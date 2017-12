Chýba vám OSD pre nastavenie hlasitosti?

I keď je väčšina notebookov a multimediálnych klávesníc vybavená tlačidlami pre nastavenie hlasitosti, nie všetky z nich ponúkajú informačný panel pre zlepšenie prehľadnosti. Jednoduchá freewarová aplikácia doplní túto funkciu jediným kliknutím.

10. aug 2007 o 12:46 Milan Gigel, (mg)

Aplikácia 3RVX je kompatibilná so systémami Windows XP a Vista, inštalačný balíček sa postará o to, aby sa pri štarte operačného systému automaticky spúšťala. V pamäti zaberie 1,5 megabajtu, zobrazovanie je dostupné bez ohľadu na to, v ktorej aplikácii sa nachádzate. Ak sa vám základná grafická schéma príliš nezapáči, vybrať si môžete z viacerých variantov na webe, ku ktorým môžete pridať svoje ďalšie.

Praktickým doplnkom pre používateľov bez multimediálnej klávesnice je, že pomocou klávesových skratiek Win +/- môžete nastavovať hlasitosť zvukového výstupu bez toho, aby ste sa museli preklikávať k ikone na taskbare.