You Are Empty - socialistická prázdnota

Niekomu sa pri ďalšej ruskej strieľačke otočí žalúdok, inému to vadiť nebude. Ako dopadol ďalší ruský pokus, ktorý mal strastiplnú cestu na PC, sa dozviete v našom rozbore.

12. aug 2007 o 23:38 Ján Kordoš

Už viete, že You Are Empty je strieľačka, no ako už býva zvykom, nemohli by východní vývojári zostať len pri tak jednoduchom zaradení do herného žánru. Zápletka síce nepatrí medzi príbehové skvosty, ktoré postupne naberajú na sile a nabaľujú na seba jednotlivé vrstvy zaujímavého rozprávania. Sovietsky Zväz v polovici minulého storočia dosiahol neskutočné úspechy na poli technológie, vedy a výskumu. Súdruhovia však spravili jednu zásadnú chybu a plastové lyžičky to rozhodne neboli. Snaha vytvoriť nadčloveka, alebo v tomto prípade dokonalého komunistu, sa už tradične skončila fiaskom a po experimente zostali v obrovskom Rusku... pardon, Sovietskom Zväze spustošené a neobývané lokácie. Teda lepšie by bolo napísať, že miesta nie sú obývané normálnymi ľuďmi, lež sa stali trvalým bydliskom pre nepodarené pokusy. Genetické svinstvo nám ukazuje svoju tvár nielen v Bioshocku, ale aj You Are Empty predvádza niektoré patrične skvostné kúsky v podobe usmievavých sestričiek so silikónovým poprsím a chuťou spapať vás, prerastené kuriatka (tie vám vyďobnú očko a nestihnete povedať ani zlatučké „čibušky“), Pavlov pes (experiment s náhradou tkaniva sa stal besniacim monštrom), pacienti z psychológie, roľníčky (zombíčky, nech sa nám to aj rýmuje), rôzna robotnícka trieda (odpustíme si politické narážky) alebo mŕtvi vojaci (ktorí sú však sakramentsky živí). A na vás samozrejme je, všetko to svinstvo odhaliť.

Aj keď sa to z intra nemusí zdať okamžite jasné. Úvod do hry je totiž ladený skôr strašidelne, či skôr si to tak želali vývojári, no samotné prevedenie je skôr ódou na b-čkové teen vrieskačky. Nie, že by tam pobehovali obnažené blond „herečky“, ale všetko to je nastražené príliš okato. Intro je doslova umeleckou záležitosťou, čo síce poteší oko nejedného snílka, avšak výpovedná lehota je prakticky nulová a radšej si prečítajte tých pár riadkov v manuáli a budete mať omnoho lepšiu predstavu, ako sa to vlastne celé začalo. Videá sa spúšťajú medzi niektorými úrovňami a hoci toho veľa nepovedia, sú spracované precízne. Akoby spomalene pohybujúce sa čiernobiele kresby majú dostatočne pôsobivý náboj a keď uvidíte malého psíka v predajni ako sa pokúša hlavou preraziť výklad, aby sa dostal k vám ako mladému chlapcovi, trochu to s vami zatrasie. Náš hrdina bol totiž súčasťou experimentu a ani spartakiáda zrejme nestačila na dostatočné vymytie mozgu a jedinou úlohou je? Otázka za desať tisíc, pričom odpoveď si doplníte sami.

Prebudíte sa na lôžku v sanatóriu a už len počúvate podivné výkriky zo susedných izieb či škrípanie a dupanie charakteristické pre navodenie „bu-bu-bu“ atmosféry. Nefunguje to z jednoduchého dôvodu. You Are Empty je shooter toho najakčnejšieho rázu a jediné, čo pre prežitie potrebujete, je presná muška a postreh. Keď sa hlavný myšlienky nezhoduje s prostredím, začne to okamžite škrípať a ani ústav tomu nepomôže. Obmedzenosť budovy vás doslova vodí za ručičku, nedá sa nikam odbočiť a otvorené sú vždy len jedny dvere. Takto prechádzate pomerne nudnou pasážou, ktorá v kombinácii s malým množstvom nepriateľov degraduje snahu akčnej hry do tupého chodenia. Zahryznúť sa do hry je preto obtiažne a to správne rýchle tempo hry chytí až neskôr. Už dlhšiu dobu počuť náreky z viacerých strán, že hra musí na začiatku chytiť, inak odťahujú znudení hráči ruky preč. Závažná chyba dizajnéra sa jednoducho odpustiť nedá. Síce sa prechodom do exteriérom všetko zlepší a depresívne socialistické prostredie šedivých farieb ukáže svoju „krásu“, pribudne na intenzite nepriateľov, ale prečo je to tak neskoro? Zatnúť zuby a vydržať, kvalitné akčné pasáže síce prídu, no je to tak trochu (tak trochu dosť) podraz na hráčov, že sa k tomu kvalitnejšiemu musia prehrýzť. Hrateľnosť síce nebude v žiadnom prípade pripomínať Painkillera či nebodaj Serious Sama, no aspoň sa zrýchli tempo a hre to prospieva. Naberie síce jednoduchšie črty, avšak začne byť viditeľné, o čo sa vlastne vývojári od začiatku snažili. A konečne to začne hráča i baviť.

