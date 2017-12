Datadisk k tretiemu Command & Conquer oznámený

15. aug 2007 o 12:35 Ján Kordoš

To by však bolo málo a my vsádzame hlavne na nový mód Global Domination, ktorý sa v strategických hrách začína objavovať stále častejšie. Jeho princíp je jednoduchý a nápadne sa podobá na systém hry Empire Earth III. Nebudete totiž ovládať svoje vojská len v jednej bitke, alebo ak chcete jednej mape, ale svoje skúsenosti musíte uplatniť v priebehu celej vojny, čiže si určíte presuny jednotiek na väčšie vzdialenosti, kto má kde ostať a brániť pozíciu, či na ktoré miesto zaútočíte. Uvidíme ako to bude vyzerať v praxi, pretože tento taktickejší model by mohol akčne ladenému titulu aj trochu uškodiť. Presný termín vydania zatiaľ stanovený nebol, preto sa budeme musieť uspokojiť s konštatovaním, že Kane´s Wrath sa objaví niekedy začiatkom budúceho roku.

Zdroj: homepage