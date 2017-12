Sanyo chce predať divíziu mobilných telefónov

Japonský koncern Sanyo rokuje s domácimi výrobcami mobilných telefónov o predaji svojej mobilnej divízie.

13. aug 2007 o 10:12 TASR

Tokio 12. augusta (TASR) - Koncern sa rozhodol zbaviť tejto divízie pre zlepšenie celkovej ziskovosti. Dohoda sa očakáva do konca roka. V sobotu o tom informovala japonská televízia NHK.

Medzi najväčších japonských výrobcov mobilov patria Sony, Matsushita Electric Industrial, Toshiba a Casio. Sanyo je najväčším svetovým výrobcom dobíjateľných batérií. V júli koncern zverejnil 72-% medziročný prepad kvartálneho prevádzkového zisku, ktorého hlavnými príčinami bol slabý predaj mobilnej divízie a rast cien materiálov.

Sanyo očakáva, že v priebehu prebiehajúceho obchodného roka, ktorý sa skončí v marci 2008, predá približne 11 miliónov mobilov. Koncern pôvodne prognózoval 12,5 až 12,6 milióna.

Hovorca Sanyo Akihiko Oiwa poprel správu NHK a uviedol, že koncern skúma všetky opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť výsledky mobilnej divízie. Sanyo sa v uplynulých 3 obchodných rokoch prepadlo do červených čísel v dôsledku výrazného poklesu cien, vysokých reštrukturalizačných nákladov a nákladov spojeným so škodami, ktoré spôsobilo zemetrasenie v jeho závode na výrobu polovodičov.

Informovala o tom agentúra Reuters.