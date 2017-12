Tipy na víkendové surfovanie

Priehľadné počítačové obrazovky, kaleidoskop, hádanie zvukov, netradičné portréty či odhalenie pravdy o tom, ako pracuje počítačová myš. Nahliadneme i do sveta sériových vrahov a vyskúšame, ako fungoval najslávnejší šifrovací stroj druhej svetovej vojny –

také sú tipy na víkendové surfovanie.

Čo sa skrýva za počítačom?

Tapeta pracovnej plochy môže byť nápaditá, môže však odhaľovať to, čo sa skrýva za vašim počítačom či notebookom. Komunita internetistov nelenila, vzala do rúk fotoaparáty a grafické softvéry, aby vytvorili zaujímavú ilúziu priehľadnej obrazovky. Galériu skvelých kúskov nájdete na adrese http://www.flickr.com/photos/w00kie/sets/180637/show/, ak máte dostatok zručnosti, dokážete si vyrobiť čosi podobné aj vy.

Nostalgia raného internetu

Spomínate si na časy, keď bol broadband ešte v plienkach a pre pripojenie k internetu ste museli používať pomalý analógový modem? Ak si chcete zaspomínať na zašlú slávu dialupov, možno vás poteší emulátor na adrese http://lazylaces.com/56Kmodem/. A ak používate podobný modem dodnes, nevešajte hlavu – možno už v najbližších dňoch bude dostupná rýchlejšia alternatíva i vo vašej lokalite.

Netradičné portréty

Počítačová grafika zostavená z písmen a znakov siaha do éry, keď ešte počítačové monitory príliš mnoho možností pre zobrazovanie grafiky neponúkali. Zoberte svoju fotografiu, nahrajte ju na server http://photo2text.com/ a vygenerujte si obrázok, ktorý dokáže mnoho skryť i odhaliť. Výtlačok pôsobí v ráme na stene atraktívne a zaujme vašich priateľov a návštevy.

Kaleidoskop online

Možno si spomeniete na nenáročnú kratochvíľu z detstva menom kaleidoskop, známejšiu skôr pod názvom krasohľad. Kúsky plastu a sklíčok vložené v tubuse so zrkadlami dokážu vytvárať nádherné obrazce, ktorý vždy dokážu niečím novým prekvapiť. Čo tak vrátiť sa o pár rokov späť a vyskúšať si túto zábavu online na stránke http://www.zefrank.com/byokal/kal2.html?

Hádajte zvuky

Víkendové popoludnie si môžete so svojimi deťmi spestriť hrou na hádanie zvukov. Na stránke http://www.findsounds.com/types.html je bohatý katalóg nahrávok, ktoré môžu poslúžiť na to, aby ste sa oddali zábave a hádaniu. Odhalíte všetky?

Ako funguje myš?

Stretávate sa s ním každodenne a bez neho si snáď už nikto nevie predstaviť svoju prácu na počítači. Ako vlastne kurzor funguje? Japonskí vtipkári sa zamysleli nad tým, ako by vyzeral počítač pod drobnohľadom, ak by všetka práca bola na pleciach ľudí. Napadlo vás niekedy, že najťažšou úlohou by mohlo byť kliknutie? Nenechajte si ujsť stránku http://www.1-click.jp.

Šifrovanie ako za starých časov

Snáď každý sa už v televízii stretol s dokumentom o šifrovacom stroji Enigma. Teraz máte možnosť vyskúšať si ho online na stránke http://enigmaco.de/enigma/enigma.swf a použiť ho na odosielanie krátkych šifrovaných správ. Webová aplikácia je vybavená rozhraním na odosielanie e-mailov, budete sa však musieť uspokojiť s tým, že medzery medzi slovami nebudú.

Rozoznáš sériového vraha od programátora?

O oboch sa hovorí, že sú to čudáci. Na webovej stránke http://www.malevole.com/mv/misc/killerquiz/ môžete stráviť niekoľko minút pri kvíze, pri ktorom budete mať odhaliť, kto sa skrýva na fotografii. Je to programátor alebo masový vrah? Uvidíte, že niekedy je problém podľa výzoru rozoznať, čo sa deje v hlave človeka.