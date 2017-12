Stredoškoláka vypočúvali pre pirátske zverejnenie prekladu Pottera

Francúzskeho stredoškoláka vypočúvala polícia, pretože na internete zverejnil pirátsky preklad posledného dielu zo série kníh o Harrym Potterovi.

10. aug 2007 o 9:32 (sita)

Šestnásťročného študenta z mesta Aix-en-Provence na juhu Francúzska zadržali v pondelňajších nočných hodinách v súvislosti so zverejnením neoprávnenej verzie siedmej knihy o Harrym Potterovi.

„Vyzerá to tak, že mladík je len zanieteným fanúšikom a nesnažil sa na tom zbohatnúť,“ uviedol úradník a dodal, že polícia plánuje vypočuť aj ďalšie osoby zainteresované v prípade. Tým, ktorí sú za to priamo zodpovední, hrozia vysoké pokuty.

Prvé kapitoly pirátskeho prekladu sa dali stiahnuť niekoľko dní po oficiálnom publikovaní knihy Harry Potter and The Deathly Hallows, ktorá vyšla 21. júla. V Krajine galského kohúta sa dostane na knižný trh v októbri pod názvom Harry Potter et les reliques de la mort.

Kompletný, no amatérsky preklad sa však na internete objavil tiež po niekoľkých dňoch. Podľa denníka Le Parisien vyšetrovateľov upozornilo na prípad francúzske vydavateľstvo Gallimard, ktoré knihy o Potterovi publikuje na žiadosť autorky. Vyšetrovateľov údajne prekvapila takmer profesionálna kvalita prekladu.

Prvých šesť dielov z knižnej série o Harrym Potterovi preložili do 64 jazykov a predalo sa z nich 325 miliónov výtlačkov. Z posledného siedmeho dielu sa predalo len v prvý deň 11 miliónov výtlačkov.