Biely delfín a biela veľryba v ohrození

Biely delfín a biela veľryba. Spája ich nielen farba.

23. aug 2007 o 0:00 (čtk, ač)

Oba sympatické druhy cicavcov, jeden riečny a druhý morský,

majú spoločné aj to, že sa dostali na pokraj vyhynutia.

Tajomný riečny delfín, známy iba z Číny, možno už patrí na zoznam vyhynutých druhov. Skupina vedcov totiž nedávno pri pátraní po delfínovcovi čínskom (Lipotes vexillifer) bezvýsledne brázdila vody jeho prirodzeného prostredia, rieky Jang-c'-ťiang. Šesťtýždňová vedecká výprava mala k dispozícii dve lode vybavené najmodernejšou vizuálnou a akustickou technikou.

Biely riečny delfín, ktorého Číňania nazývajú baiji, sa od svojich morských bratrancov oddelil niekedy pred 20 až 40 miliónmi rokov a prešiel do sladkovodného prostredia. Pretože má veľmi slabo vyvinutý zrak, zrejme sa orientuje najmä hmatom a echolokáciou. Žije (žil?) v skupinách po dvoch až šiestich jedincoch.

Jeden zo spoluautorov alarmujúcej správy, Sam Turvey z britskej Zoologickej spoločnosti v Londýne, označil veľmi pravdepodobné vyhynutie unikátneho bieleho delfína za tragédiu. Zmizol by totiž celý konár evolučného stromu života. "Ešte sme neprevzali plnú zodpovednosť za našu úlohu ochrancov planéty," posťažoval sa Turvey reportérovi BBC.

Nádej ešte žije?

Podľa vedcov je na vine predpokladaného vyhynutia tohto plachého tvora intenzívna hospodárska činnosť: industrializácia oblasti, znečistenie rieky a predovšetkým nadmerný rybolov. Ten ho nielen pripravil o potravu, ale musel byť priam smrtiacou zbraňou. Nástrojmi nekontrolovaného a nevybera-

ného masového výlovu rýb je množstvo sietí a elektrošokov, ktoré delfínovce dezorientujú. Samotného bieleho delfína rybári ilegálne lovili tiež, najmä pre mäso a určité časti tela, používané v tradičnej čínskej medicíne.

Pokiaľ sa pesimistický záver vedcov potvrdí, bolo by to prvé vyhynutie veľkého stavovca za posledné polstoročie.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) je však optimistickejší a zistenia britskej výpravy nepovažuje za definitívne. Pátranie v čínskom veľtoku bolo podľa expertov WWF príliš krátke a prebiehalo na veľmi malom úseku. Navyše, medzi vyhynuté sa druhy zapisujú až potom, čo ich nik nevidel minimálne 50 rokov. Posledné svedectvo o živom delfínovcovi čínskom, ktorý je zatiaľ zapísaný medzi veľmi ohrozenými druhmi, je z roku 2004.

Morské kanáriky

Krátke polárne leto na odľahlých Soloveckých ostrovoch v ruskom Bielom mori každoročne sprevádza návrat bielych veľrýb. Je to vraj jedno z mála miest na svete, kde sa veľryby približujú k brehu tak blízko, až na niekoľko metrov. Ekológovia ich opisujú ako jeden z najväčších ruských pokladov. Pre svoju výnimočnú "výrečnosť" dostali prezývku Morský kanárik. Ich vreskot, pískanie, mňaukanie, húkanie a mrmlanie totiž dobre počuť aj na palubách lodí. Intenzívne spolu komunikujú najmä v období párenia. Vedci ich zvuky zachytávajú špeciálnymi prístrojmi aj na brehu mora.

Bieluhy žltobiele (Delphinapterus leucas), ako sa správne volajú, sa podobajú na obrovské delfíny. Väčšinu roka sú biele a splývajú so snehom, no pred letným topením ľadu ich koža získava žltkastý nádych. Aj ich čaká tuhý boj o prežitie. Rozvoj arktickej plavby spojený s globálnym otepľovaním, hľadanie nových energetických zdrojov a znečistenie kriticky ohrozujú ich prirodzené životné prostredie. "Najväčším nebezpečenstvom pre veľryby je rozvoj energetického priemyslu, námorná doprava a ekoturistika," hovorí expert na akustiku Roman Belikov z Oceánologického ústavu Ruskej akadémie vied. Belikov strávil štúdiom bieluh počas uplynulých ôsmich rokov každé leto. Okrem iného lúšti význam ich hlasnej komunikácie.

Potrebujú čas a pokoj

Belikov si myslí, že pokiaľ bieluhy dostanú potrebný čas, mohli by sa na nové podmienky prispôsobiť. Ak sa k nim rybári nebudú približovať príliš blízko a nebudú popri nich chodiť rýchlo, môžu si vzácne zvieratá na motory zvyknúť. Je to vraj podobné ako s ľuďmi v mestách, keď sa adaptujú na hluk metra - aj keď, samozrejme, ľudia to majú jednoduchšie už preto, že nie sú odkázaní na echolokáciu (orientáciu podľa zvuku na princípu sonaru).

Výskum ruských ekológov podporuje Medzinárodný fond na ochranu zvierat (IFAW). Hovorca fondu Igor Beljackij označil prírodu za najväčší poklad Ruska. "Ropa a plyn raz zmiznú, ale príroda a tieto zvieratá tu musia zostať," povedal.

IFAW dúfa, že celý Veľký solovecký ostrov sa dostane na zoznam svetového dedičstva

UNESCO, v ktorom už je zapísaný kláštor na juhu ostrova. Stal sa známy tým, že v čase stalinizmu ho zmenili na prvý veľký gulag, kde väznili odporcov režimu.

