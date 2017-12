Rogue Galaxy - dobrodružstvo galaktických rozmerov

Zachrániť svet vie už dnes každý, no zachrániť galaxiu len málokto. Hrdinom storočia sa môžete stať aj vy, pridajte sa na cestu k Jasterovi, hviezdnemu pirátovi a pomôžte jeho priateľom odhaliť zákutia rôznych planét a odvrátiť skazu nebývalých rozmerov.

22. aug 2007 o 10:00 Ján Pásztor

Rogue Galaxy nápadne pripomína ostatné RPG spoločnosti Level 5, vari najviac však dvanáste pokračovanie legendárnej série Final Fantasy, vydanej u nás len nedávno, v marci tohto roka. Hviezdni piráti, ostatní členovia tímu bojujúci po boku hlavnej postavy na základe vopred preddefinovaných povelov a vývoj nových schopností, to všetko akoby z oka vypadlo Final Fantasy XII. Tých podobností je samozrejme viacero a aj keď hra pôsobí osobitým dojmom, nemôžem sa ubrániť pocitu, že niečo bolo predsa len vykradnuté. Čo je však tak trochu zvláštny paradox, nakoľko Rogue Galaxy bolo v rodnom Japonsku vydané o niečo skôr než spomínané dvanáste pokračovanie Final Fantasy. Žeby náhoda? Kto vie. Jedno je však isté. Rogue Galaxy srší hŕbou i vlastných nápadov, medzi ktoré patrí tvorcami obľúbene mixovanie rôznych zbraní, vymýšľanie nových predmetov vo vlastnej továrni či zápasy hmyzu. Nech už sa venujete ktorejkoľvek minihre, máte zaručenú dostatočne dlhú zábavu na niekoľko večerov.

GRAFIKA 7 / 10



INTERFACE 8 / 10

Mnoho prvkov týkajúcich sa ovládania si tvorcovia prepožičali zo série Dark Cloud (ďalej už len DC) a tak pre fanúšikov hier z dielne Level 5 by nemal byť problém sa do hry okamžite dostať. Nielenže sa pohyby rovnako vykonávajú, ale i podobne znejú. Každá z postáv disponuje dvoma zbraňami, jednou na boj zblízka a jednou na diaľku. Hlavný hrdina Jaster Rogue sa oháňa mečom a strieľa z rôznych pušiek podobne ako jeho kolega z DC. Existujú tri spôsoby ako prísť k novým zbraniam. Prvým a zároveň najjednoduchším je zbraň nájsť v niektorej z truhlíc počas potuliek po galaxii. Druhým je kúpa a tretím, tým najzaujímavejším, je vyrobenie si vlastnej zbrane skombinovaním dvoch už získaných. Najprv je ale potrebné dané zbrane používať dostatočne dlhú dobu v priamom boji, až potom ich môže hráč nahádzať do pysku malej žaby. Nuž, bizarné nápady tvorcov videohier nepoznajú hraníc. Herných možností je skutočne neúrekom, menu je prehľadné, vďaka čomu nemá hráč problém sa v ňom kedykoľvek zorientovať.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Súboje sú napínavé a šťavnaté vďaka vysoko nastavenej náročnosti. Hráč nielenže získava skúsenostné body a vzácne predmety za porazenie nepriateľov, ale ako bonus sa mu počíta každé padlé monštrum do zvláštneho zariadenia, ktoré monitoruje všetkých lovcov v galaxii. Hra udáva, koľko musíte z daného druhu nepriateľa vykynožiť, aby sa vám sprístupnili body. Tie po dosiahnutí určitého počtu prinesú sladkú odmenu v podobe vzácnych predmetov. Hra vás teda nepriamo núti vyhľadávať súboje a porážať stále ďalších a ďalších nepriateľov a že tých nepriateľov nebude málo, sa presvedčíte hneď v úvode hry. Okrem nich sa v galaxii nachádzajú aj obrovské monštrá hodné tisícok bodov. Nech už putujete kdekoľvek, vždy budete mať po boku dvoch členov z hviezdnej posádky.

