostatkovým tovarom, avšak treba vziať do úvahy aj zápory, ktorých nás čaká na ceste dosť. Lenže kde niet kvalitnej konkurencie, často siahne abstinent (môžete ráno i ruky rozpažiť) aj po menej kvalitnom materiáli. Prečo však tvorcovia z Shaba Games nepridali čosi viac?

Príbeh korešponduje s filmom, avšak jeho znalosť nie je potrebná, všetko si užijete v priebehu hry. Shrekovi sa nechce sadnúť v kráľovskej róbe na trón, tak sa rozhodne nájsť náhradníka, no to sa nepáči princovi Krasoňovi, takže si zaskáčeme v 20 úrovniach, pobijeme čo to pirátov, čarodejníc, jednookých obrov a rytierov. A k tomu si zaskáčeme po plošinkách, budeme brať bonusové predmety, mince, za ktoré nakúpime v špeciálnom obchode bonusové oblečenie, obtiažnosť alebo iné vylepšenia a... a to je asi tak všetko. Síce by sme mohli spomenúť zopár minihier, ktoré si môžete samostatne spustiť z menu hry, ale podobných kúskov nájdete vo vodách internetu za kýble a sú zadarmo. Tak napríklad si zastrieľame na lode, skúsime curling na palube pirátskeho plavidla, preskáčeme cez pohybujúce sa lávky a ďalšie podobné kúsky. Zábava na niekoľko minút, no k tomuto rozptýleniu sa nebudete so slnkom v duši vracať, hoci je hodnotená medailami. Jednoducho tu nefunguje faktor príťažlivosti.

Počas plošinovkového šialenstva sa aspoň striedajú postavy a hoci hranie za ne nie je veľmi odlišné, mierne medzierky sa dajú badať medzi Shrekom, Kocúrom v Čižmách a Oslíkom. Fiona je vlastne len nežnejšia polovička Shreka a hoci sa snaží zaujať (spoločne so Šípkovou Ruženkou) svojim kung-fu umením, mnohými opakujúcimi sa údermi neosloví. Tak je to vlastne úplne so všetkým. Je pekné, že môžete protivníka doraziť špeciálnych chvatom. Prvýkrát to možno vyzerá aspoň trochu vtipne, no ak uvidíte grafické nedostatky, zanevriete aj na túto zábavu a dorážať protivníkov budete v závislosti na získaní archievmentov. V skákačke nesmie chýbať ani vyvolanie extra vlastností. Po zlikvidovaných protivníkoch ostáva krátky čas akési modré fluidum. Ak ho vezmete, začne sa vám napĺňať bonusový bar. Rozdelenie do troch chlievikov núti uvažovať, pretože po aktivovaní energie pri úplnom naplnení, sa dočkáme špeciálneho bonusu. Spomalenie času vám dáva možnosť pokoriť inak príliš početnú armádu alebo obtiažnejšieho bossa. Princípy nám veľmi dobre známe sa zachovali, takže nieto dôvodu neskočiť rovnými nohami do hodnotenia.

