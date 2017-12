Google odštartoval spravodajskú spoluprácu s agentúrami

Internetový vyhľadávač Google uhosťuje od piatku na svojej webovej stránke spravodajstvo štyroch svetových agentúr - The Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), The Press Association in the United Kingdom a The Canadian Press.

3. sep 2007 o 9:55 (sita)

Návštevníci si tak môžu materiály pozrieť a prečítať priamo na agentúrnych stránkach. Zmena môže znamenať nižšiu návštevnosť internetových stránok, na ktorých sa agentúrne materiály tiež nachádzajú, a tým aj zníženie ich príjmov z reklamy. Nová služba nezmení vizuálnu stránku Google News, ani neovplyvní prístup ostatných médií k produktom svetových agentúr. Google zobrazí obsah agentúrnych správ, ale aj odkazy na všetky webové stránky, ktoré ich zverejnili. Podľa obchodného manažéra Google Josha Cohena to poskytne médiám väčší priestor pre ich autorský obsah. Spravodajský riaditeľ webovej stránky denníka San Francisco Chronicle však túto teóriu poprel. "Na naše obchody to bude mať len minimálny vplyv," uviedol Vlae Kershner. Niektoré internetové portály sa novej služby obávajú a chcú ju podrobne sledovať. Spoločnosť Google vyjednávala podmienky služby so spravodajskými agentúrami dva roky. Obávali sa, že zverejnenie ohrozí ich autorské práva na produkované materiály. Finančné podmienky zmlúv nezverejnili.