Viewtiful Joe: Double Trouble - originalita nadovšetko

Svojho času zožala akčná mlátička s logickými prvkami Viewtiful Joe na Gamecube ovácie, a neskôr na Playstation 2 nemenej vrúcnu odozvu. V ére 3D akcií sa totiž zrazu objavila zboku zobrazená beat´em up hra s doposiaľ nevidenými nápadmi v rámci herný

15. aug 2007 o 9:00 Marián Kluvanec

Spomínam si, ako kedysi v jednom interview pre hry.sme.sk Vince Desi z Running with Scissors (tvorcovia série Postal) uviedol ako jednu zo svojich najobľúbenejších hier mne vtedy neznámy titul Viewtiful Joe na Gamecube. O nejaký čas sa mi do rúk dostala PS2 verzia tejto hry a vysoko štylizovaná grafika, ktorou dýchali obrázky na obale jasne signalizovala, že tu pôjde o čosi mimoriadne. A je to naozaj tak – Viewtiful Joe (ďalej VJ) rozhodne nie je záležitosť pre každého. Predstavuje akúsi zmes plošinovky, zbesilej akčnej mlátičky videnej zboku (hoci za prítomnosti 3D objektov) a logickej hry, pričom túto zaujímavú kombináciu zastrešuje typicky súdobý príbeh o tom, ako sa filmový fanúšik dostane do priestoru v plátne či „za“ plátno (niečo ako Alenka v ríši filmových divov). Takže z diváka je zrazu účastník, a aj to nie obyčajný. Joe totiž získava moc nad niektorými filmovými technikami, ktoré mu zľahčujú postup na ceste za záchranou unesenej priateľky. Môže napríklad spomaliť obraz, čím získa nad súpermi výhodu, alebo naopak obraz zrýchli, čo mu umožní vykonať niektoré špeciálne pohyby. To všetko sa pritom odohráva v ručne kreslenom prostredí, ktorého uvoľnený štýl však nemusí vyhovovať každému. Akonáhle sa ale na túto čudnú zmes naladíte, podrží vás pri obrazovkách až do porazenia posledného bossa. Aspoň tak to platí pre verziu na PS2. Ale ako sa podarila hra na NDS? Podarilo sa tvorcom do procesu hrania zapojiť aktívne využívanie dotykovej obrazovky?

Je zrejmé, že niektoré riešenia niektorých problémov sa niekedy podaria nad všetky očakávania. A priznajme si, je tomu tak aj v prípade VJ: Double Trouble na Nintendo DS. Autori nám tu predložili natoľko invenčnú hru, až si miestami budete hovoriť, že niektoré nápady mali radšej odložiť do prípadného sequelu. Ale že o čo vlastne ide, sa dočítate až nižšie, pri pitve jednotlivých zložiek hry. Teraz si totiž pár slovami povieme niečo o základnej kostre príbehu.

Ak nie ste znalcami doterajších dobrodružstiev Joea a jeho priateľov, bude dej spočiatku pôsobiť trochu zmätočne. Preto zjednodušene povedané: na filmové nakrúcanie, ktorého sa účastní Joe, hrdinský Captain Blue, herečka Jazmína a Joeova priateľka Sylvia, vtrhne skupinka podivných týpkov a ukradne pripravovaný filmový materiál. A práve Joe sa musí postarať o nápravu tohto neželaného stavu. Toľko v skratke k banálnemu príbehu, poďme sa však konečne pozrieť v čom je VJ: DT originálny oproti svojim súrodencom na ostatných platformách.

GRAFIKA 8 / 10

Nižší výkon hardvéru NDS sa na hre vôbec neodrazil: plynulá animácia, detailné objekty a rôznorodé textúry tapetujú displej konzoly od zapnutia hry až po jej vypnutie. Jediná zmena sa týka počtu nepriateľov na obrazovke, takže oproti ostatným verziám tejto série je NDS-ková trochu menej frenetická. Ale pri kombách, ktoré Joe zvláda, to nikomu vadiť nemusí.

INTERFACE 8 / 10

V prípade VJ: DT sa na koncovom zážitku z hry podieľa v zásadnej miere ovládanie. V ňom totiž spočíva všetka originalita hry: prostredníctvom dotykovej obrazovky môžete s hlavnou postavou vykonávať doposiaľ nevidené ťahy (tzv. VFX powers) ako napríklad šúchanie prstom, ktoré spôsobí padanie rozličných objektov priamo na hlavy nepriateľov a tým aj ich fyzickú likvidáciu. Potom tu máme rozdelenie scény na dve časti, takže si sami akoby vytvoríte novú trasu. Takýchto vychytávok tu nájdete viac a hra v tréningovom leveli samozrejme do všetkého zaučí. Napriek tomu spôsobuje častá potreba presunúť prst z tlačidiel na displej občasné nepresnosti v ovládaní a tak sa niekedy nestane celkom to, čo ste chceli aby sa stalo. Jednoducho, táto hra si vyžaduje cvik (okrem toho je – kvôli prevencii doškriabania dotykovej obrazovky - vhodné mať ostrihané nechty na prstoch, ktorými budete na displeji šermovať, a hodí sa aj špeciálna ochranná fólia).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ako už bolo spomenuté vyššie, VJ: DT je zmesou akcie a logických hádaniek a na hrateľnosti sa tieto dve zložky podieľajú v súčinnosti s inovatívnym ovládaním. A táto kombinácia sa ukazuje ako funkčná – hoci miestami sa zdá, že prevažujú hádankové pasáže, o akciu nie je núdze a vo všeobecnosti možno povedať, že hra je z každého hľadiska vyvážená, i keď pre mladších hráčov možno trochu príliš náročná kvôli ovládaniu kombinujúcemu dotykovú obrazovku s tlačidlami.

MULTIPLAYER

Neobsahuje.

ZVUKY 8 / 10

Hoci trochu viac hovoreného slova by hre len a len prospelo, zvuková zložka je viditeľne (resp. počuteľne) výsledkom práce profesionálov. Sample sú kvalitné a keď sa strhne trma-vrma, ste ako v strede diania.

HUDBA 8 / 10

Žiaden veľkolepý soundtrack nečakajte, na zhýčkaného poslucháča tu čaká „len“ remeselne poctivo odvedená hudobná stopáž, ktorá svojimi elektronickými nápevmi v tanečnom rytme nikoho neurazí ani nesklame.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Konečne hra na NDS, ktorej zvládnutie netrvá jedno popoludnie. VJ: DT ponúka množstvo relatívne rozsiahlych levelov plných nepriateľských bubákov a logických problémov. V konečnom dôsledku teda závisí od vašej šikovnosti i schopnosti riešiť rôznorodé úlohy, v akom čase hru dohráte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

VJ: DT je mimoriadne príjemným prekvapením na NDS pre každého, kto si rád pripomenie klasické a dnes už takmer mŕtve žánre ako beat´em up či 2D plošinovky. Rozdiel je len v tom, že Joe si oblieka fajnový 3D kabátik (hoci na dianie na displeji nahliadame zboku). VJ: DT však určite nie je len o nostalgickom snívaní – originálne herné koncepty, ktoré prináša, vás vtiahnu do hry ako sa vám to možno už dávno nestalo.