Napriek všetkému mám dve výrazne výhrady k systému súbojov. Nechápem ako sa mohli tvorcovia rozhodnúť pre náhodné súboje potom, čo drvivá väčšina hráčov niekoľko posledných rokov bombardovala ostatné japonské spoločnosti za nedostatočný prístup k inovácii v tejto oblasti. Poviete si, veď nejde o niečo nezvládnuteľné, nejako sa cez to už len prenesieme. Pravda, zas až o tak rozsiahly problém nejde. No hráča zamrzí, ak pri skúmaní okolia je neustále pod paľbou náhodných súbojov. Rogue Galaxy však tento problém ešte zvýraznil jednou zo svojich minihier, o ktorej sme si už dnes čo to povedali. Úloha vykynoženia určitého počtu nepriateľov z každého druhu sa pri náhodne generovaných súbojoch stáva mnohokrát nočnou mórou. Potrebujete poraziť ešte päť nepriateľov, aby ste boli ohodnotení loveckými bodmi, no oni nie a nie sa ukázať. Namiesto nich sa na scéne objavujú hordy nepriateľov, z ktorých ste už dávno potrebný počet vyzabíjali. Tým druhým nedostatkom je kamera. Ak sa vám dostane do zorného poľa jedna z vašich postáv, sprehľadní sa, no ak sa doň dostane napríklad nejaký konár alebo akýkoľvek vyčnievajúci predmet, máte smolu. Zlá kamera dokáže v súboji urobiť riadnu šarapatu a pri obtiažnosti akou hra oplýva sa s ňou len veľmi ťažko dokáže hráč vysporiadať.

MULTIPLAYER

Budeme sa musieť zaobísť bez multiplayeru, čo je škoda, pretože Rogue Galaxy je ako stvorený pre co-operatívny mód.

ZVUKY 7 / 10



HUDBA 7 / 10

Žiadne orchestrálne skladby, žiadna návyková melódia počas súbojov. Okrem piesne v hlavnom menu nezazneje absolútne žiadna skladba, ktorá by sa vryla do pamäte. Celá hudobná kulisa tak vyznieva nevýrazne, inak povedané, zapadá do šedého priemeru vo videohernom katalógu skladieb.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Level 5 sa podaril husársky kúsok, vybalansovať obtiažnosť do takej miery, aby boli nepriatelia dôstojnými súpermi počas celej doby hrania. Save v tejto hre podobne ako v niektorých ostatných japonských RPGčiek doplňuje hráčovi magickú aj životnú energiu. Uložením hry mnohokrát hráčovi spadne kameň zo srdca. Neraz sa mi stalo, že som padol v boji s obyčajnými nepriateľmi, no ani raz ma to napodiv nenahnevalo, skôr naopak, s ešte väčšou chuťou som sa vydal tým monštrám v ústrety. Každý nepriateľ, či už boss alebo obyčajný protivník, má určitú slabinu, jej odhalením sa vám otvorí cesta k úspešnému zdolaniu toho ktorého nepriateľa. V určitých fázach hry sa sprístupnia aj takzvaní tajní, ultra ťažkí nepovinní bossovia.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Rogue Galaxy predstavuje bodku spoločnosti Level 5 za érou PS 2, obdarili nás, hráčov, niekoľkými výnimočnými titulmi, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín videohernej histórie. Potom čo sme mali možnosť prejsť i tento záverečný epos, môžeme povedať, že ani on nebude žiadnou výnimkou. Vyvážené súboje, množstvo predmetov, zaujímavé minihry, hudba a v neposlednom rade pestrofarebný dizajn sa už začiatkom septembra postarajú o neopakovateľný zážitok. Nie je to však natoľko oslnivé rozlúčenie s platformou, aké by sa patrilo. Zábavnosť hry sa síce nedá uprieť, no Rogue Galaxy predstavuje skôr voľné pokračovanie série Dark Cloud, než samostatne novú hru.