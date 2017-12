Brutálny Postal 3 týra zvieratá

15. aug 2007 o 12:59 Ján Kordoš

Samotný herný princíp však zostáva pri starom, hoci sa tentoraz tvorcovia dušujú, že vyriešenie situácie bude záležať len na vás. Od toho môžeme odvodiť správanie sa hlavnej postavy menom Dude Postal. Dude zavíta do fiktívneho mestečka Catharsis, kde bude riešiť problémy a zažívať svojské dobrodružstvá tromi spôsobmi. Buď bude dobrý, milý, nikomu neskriví ani vlások na hlave. Mierová cesta však rozhodne nezláka každého, preto tu máme Duda zlého, ktorý si nedáva servítku pred ústa, nejaký ten mŕtvy padne, ale to nie je všetko. Hlavný hrdina sa môže stať šialeným, vraždiť všetko naokolo, čo vidíme aj z obrázkov, kde Dude používa ako zbraň rozzúreného psa, ktorý určite hryzká riadne a poškrabkať na chrbte by sme sa od neho nenechali. Prostredie tvorené inteligentnými postavami sa už nedá len tak ľahko prekvapiť, pretože reaguje na vami vyvolané rozruchy a adekvátne sa podľa toho k vám i správa. Nechajme sa prekvapiť a už teraz sa tešíme na petície proti zákazu, ktoré hra vyvolá.

Zdroj: PR