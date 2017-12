Televízia vo vysokom rozlíšení už na jeseň

Televízny program vo vysokom rozlíšení s kvalitnejším obrazom budú môcť niektorí Slováci sledovať už o niekoľko týždňov.

Bratislava 24. augusta (ČTK) - Televízny program vo vysokom rozlíšení (HD) s kvalitnejším obrazom budú môcť niektorí Slováci sledovať už na jeseň. Od septembra totiž začne ako prvý v krajinách Vyšegradskej štvorky vysielať filmový kanál Nonstop Kino HD. Do svojej ponuky ho zatiaľ zaradí len menší poskytovateľ káblovej televízie Micronet, ďalšie spoločnosti uvažujú o rozšírení ponuky o programy vo vysokom rozlíšení do konca roka.

Nonstop Kino HD by mal vysielať v českom jazyku a ponúkne ho distribučná spoločnosť SPI International. Tá už prevádzkuje filmové kanály Film Box a Nonstop Kino.

Spoločnosť Micronet, ktorá ako prvá uvedie nový program vo vysokom rozlíšení, poskytuje telekomunikačné služby len v niekoľkých bratislavských mestských častiach. Nonstop Kino HD nebude súčasťou jej základnej ponuky, záujemcom ho sprístupní po zaplatení mesačného poplatku 290 alebo 340 korún v závislosti od objednaných služieb.

Najväčší prevádzkovateľ káblovej televízie na Slovensku, spoločnosť UPC, zatiaľ rozšírenie svojej ponuky neavizoval. Spoločnosť však v júli spustila v domácnostiach prieskum a zisťovala, koľko ľudí je vlastníkom televízneho prijímača, ktorý umožní sledovať programy s vysokým rozlíšením. UPC pritom na koniec roka plánuje uviesť digitálnu káblovú televíziu.

Telekomunikační operátori Slovak Telekom a Orange Slovensko, ktorí svojim zákazníkom ponúkajú aj digitálnu televíziu, s rozšírením ponuky počítajú do konca roka.

"V rámci rozvoja technológie pripravujeme v službe Magio HD filmy, ktoré budeme poskytovať vo videopožičovni ku koncu tohto roka. Taktiež pripravujeme umožnenie sledovania programov vysielaných vo formáte HD TV, na Slovensku však momentálne žiadna stanica nevysiela v HD kvalite," uviedla pre ČTK hovorkyňa Slovak Telekomu Jana Burdová.

"Program vo vysokom rozlíšení plánujeme zaradiť do našej ponuky Digitálnej televízie ešte v tomto roku," poznamenal hovorca Orangeu Peter Tóth.

Programy vo vysokom rozlíšení sú v súčasnosti bežné napríklad v Spojených štátoch. Podmienkou ich sledovania sú však televízory, ktoré signál správne zobrazia. Zatiaľ čo bežné vysielanie televíznych staníc má 576 riadkov, signál vo vysokom rozlíšení má 720 alebo 1080 riadkov.

Na trhu je v súčasnosti množstvo televíznych prijímačov, ktoré si s vysokým rozlíšením poradia. Lacnejšie modely, ktoré umožnia sledovať programy s kvalitnejším obrazom, sú v obchodoch označované nálepkami "HD ready" a ich cena začína od zhruba 15.000 korún. Naopak televízory s označením "Full HD" zvládnu plné rozlíšenie a ich ceny sú viac ako dvojnásobné.

Ďalšie programy vo vysokom rozlíšení by mohli pribudnúť po spustení digitálneho pozemného vysielania do roku 2012. Nový HD kanál pripravuje na budúci rok verejnoprávna Slovenská televízia pod názvom STV 3, ktorý by mal ponúknuť hlavne športové programy.

