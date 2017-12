Telekom musí upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti

VOLANIA NA PEVNÚ SIEŤ BY MOHLI ZLACNIEŤ

Slovak Telekom musí podľa rozhodnutia predsedu regulačného úradu znížiť veľkoobchodné ceny za ukončovanie hovorov v jeho sieti.

15. aug 2007 o 14:25 TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Spoločnosť Slovak Telekom (ST) musí podľa rozhodnutia Telekomunikačného rad (TÚ) SR upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti. Ceny v strednej prevádzke tak klesnú o asi 54 percent a pri silnej prevádzke o viac ako 40 percent, oznámil hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Stalo sa tak na základe rozhodnutia predsedu TÚ SR Branislava Máčaja, ktorým reagoval na rozklad podaný spoločnosťou ST, a. s., proti rozhodnutiu TÚ SR. Z rozhodnutia vyplýva, že ST je povinný upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti, pričom úrad k týmto cenám dospel metódou, ktorou overoval ceny vypočítané ST. "V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady na zníženie cien pre koncových užívateľov," konštatoval Vavro. ST má povinnosť predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia.

Výšku prepojovacích poplatkov kritizovali najmä mobilní operátori, ktorí tvrdili, že sú v porovnaní z cenovou hladinou v Európskej únii privysoké.

ST ako významný podnik má podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR z 20. decembra 2005 povinnosť stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien. ST mala ďalej povinnosť predložiť úradu výpočet ceny a vstupné informácie špecifikované úradom určeným modelom. ST mu tieto údaje predložila k polovici roku 2006. Následne TÚ SR po preverení údajov začal listom zo 4. decembra 2006 z vlastného podnetu voči ST správne konanie vo veci úpravy cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti ST a následnej zmeny referenčnej ponuky. Slovak Telekom podal voči následnému rozhodnutiu TÚ SR opravný prostriedok rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.

Druh prevádzky Referenčná ponuka Rozhodnutie Pokles ceny v % Stredná prevádzka Miestna cena 0,2233 Sk/min. 0,1028 Sk/min. 53,96 Cena za jeden tranzit 0,2900 0,1567 45,97 Cena za dvojitý tranzit 0,3900 0,2324 40,41 Silná prevádzka Miestna cena 0,4400 0,2622 40,41 Cena za jeden tranzit 0,5733 0,3998 30,27 Cena za dvojitý tranzit 0,7700 0,5928 23,01

Ceny sú bez DPH.