Dúhová klávesnica premení kanceláriu na lunapark

Firma Luxeed sa rozhodla, že fádne stoly kancelárií a domácností premení na malý lunapark. Nová dvojica klávesníc je pod tlačidlami vybavená LEDkami, ktoré dokážu meniť farbu i intenzitu podsvietenia.

14. aug 2007 o 11:05 Milan Gigel, (mg)

Nie je zrejmé, ako dokáže pri práci takáto klávesnica pomôcť. Isté však je, že spolu s dodávaným softvérom ide o zábavku, pri ktorej dokážu nadšenci stráviť celé hodiny. Možné je programovať nielen farebné odtiene jednotlivých tlačidiel, ale vytvárať i animácie. Farba podsvietenia sa môže dokonca zmeniť i vtedy, ak na niektoré z tlačidiel kliknete.

Ak by softvéry dokázali podsvietenie využívať, dokázali by používateľa navigovať pri dialógoch pre stlačenie príslušného tlačidla, vzdelávacie softvéry by mohli deti učiť abecedu. To je však hudba budúcnosti.

A čo tento zázrak stojí? Za lacnejšiu verziu zaplatíte 127 dolárov, za tú lepšie vybavenú 134.