Arzenál zbraní nevybočuje zo zabehnutých koľají (pištoľ, brokovnica, automat, puška, plameňomet, klincomet, elektrická puška), čo je možno trochu na škodu, veď keď sa experimentovalo, mohli sme sa dočkať i variabilnej zbierky. Nič to, chvályhodné však je, že zo žiadnej zbrane sa nestane ultimátny nástroj na zabíjanie a dokonca až do konca budete s obľubou používať aj základnú pištoľ. Jednoduchý systém lineárneho strieľania a chodenia si za nosom bližší popis nepotrebuje, tak poďme na hodnotenie.

GRAFIKA 5 / 10

You Are Empty je vo vývoji už niekoľko rokov a ak ma pamäť neklame, po prvýkrát sme sa ho mali dočkať pred dvomi rokmi. Kdeže sú tie časy, kdeže? Budeme všetci slušní a povieme si, že za nami. A žiaľ i z hľadiska grafického spracovania je You Are Empty dávno za zenitom. Šedé prostredie síce začne neskôr v hre ukazovať svoje pozitívne stránky a svojim temným stvárnením poukazuje na obrovské betónové sídliská a časti mesta. Monumentálne budovy a depresívna architektúra skutočne vyvoláva dojem „králikárne“ a nevadia ani menej detailné textúry, pocit bezmocného plíženia za pravdou má svoje čaro. Lenže časom sa začnú na povrch predierať i nepríjemnosti. Prostredie je nezničiteľné, modely postáv chabo spracované, na každom rohu nájdete barikády, ktoré vás nepustia ďalej a... a všetko jednoducho pochádza akoby spred niekoľkých rokov. Nostalgický závan by nás síce mohol očariť, no herné spracovanie je už o niekoľko krokov vpredu. Neprotestujem proti lineárnemu vyzneniu, ale keď sa mám pozerať na jednu cestu vpred, ktorá vyzerá ako zabudnutý obed v chladničke spred mesiaca, očiam to nerobí najlepšie. Dá sa to však v rozumnej miere akceptovať práve kvôli architektúre socialistickej krajiny. Vopred si však na to dajte pozor – ak vás podobný štýl neláka, plačete nad nesprávnym hrobom. Teraz však príde rýchle vytriezvenie. Pozrite sa na doporučenú konfiguráciu, na screenshoty a pretrite si oči. Na to, ako You Are Empty vyzerá, potrebuje neskutočne výkonný stroj a pri väčších stretnutiach s háveďou klesá počet snímkov za sekundu neskutočne rýchlo. Optimalizácia zrejme nie je v slovníku vývojárov. Preto priemer a ak nemáte poriadny stroj, radšej na hru zabudnite.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie vo svojej jednoduchosti nikoho neurazí a nepotrebujete sa ani pozrieť na schému ovládania. Všetko už všetci dôverne poznáme z milión plus jednej strieľačky. Niekoho môže zaraziť obrazovka so základnými údajmi. Nie, viac ako 99 životov mať nebudete a zdravie si obnovujete z voľne pohodených fľašiek, ktorých obsah radšej nechcem vedieť. Ruská hra sa rovná vodka, ale radšej pssst. Nič prevratné, maximálne tak neexistuje automatické otváranie dverí, takže treba ťuknúť do E-čka, mapa vlastne ani nikomu nechýba, keďže jediná cesta je tá rovno za nosom. Aby som si trochu rypol: prečo nemá puška zoom, keď presnejšie zamierim základnou bambitkou?

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Ako som už spomínal, treba zaťať zuby, rýchlo prebehnúť úvodom a ono sa to spraví. Jednoduchá akčná zábava na odreagovanie so stádom tupých nepriateľov má svoje čaro. Hoci tu nemáme stovky protivníkov v jednom momente, má to spád. Musíte sa aspoň trochu skrývať a hýbať sa, pretože v hojnom množstve vám nikto nič nedaruje. Presná muška nepriateľov preto nenápadne núti nehnať sa dopredu. Pomer zábavy a frustrácie, prípadne nudných momentov, sa začne otáčať v prospech hrateľnosti. Otázne však zostáva, ako dlho vydržíte neustále dokola opakovať stále rovnaké postupy. Na každého protivníka musíte trošíčku ísť inak (adrenalín mi dvíhala lietajúca potvora), ale ono to začne nudiť, pretože žiadne vyslovene ohurujúce momenty vás do srdca nezasiahnu. Postup „idem vpred a strieľam“ sa ujme jedine vo chvíli, keď hráč dostáva neustále počas hrania novú porciu zábavy. Lenže treba uznať, že You Are Empty je budgetová strieľačka, a preto tu máme všetko len načrtnuté a nikdy sa nejde do hĺbky. Občas natrafíte na zápisky bývalých obyvateľov, na správnu atmosféru (spomeňme na System Shock) to však rozhodne nestačí. Ako už býva zvykom, Cenega nám hru lokalizovala, avšak textov veľa nie je, ale aspoň je hra prístupná každému.

