Google rozšíril ponuku softvérov o StarOffice

Google sa rozhodol prispieť svojou troškou do boja výrobcov kancelárskych balíkov o trh. Do bezplatného balíčka Google Pack pridal plnú verziu softvéru StarOffice, ktorý sa štandardne predáva za 70 dolárov.

13. aug 2007 o 10:16 Milan Gigel, (mg)

Softvér StarOffice, ktorého väčšina kódu je zhodná s otvoreným projektom OpenOffice.Org, ponúka na trhu spoločnosť Sun. Google ohlásil vzájomnú spoluprácu firiem už pred niekoľkými rokmi.

Google Pack je bezplatne dostupný balíček aplikácií, ktoré sú vybavené prehľadným inštalačným softvérom. Siahnuť po ňom môžu všetci internetisti hľadajúci na jednom mieste užitočné softvéry, ruky od ponuky neodťahujú ani výrobcovia hardvéru, ktorí využívajú príležitosť dodávať svoje stroje s predinštalovanými aplikáciami pre okamžité použitie.

V súčasnosti obsahuje balíček aplikácií nasledovné tituly: Google Earth, Norton Security Scan, Google Desktop, Firefox with Google Toolbar, Adobe Reader, Skype, StarOffice, Google Toolbar for IE, Spyware Doctor, Picasa, Google Photos Screensaver, Google Talk a Real Player. Používateľ má možnosť pred stiahnutím zvoliť si, ktoré aplikácie sa do počítača prenesú. Veľkosť kompletného balíka predstavuje približne 260 megabajtov.