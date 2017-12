Potrebujeme lepší internet?

Internet na začiatku 21. storočia ničia počítačové podvody, spam a vírusy. Vedci chcú začať odznova.

15. aug 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Cítite sa bezpečne, keď cez internet odosielate peniaze a ste si istí, že vám nič nehrozí, keď si do počítača sťahujete novú verziu vášho obľúbeného počítačového programu? Internet v roku 2007 nie je najbezpečnejšie miesto – do veľkej miery za to môžu zastaralé technológie, ktoré nikdy nepočítali s takým masovým nasadením, a preto sa pri ich návrhu nemyslelo ani na bezpečnosť.

Staré technológie

„Stále sa snažíme zdokonaliť internet, no jeho princípy sa fakticky za dvadsať rokov vôbec nezmenili,“ myslí si Dipankar Raychaudhuri, profesor na Rutgers University v New Yorku. E-mail napríklad pôvodne slúžil iba úzkemu okruhu ľudí na univerzitách, neobsahuje žiadnu autentifikáciu a ktokoľvek môže sfalšovať meno odosielateľa, alebo pri písaní ostať v úplnej anonymite. Dôsledkom slabého zabezpečenia e-mailu je, že deväť z desiatich odoslaných e-mailov už dnes tvorí spam a podvodné ponuky, ktoré sa šíria cez e-mail, len Britov stoja ročne 414 miliónov libier.

Pre anonymitu internetu sa svetu nedarí bojovať s detskou pornografiou či s vírusmi. Decentralizovaná architektúra internetu zas umožňuje plánovať rozsiahle útoky na webové stránky a jednoduchým spôsobom ich poškodiť. Odborníci tvrdia, že jediným riešením je navrhnúť celkom nový, bezpečnejší internet.

Internet II

Ako by mala taká sieť vyzerať napovedá projekt „Internet II“. Od roku 1996 ho koordinuje Cornell university v New Yorku a používajú ho už vyše dve stovky amerických univerzít.

Cieľom bolo pospájať supervýkonné počítače v rôznych častiach USA tak, aby mohli medzi sebou komunikovať, klasický internet však na to nestačil pre rýchlosť pripojenia a aj pre bezpečnosť.

Vedci preto vybudovali vlastný spôsob pripojenia, obsahuje nové komunikačné protokoly, ktoré presnejšie autentifikujú používateľov, a umožňujú komunikovať rýchlejšie. Momentálne sieť spája univerzity vo vzdialenosti viac ako 25-tisíc kilometrov.

Internet viac lokálny a bez anonymity

Jonathan Zittrain z Oxfordského internetového inštitútu si myslí, že ak má byť internet v budúcnosti bezpečnejší, musí sa čiastočne alebo úplne vzdať anonymity.

„Existuje reálna potreba vedieť, kto je kto na internete – vedieť, že ak komunikujete s bankou, tak na sto percent komunikujete s bankou“.

S obranou proti útokom na počítače surfistov by podľa viacerých vedcov zase mohli pomôcť takzvané „mesh siete“. Ide o skupiny počítačov, ktoré vytvárajú bezpečnejšie pripojenie na internet vďaka tomu, že každý počítač sa pripája na server iba raz, na rozdiel od súčasného riešenia, pri ktorom jeden počítač vytvára naraz stovky pripojení.

Nick McKeown zo Stanfordskej univerzity vkladá nádej aj do virtuálnych súkromných sietí a intranetu. Správcovia miestnych sietí by mohli archivovať časť obsahu internetu a distribuovať ho medzi svojich zákazníkov.Ľudia by sa tak k stránkam dostali rýchlejšie a zároveň by im nehrozili bezpečnostné riziká.

Miliardové investície

Potrebu zlepšenia bezpečnosti si uvedomujú aj vlády.

Americká v najbližších rokoch investuje 350 miliónov dolárov do projektu s názvom Globálne prostredie na sieťové inovácie (GENI), Európska únia chce do podobného, 15 rokov trvajúceho výskumu vložiť 40 miliónov eur.

Niektorí vedci sú však v otázke možného aplikovania do praxe skeptickí.

„Ak už raz vybudujete niečo také rozsiahle ako je internet, len ťažko ho môžete niekedy vybudovať úplne odznova,“ myslí si Raychaudhuri.