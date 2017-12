Na iPhone sa dá videotelefonovať a "skypovať"

Skupina programátorov vytvorila program pre iPhone od Apple, cez ktorý možno videotelefonovať. K dispozícii je navyše aj špeciálna verzia Skype.

16. aug 2007 o 10:36 Ivan Kahanec

Zdá sa, že sa iPhone od Apple každým dňom naučí niečo nové. Tak napríklad skupina programátorov Mac Daddy World vytvorila aplikáciu na videokonferencie, aby sa mohli používatelia iPhonu počas rozhovoru aj vidieť. Programátori však stáli pred závažnou otázkou, ktorú nemožno softvérovo vyriešiť – ako zabezpečiť, aby kamera na zadnej strane iPhonu snímala človeka, ktorý pozerá na displej.

Ani tento problém ich však nezastavil a dvojicou zrkadiel a softvérovým otočením obrazu zabezpečili, že kamera vidí na používateľa pozerajúceho sa na displej.

Po technickej stránke funguje videokonferencia tak, že sa aplikácia pripojí cez Wi-Fi na špeciálny server, ktorý dva iPhony medzi sebou prepojí. Pripojenie cez EDGE má nedostatočnú rýchlosť na prenos videa. To, čo aplikácia zatiaľ nedokáže, je prenos hlasu. To sa však dá vyriešiť klasickým telefonátom cez GSM sieť, ktorý by bežal súbežne s videokonferenciou.

Ako videokonferencia na iPhone vyzerá v praxi (YouTube):

Skype na iPhone

Na prenos hlasu počas videokonferencie bude okrem klasického hlasu cez GSM možno používať aj Skype. Spoločnosť Shape Services totiž predstavila Skype pre iPhone, ktorý má ovládanie prispôsobené pre dotykový displej tohto telefónu. Rovnako ako aplikácie pre videokonferencie, aj Skype bude pre konektivitu využívať Wi-Fi.

Skype pre iPhonu ponúka okrem internetovej telefónie aj možnosť volať do klasických telekomunikačných sietí cez SkypeOut. Cez Skype možno aj chatovať.

via mobilemag.com [1] a [2]