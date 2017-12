Videoboom môže spôsobiť zdraženie internetu

Poskytovatelia internetu vo Veľkej Británii varujú pred tým, že masívny záujem o videá môže zvýšiť ceny za internetové prípojky. Zmena návykov surfistov vyžaduje investície do existujúcej infraštruktúry.

14. aug 2007 o 10:20 Milan Gigel, (mg, bbc)

Obavy operátorov sa v Británii objavili po tom, čo BBC spustila do testovacej prevádzky klientskú aplikáciu iPlayer pre sledovanie archívnych videozáznamov. Tá využíva technológie blízke P2P sieťam na to, aby zaistila divákom prístup k videostreamom bez toho, aby boli preťažované servery firmy. Prevádzkovatelia internetových služieb však poukazujú na to, že klient spotrebuje 30 násobne širšiu kapacitu ako prehliadač videí na YouTube.

Obsah sa sťahuje distribuovane s prihliadnutím na to, aby bol zaistený nepretržitý sekvenčný prísun dát. Každý kto si na svojom počítači video už pozrel, sprístupňuje stiahnuté časti záznamu ostatným záujemcom.

Poskytovatelia internetu však zaznamenali na vyťažení svojej techniky i popularitu služieb, akými je YouTube, Joost, Babelgum či 4oD. Očakáva sa, že do roku 2012 bude videoobsah tvoriť podstatnú časť dát, ktoré budeme sťahovať z internetu. Súčasné infraštruktúry vraj nie sú na takýto boom príliš dobre pripravené.