GRAFIKA 5 / 10

Spracovanie je priemerné, v istom zmysle slova by sa možno dalo polemizovať o infantilnom šate, avšak určite to ide aj omnoho lepšie, než nám to predvádza práve Shrek. Fádna krajina zložená z jednoduchých textúr by mohla byť aspoň trochu živšia. Modely hlavných hrdinov pobrali o niečo viac detailov, ale stále to je príliš málo, o protivníkoch nehovoriac. Akoby na žiadne prepracované modely nebol čas. Pohyb pôsobí odľahčene, ale nič iné sa od rozprávky ani očakávať nedá. Obmedzenie v pohybe je už klasickým žánrovým ochorením plošinoviek, avšak v tomto prípade by voľnosť detskému publiku skôr ublížila. Len škoda, že sa vývojári nepohrali s viacerými cestičkami, ktoré by mohli skrývať bonusy. Takto dostaneme všetko ako na podnose a len málokedy sa nám v jednoduchej architektúre úrovní podarilo špeciálny predmet minúť. Prostredia sú vo svojej podstate odlišné (hrad, pirátska loď, ostrov, strašidelné panstvo, zamrznutá krajina, väzenie, ulice mesta...), no neobsahujú žiadne významné prvky, ktoré by definovali ich špecifické zaradenie. Niečo, čím by dokázali ohromiť. Komixovo ladené spracovanie neškodí, pokým má svojské čaro a to v mnohých prípadoch tretiemu Shrekovi chýba. Dôvodom je vývoj pre Xbox 360, PS2 a Wii rovnakým štúdiom.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie by prešlo bez problémov testom, keby nebolo niekedy deprimujúco nezmyselne umiestnenej kamery. Poďme však poporiadku. Hrdina vie bacnúť normálne a silnejšie, vyskočiť si a okrem spomínanej nekrvavej fatality ovláda i nejaký ten špeciálny útok. Všetko by to bolo príjemné, keby výsledný dojem nekazila staticky umiestnená kamera, ktorá v niektorých prípadoch nezobrazuje to, čo sa deje, necháva postavu zmiznúť za prekážkou a najlepšie sú skákacie pasáže s Kocúrom. Ak sa totiž obraz otočí o 180°, musíte i vy okamžite (vo výskoku podotýkam) zmeniť smer. V opačnom prípade sa postava vráti na miesto, odkiaľ skákala. To sa jednoducho nedá zvládnuť a práve tieto časti hry, ktoré vyžadujú nesmierne precízne načasovanie a dômyselnú prácu s gamepadom, sú najnáročnejšie, pretože zo začiatku stále len padáte a nebavíte sa, ale bojujete s hrou samotnou.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľnosť stúpa podľa vašej nálady. Shrek: The Third je jednoduchá forma zábavy, ktorá priláka k sebe menej náročné publikum a ponúka presne to, na čo sme všetci zvyknutí. Lenže plošinovky predstavujú akýsi podivný žáner, ktorý pri správnom dávkovaní dokáže zabaviť i pri nenáročnom spracovaní a nízkej obtiažnosti. Akonáhle prijmete to, že v tomto prípade nič nové nenájdete a budete sa len dostávať stále dopredu a dopredu, kľudne vypnite a bavte sa. Týmto spôsobom sa dá užiť i tretí herný Shrek. Lež bez pridaných hodnôt to je zábava v niektorých momentoch okatá. Ako však vysvetliť, že nás to vlastne celé bavilo, a hoci vtipné momenty spočítame na prstoch jednej ruky, stále sme sa radi vyberali do rozprávkovej krajiny kdesi veľmi – preveľmi ďaleko. Tento tradičný žáner sa síce postupne adaptuje hlavne vo sfére herných konverzií filmov, hlavne tých animovaných, čo môže v niekom vyvolať infantilné momentky, ale stačí spomenúť na staručkého Jazza alebo prvého Raymana a zistíte, že cukrikovosť sa neobjavila zrazu. Áno, len skáčete a požívate najčastejšie tlačidlo X na jednoduchý úder, ale ono to má stále svoje čaro.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 4 / 10

Anglický dabing je podarený, samotné hlášky však už občas pripadajú nielen nám príliš trápne. Horšie, omnoho horšie je to s celkovým ozvučeným, ktoré je minimalizované na maximálne možnú mieru. To, že kocúrik vydáva pri behu rovnaký zvuk dopadu nôh ako Fiona, je smiešne. A amatérske. Rovnako to je pri súbojoch, kde sa strieda pár akýchsi povzdychov. Aspoň vieme, že vlastne niečo zvučí, pretože inak by bol Shrek veľmi tichý spoločník.

HUDBA 5 / 10

Zopár sladkých melódií dobre hodiacich sa do rozprávkového sveta je tradičným znakom podobných hier a hoci spočiatku môže pôsobiť pompézne, vždy táto položka doplatila na malú variabilitu a slabú kvantitu. Shrek: The Third nie je iným, navyše sa tóny rozozvučia len občas, takže o to je naše sklamanie väčšie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Shrek: The Third je hra krátka, čo istotne všetci dobre tušíte a skutočne stačí jedno nedeľné popoludnie a večer môžete pozerať tradične hollywoodske outro. Tých niekoľko hodín však stačí na udržanie hráča, navyše sa vám na prvýkrát nepodarí splniť všetky archievmenty a opakovanie nezvládnutých pasáží (úroveň ste prešli, ale nesplnili všetky podmienky pre hodnotenie perfect) je jednoduché vďaka možnosti manuálneho výberu úrovne. Navyše si za získané zlaťáky môžete kupovať nové veci či dokonca obtiažnosť, čo je ďalšia výzva. O umelej inteligencii nemá veľký zmysel diskutovať, protivníci zvládajú jediné, bežať k vám a potupne zomrieť. Ťažšie to je s bossmi, na ktorých sa nemôžete bezhlavo vrhnúť, ale aj Ľadový drak alebo Princ Krasoň raz padnú. Dokonca Krasoňa môžem označiť za najzúfalejšieho záverečného bossa všetkých čias, ale to zistíte i vy sami. Zaujímavo je riešený život hrdinov. Teda zaujímavo pre plošinovky. Žiadny ukazovateľ tu totiž nenájdete, no ak toho schytáte veľa, začne obrazovka blednúť až oranžovieť, čo je jasný signál k ukrytiu sa a prečkaniu nepríjemných chvíľ. Stačí niekoľko sekúnd a znovu sa môžete vydať bojovať. Systém pomerne husto rozmiestnených checkpointov vás pri nevydarenom skone alebo páde vráti vždy pred inkriminované miesto.