Hrateľnosť by dostala aj viac, avšak je vec, ktorá ma pri lineárnych strieľačkách dokáže rozhodiť, až by plyš lietal vzduchom. Zasekávanie sa o predmety. A to dokonca také, ktoré donúti chudáka recenzenta nahrať staršiu uloženú pozíciu. Keby sa ta stalo raz, dobre, dá sa to prehliadnuť, ale keď sa po nahraní uloženej pozície ocitnem stále v tom istom stave a musím nájsť skôr uloženú hru a prechádzať niekoľko minút známych miest znovu, začnú mi červenieť očká a je zle. Skákať sa dá taktiež len na vybrané miesta. Teda takmer nikde. Preto priemer, aj to s odretými ušami.

MULTIPLAYER

Podporu viacerých hráčov by ste hľadali márne, no pri nevyladenom kóde to je vlastne plus, aj keď základná myšlienka rýchleho hrania by si to žiadala.

ZVUKY 3 / 10

Samotné zvuky sú vcelku uchádzajúce a nikoho k prepichovaniu ušných bubienkov nenútia, ale z kože taktiež nik nevyskočí. Zbrane štekajú, nepriatelia fučia, hučia, škriekajú a vydávajú neartikulované zvuky, výbuchy robia bum, tak prečo tak nízke hodnotenie? Zvukár zrejme programátorovi prebral dievča alebo mu vypil pivo, a ten sa mu odvďačil v hre. Neviem, prečo vyťahujú vývojári svoje interné problémy na verejnosť, ale stalo sa. Zvuky sa zasekávajú, niekedy vypadnú úplne. Aby som dodal aspoň trochu vtipu recenzii, dám aj zopár príkladov. V hre sa dokonca vyskytujú aj NPC-čka, ktoré nemôžete zastreliť (hra vám hnusne skryje zbraň). Keď mi pri prvom vypadol zvuk, ešte som to bral ako nutné zlo a aspoň si hopsal po malej búdke a skúmal mimiku starého dedka. Síce mi zrejme ušiel príbeh, ale máme tu predsa manuál. Pri druhej postave ma to však už začalo trochu hnevať. Jednak sa nedalo vyskočiť na stôl a musel som sledovať gestikulujúceho súdruha a jednak... a jednak sa nám ujo zastrelil a ja neviem prečo... Ďalší zážitok z hrania: potvorák spadol mŕtvy na zem, ozval sa charakteristický zvuk, lenže toho dementa som zastrelil na schodoch a engine to vyhodnotil ako kolíziu. Chcel mŕtve torzo zrejme posunúť o schod nižšie, no engine hry to nedovoľuje, takže sa nám zvuk neustále opakoval. Radosť počúvať. Vlastne až tak vtipné to nebolo. Len aby nedošlo k omylu, nejde o ojedinelý prípad.

HUDBA 5 / 10

Skladieb mnoho nie je, občas zaznie typicky socialistická melódia, navodí správne atmosféru, no ako rýchlo to začalo, tak rýchlo to aj skončí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

K veci. Nepriatelia predstavujú tupé stádo, ktoré sa zo svojho miesta málokedy hne (pokým to nie je potvorka bojujúca zblízka, to k vám len beží a tým je inteligencia popísaná), má svoje skripty a vsádza hlavne na svoju presnosť. Kooperácia žiadna. Lenže nikto nič podobné od arkády ani nečaká, preto treba pochváliť na vyladenú obtiažnosť, ktorá nepodsúva príliš mnoho protivníkov, nemáte pocit z nedostatku munície, ale ňou ani nemôžete plytvať. Musíte sa po celý čas sústrediť a potom máte zábavu na niekoľko pomerne dlhých hodín. Držanie sústredenosti patrí jednoznačne medzi klady hry a aspoň v tomto jednom prípade každý vidí, že prebehlo testovanie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

K You Are Empty musíte pristupovať tak, že máte pred sebou budget, dokonca jeden z kvalitnejších. Je to len strieľačka, kde postupujete vpred, nemá žiadne výrazné klady, nepochlapí sa žiadnou oslňujúcou vychytávkou, no má svoj špecifický šarm a zavrhnúť ju by bolo určite nesprávne. You Are Empty je typickým príkladom ruskej hry. Buď vám nevadia alebo nimi opovrhujete. Keby sa vývoj zbytočne nenaťahoval, mohlo to dopadnúť omnoho lepšie. A hlavne, preboha, nech niekto vydá patch s optimalizáciou, pretože práve tento fakt považujem za najdôležitejší, podľa ktorého by ste sa mali rozhodovať, či to kúpiť alebo si nechať tri stovky vo vrecku.