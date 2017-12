Do troch rokov sa má na vysoké školy hlásiť elektronicky

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Do troch rokov by mali papierové prihlášky na vysoké školy nahradiť elektronické. Počíta s tým návrh ministerstva školstva, podľa ktorého sa tak ušetrí papier, zníži počet ...

15. aug 2007 o 9:36 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Do troch rokov by mali papierové prihlášky na vysoké školy nahradiť elektronické. Počíta s tým návrh ministerstva školstva, podľa ktorého sa tak ušetrí papier, zníži počet chybne vyplnených prihlášok a náklady na poštovné. Najväčším prínosom má byť zjednodušenie podávania prihlášok. Ročné prevádzkové náklady na spracovanie elektronických tlačív by mali dosiahnuť takmer štyri milióny korún. Vyriešiť ale treba overovanie údajov.

Vláda sa bude zaoberať aj zlepšením zdravia Rómov. Ministerstvo zdravotníctva v správe konštatuje, že Rómovia najčastejšie umierajú na ochorenia srdca a ciev, a to dvaapolkrát častejšie ako väčšinová populácia. Poranenia, otravy a iné vonkajšie príčiny sú u Rómov dvakrát častejšie. Program zlepšenia ich zdravia má ísť cez desať regionálnych úradov verejného zdravotníctva. V teréne bude 30 komunitných pracovníkov, ktorí budú Rómov informovať o zdravotnej starostlivosti a zlepšovať ich komunikáciu s lekármi. Problémom u Rómov je aj chudoba a zlá strava. Jedia až dvakrát toľko údenín, bravčoviny, margarínov a sladkostí ako ostatní, ale podstatne menej ovocia a zeleniny.

Ministerka práce Viera Tomanová chce prispieť pozostalým ďalšími sto korunami na náklady na pohreb. Vláde navrhne, aby sa pohrebné od septembra zvýšilo na 2 400 korún a od budúceho roku sa pravidelne valorizovalo. Ministerstvo financií zdôraznilo, že štátny rozpočet s tým nepočíta. Dávku bude preto vyplácať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zo svojich zdrojov. Štát prispieva na pohreb od roku 1999. Naposledy príspevok zvýšili pred tromi rokmi na 2 300 korún.

Vláda sa bude zaoberať urýchlením výstavby diaľnice do Košíc cez Žilinu do roku 2010. Nedávno tento zámer ohlásil premiér Robert Fico. Minister dopravy Ľubomír Vážny ho považuje za reálny. Vláde navrhne dostavať cez projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) desať úsekov diaľnice D1 v dĺžke vyše 121 kilometrov a s odhadovanými stavebnými nákladmi 100,430 mld. Sk bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rovnakým spôsobom by mala byť financovaná aj výstavba dvoch úsekov rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Hronským Beňadikom v dĺžke viac ako 43 kilometrov v hodnote 21,2 mld. Sk bez DPH.

Upraviť by sa malo poskytovanie podpory investorom. Návrh zákona, ktorý predkladá ministerstvo hospodárstva, chce nasmerovať investičné stimuly na projekty s vyššou pridanou hodnotou v menej rozvinutých regiónoch. Investičné stimuly by sa mali poskytovať v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier, centier strategických služieb a takisto centier cestovného ruchu. Konečné slovo pri prideľovaní investičnej pomoci zostane vláde.