Záujem o elektroniku vo svete rastie

Predaj elektroniky zažíva celosvetový boom. V samotnej Európe by mal jej predaj tento rok stúpnuť o päť percent, čo predstavuje nárast tržieb na 62 miliárd eur.

3. sep 2007 o 9:23 (toti)

NORIMBERG. Ľudia vo svete by mali tento rok minúť na spotrebnú elektroniku viac ako 580 miliárd dolárov. Na základe celosvetového prieskumu to odhaduje spoločnosť GfK. Celosvetový rast výdavkov spotrebiteľov na zábavnú elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače a telefóny by sa mal takto zvýšiť o 9 percent.

Ku koncu júna najväčší medziročný nárast predaja s 20 percentami na planéte zaznamenali osobné počítače, nasledovali mobilné telefóny so 16 a televízory s 12 percentami. Hlavnou príčinou najvyššieho rastu práve týchto produktov sú podľa zistení prieskumu inovácie. Ide najmä o nástup notebookov a plochej obrazovky.

Aj tento rok v súťaži o dominanciu valcovali LCD televízory plazmu. Kým predaj „elcédečiek“ vzrástol o 36 percent, záujem o plazmové obrazovky k prvému júlu za rok naopak klesol o desať percent. K záujmu o LCD televízory pravdepodobne prispela aj ich znižujúca sa cena, ktorá za rok v priemere klesla o 37 percent. Klesali takisto ceny plazmo­vých televízorov, v priemere o 28 percent.

Podľa odhadov GfK by sa za celý rok 2007 malo v Európe predať 22 miliónov LCD televízorov a 2,6 milióna plaziem. Európania nešetria na kúpe elektroniky do áut. Ustupuje dopyt po autorádiách, do stredu záujmu motoristov sa dostávajú navigačné systémy. Ich predaj narástol v Európe o 46, v celosvetovom meradle dokonca o 84 percent. To bol zároveň absolútny globálny rekord nárastu jedného druhu výrobku v jednotlivých segmentoch elektroniky.