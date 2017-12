IP adresy nám postačia ešte na 4 roky

S adresným priestorom IPv4 by sme mali vystačiť do roku 2011 – oznámil to na konferencii venovanej internetu 21. storočia Vint Cerf, jeden z otcov internetu. Rýchle vyčerpanie adresného priestoru majú na svedomí mobilné zariadenia a internetový boom.

3. sep 2007 o 11:32 Milan Gigel, (mg)

Poskytovatelia internetu, výrobcovia hardvéru a vývojári softvéru budú musieť postupne pracovať na tom, aby ich systémy plne podporovali nový štandard IPv6. Ten používa namiesto 32 bitovej adresácie 128 bitovú, čo znamená že nový adresný priestor ponúka dostatočnú kapacitu nielen na to, aby pokryl všetky mobilné zariadenia, ale obslúžil aj expandujúcu Čínu či dokonca vesmírny priestor. Podľa Cerfa je adresný priestor IPv6 natoľko široký, aby ním bolo možné adresovať „každý elektrón sveta". Súčasné operačné systémy a väčšina sieťových zariadení nový adresný priestor podporujú, aplikácie a mobilná technika však zaostávajú. Nastáva éra, kedy nie je dôležité či sedíte za počítačom, alebo surfujete na lavičke cez obedňajšiu prestávku na svojom mobile. Internet jednoducho očakávame všade – povedal. IPv6 nie je žiadnou novinkou. Už dnes sa tento adresný priestor používa, prechod bude teda plynulý. Kedy sa deň „D" skutočne priblíži nie je jasné. Je však zrejmé, že IT priemysel zareaguje na zmeny s dostatočným predstihom a dejúce sa zmeny si koncový používateľ ani len nevšimne.