Stranglehold - virtuálne spracovanie Hard Boiled

Midway vsádza v tento rok na poriadne nadupaného žrebca. Niet sa však čomu čudovať. Vývojárske štúdio Tiger Hill Entertainment nemá za sebou žiadny hit, avšak Stranglehold ním zaručene bude. Dôkaz? John Woo, Chow Yun-Fat a Hard Boiled.

14. aug 2007 o 7:30 Ján Kordoš

Akonáhle sa objaví v hernom biznise meno uznávaného filmového režiséra alebo inej persóny, vždy je to alarmujúce. Väčšinou totiž ide len o postavu v pozadí, ktorá do vývoja mnoho nehovorí a je iba akýmsi kultom osobnosti, najlepšie vynímajúcim sa na obale s hrou. V poslednom čase sa však známe osoby začínajú stále viac a viac angažovať v hernom priemysle. Všetci začínajú cítiť vplyv virtuálnej zábavy i v bežných domácnostiach. Spisovateľ Clive Barker nám predvedie svoje hororové Jericho, Steven Spielberg pracuje na tajných projektoch pre Electronic Arts a John Woo sa rozhodol priniesť poriadnu dávku akcie každému ako na podnose. Stranglehold je hrou, ktorá sa s nikým dlho nemazná, nepripraví nikomu spletitý príbeh plný nečakaných zvratov alebo dlhodobo budované vzťahy. Predtým, než sa John Woo nechal zlákať hollywoodskou smotánkou, patrili medzi jeho skvosty brutálne akčné tituly The Killer a Hard Boiled, pričom práve druhý menovaný sa stal základom pre Stranglehold.

Odporúčať vám túto dnes už kultovú snímku spred 15 rokov nebudeme, pretože to všetci považujeme za samozrejmosť. V lepších DVD požičovniach nájdete tento skvost a pochopíte, že so spomaleným časom neprišiel ani Max Payne a ani Matrix, ktorý sa touto vychytávkou klamlivo chválil. Plne zničiteľné prostredie, podmanivé efekty, drsne charizmatický hrdina a neustála akcia. Áno, popisujeme Stranglehold, no rovnako by sa týmito slovami dal zhrnúť i filmový Hard Boiled. Nechajme však film filmom, určite si nenecháte ujsť, ide o nádherné predjedlo pred hrou samotnou. Hlavnú úlohu v hre stvárni rovnako ako vo filme inšpektor Tequila, civilným menom Chow Yun-Fat, ktorý prepožičal svoju tvár i hre. Fanúšikovia zatlieskajú a vyskočia zo stoličky, pre ostatných len jedno prirovnanie. John McClane v šikmookom prevedení. Skáčete už všetci? Áno, čakajú nás drsné hlášky, chladné pohľady, krvavé tango a keď sa nahneváte, prídu aj biele holubice, známy to efekt Johna Woo.

Príbeh v akčných detektívkach nikdy nepatril do zlatej studnice eposov. Inak tomu nie je ani v Stranglehold. Inšpektor Tequila sa rozhodne ísť sám i napriek odporu vedenia na vopred dohodnuté miesto, kde má nájsť stopu po pohrešovanom kolegovi. Keďže sme mali možnosť zahrať si hrateľnú demoverziu, vieme čo bude nasledovať a zrejme nikoho neprekvapíme a neprezradíme dôležitý spojler, keď po úvodných prestrelkách nájde náš hrdina obálku s fotkou mŕtveho kolegu a jeho odznakom. Už len to by stačilo ako dobrý námet na pomstu, veď niektorí lúzri nepotrebujú ani toľko (Payback, Big Lebowski). Ale mafia sa rozhodla spraviť neprezieravý krok smerom – uniesla Tequilovi manželku a dcéru. Niektoré veci sa jednoducho nerobia a toto začal brať inšpektor už osobne. A to je všetko a komu sa máli, nech si ide čítať Meno Ruže alebo sledovať 900 sekúnd o knihách. Stranglehold síce obsahuje aj mierne posuny v deji, ale to sú len nutné chvíle na oddych pre unavené ruky. Inak sa nezastavíte v hre ani na chvíľu a poľavenie tempa nastane iba vo chvíli, keď si musíte odskočiť na toaletu.

Hrateľná demoverzia nás viedla postupne za ručičku, ukázala svoju silu v exteriéroch i vnútorných priestoroch a hoci bola cesta silne lineárna bez možnosti kamkoľvek odbočiť, táto akcia z pohľadu tretej osoby by inak vyzerať ani nemohla. Keby sme mali Stranglehold nútene prirovnať k niektorej hre, zrejme by bol najbližšie depresívny Max Payne, avšak za spoločné rysy môžeme považovať iba spomalenie času, rovnaký pohľad na hru a mužského hlavného hrdinu. Stranglehold je arkáda ako delo, takže vsádza v prvom rade na efekt, čo sa jej prostredníctvom tretej generácie Unreal Enginu aj darí. Všetko vyzerá nádherne, nočné ulice osvetlené neónmi majú svoju krásu, avšak najlepšie na tom je, že všetko, teda takmer úplne všetko, sa dá zlikvidovať a verte nám, pri hraní k tomu aj dôjde. Ocitli sme sa na trhovisku a už to všetko išlo. Prešuchli sme sa po jednom stole, zhodili melóny a iné ovocie, ktoré rozstrieľali gangstri naokolo, všade vládol zmätok, skryť za fontánu sa nedalo, pretože ani betón dlho nevydržal. Skočiť do akcie po hlave sa síce dá, avšak lepšie urobíte, keď okrem chaotického behania a strieľania efektne skočíte do boku a za efektu spomaleného času omnoho jednoduchšie zlikvidujete protivníka. Čas sa dá spomaliť aj klasicky (žiadny bullet time, tu je to tequila time, ehm), no využívať budete hlavne interaktívne predmety. Po zábradlí sa dá priam filmovo spustiť (čas sa spomalý až do momentu vášho zásahu), následne skočiť na vozík na kolieskach a následne likvidujete pohybujúc sa na tomto „dopravnom prostriedku“ okolo stojacich nepriateľov. Rovnako môžete vybehnúť po kostre dinosaura na horné poschodie či zoskočiť z balkónu na luster. Alebo ak chcete, poslúži vám aj akákoľvek voľná plocha, cez ktorú sa efektne šmyknete.

