Vízie Ubisoftu na hernom trhu

15. aug 2007 o 11:29 Ján Kordoš

Ubisoftu sa výborne darí s Nintendom, keď na Wii a handheld NDS posielajú obrovské množstvo hier, pričom väčšina je kvalitných a tým pádom sú tieto produkty i náležite predávané. Guillemot prezradil, že v Ubisofte vznikol nový tím zameriavajúci sa špeciálne na vývoj a testovanie causal projektov pre Nintendo Wii a DS, pričom dôraz kládol na ladenie ovládania a samotných herných prvkov, technické spracovanie bude ustupovať do pozadia, pretože v tomto smere sa z Nintenda ani veľa vyťažiť (na rozdiel od konkurencie) nedá. Už teraz má Ubisoft obrovské portfólio hier na Nintendo a plánuje v tom pokračovať. Chce totiž zistiť, čo vlastne majú hráči radi, čo pritiahlo k hrám i dovtedy nehrajúcich ľudí. S tým súvisí i doposiaľ utajovaný projekt, ktorý si budú vlastne tvoriť hráči sami. Celé to bude prebiehať tak, že vývoja sa bude môcť účastniť úplne každý a všetko bude prechádzať na posúdenie komunite, ktorá rozhodne, či daný prvok má zmysel a bude v hre náležite využívaný. Koncept rozhodne zaujímavý, zatiaľ však netušíme, ako ho chce Ubisoft preniesť do praxe. Mnoho ľudí totiž tvorí mnoho nápadov a ako dobre vieme, nebýva to vždy najlepšie východisko. Vízie Ubisoftu však vyzerajú prinajmenšom originálne, tak sa nechajme prekvapiť, čo konkrétne na nás táto francúzska spoločnosť vytiahne najbližšie. Veríme, že sa dočkáme konkrétnejšieho predstavenia.

Zdroj: Eurogamer