Keďže prostredie je úžasne zničiteľné, určite neprekvapí prítomnosť špeciálnych objektov, ktoré pri vašom zásahu vykonajú nečakanú šarapatu v radoch protivníkov. Väčšinou majú nad hlavou niečo, čo im na ňu spadne a už nebudú otravovať, no môžete streliť do plechovej tabuli na lane, ktorá sa dá podľa zákona akcie a reakcie do pohybu a „hojdačkovým efektom“ zhodí nepriateľov stojacich na vyvýšenom mieste. Tieto pomôcky využívať nemusíte, no spravia hru jednoduchšou a keď si tieto možnosti začnete všímať periférnym videním (navyše svietia, aby ste si ich zazreli) a využívať ich ako kulisu k boju, začne sa tá pravá zábava, ktorá rozpúta neskutočne pôsobivú strieľačku v tom pravom slova zmysle. Strieľať budete neustále a o nedostatok munície sa strachovať nemusíte, vždy nájdete dostatok zásobníkov k akcii. Inak to ani nejde, pretože akciu si budete užívať s prstom na spúšti a základnými pištoľami môžete vlastne strieľať v kuse, náboje nájdete všade. Okrem základnej zbrani sme mali možnosť vyskúšať si brokovnicu, ktorá odhadzovala zblízka zasiahnutých nepriateľov až detsky nádherne či zlaté pištole s účinnejšou muníciou.

Nemôžete sa čudovať, že pri neustálom chodení a strieľaní vystrieka z mŕtvych tiel protivníkov obrovské množstvo červených krviniek. Je to samozrejme i pre efekt, no nedokážeme si predstaviť, že by sa v hre najvzácnejšia tekutina (samozrejme až po pive, to dá rozum) vôbec nevyskytovala. Môžete nás mať za podivné indivíduá, ale my máme „krváky“ typu Pulp Fiction radi a pokým nie je násilie používané len ako návnada, radi ho akceptujeme. Navyše v Stranglehold pôsobí akoby preexponovane, čo ešte zvyšuje dojem adrenalínom nasiaknutej akcie. Inšpektor Tequila má niekoľko vychytávok ako napríklad ozdravovanie sa, presnejšie mierenie (spomalí sa čas, na obrazovke sa objaví kurzor a priblíži sa k protivníkovi, takže ho môžete zasiahnuť, hoci je ďalej, než by bolo vhodné) či iné kúsky (otáčanie sa okolo a strieľanie obkoleseného davu atď). Príjemným spestrením sú postupne vystupujúce interaktívne scény s niekoľkými postavami, ktoré na vás akoby vyskočia. V tom momente strácate možnosť pohybu, čas je znovu spomalený a vy len mierite na programom zvoleného nepriateľa istý čas a pokúšate sa vyhnúť jeho strelám (môžete sa nakloniť vpravo alebo vľavo). Znie to primitívne a jednoducho, ale je to zábava, pretože v záklone sa mieri ťažšie a keď schytáte ranu, riadne to zabolí a zdravie poklesne.

Hrateľná ukážka bola krátka, ale to sa nám zdá vždy pri každej výbornej hre, ktorá nás chytí a nedokáže pustiť. Mali sme možnosť skúsiť maličkú časť úrovne. Veľmi sme sa tešili na prestrelku v bare, no práve v tom momente sa hranie skončilo. Ako naschvál. Videá priamo z hrania však hovoria jasnou rečou. Pri skrývaní sa za stĺpy sa budú postupne drobiť (poznáme z prvého Matrixu a známej scény zo vstupnej haly), niektoré materiály budú prestreliteľné, fyzikálny engine je spracovaný vynikajúco. Jediným problematickým miestom sa stala kamera, na ktorú sme si pri hraní gamepadom museli riadnu chvíľu zvykať, ale všetko je to len otázka času. Stranglehold je však poriadna akcia a k tomu má charizmatického hrdinu ako čerešničku na torte. Neveríte? Poznáte známu odpoveď na otázku, prečo išiel inšpektor Tequila na dané miesto sám? Veď on sám nešiel, išiel so svojimi dvomi priateľkami a ukázal chladnú oceľ svojich dvoch pištolí a takmer nebadateľný úškrn na tvári presvedčí každého o jeho skrytej príťažlivosti. Nesmie chýbať ani povestné pitie tequilly, ale to si vychutnáte už sami. Stranglehold bude síce hrou jednoduchou, no o to viac podmanivou. Presne tak to máme radi. Radšej 10 hodín neustálej zábavy ako dvojnásobok postupného zaspávania a jasania. Stranglehold sa objaví začiatkom septembra, tak už teraz začneme trénovať. Nie pitie tequilly, ale svoje reflexy.