Čecha odsúdili za sliedenie v mobile

Prezerať si obsah správ v cudzom mobilnom telefóne je podľa našich zákonov niečo ako čítanie súkromných listov.

10. aug 2007 o 0:00 Michal Piško

BRATISLAVA. V Čechách tento týždeň odsúdili prvého človeka za čítanie esemesiek v cudzom mobile. Okresný súd v Prachaticiach odsúdil 23-ročného mladíka z Horných Vltavíc na štyri mesiace odňatia slobody podmienečne za to, že preposlal esemesky z partnerkinho mobilu na svoj. Priťažilo mu, že po hádke do priateľkinho bytu vnikol a mobil jej vytrhol z ruky. Muž sa bránil, že to isté často robila partnerka aj jemu. O prípade informovala TV Nova.

Psychológovia upozorňujú, že kontrolovanie mobilov a e–mailov spôsobuje vážne partnerské roztržky aj u nás. „Je to pritom taký istý zásah do súkromia, ako keď niekto otvára a číta naše listy,“ hovorí psychologička Anna Rybáriková.

Aký trest by dostal u nás?

Slovenské súdy, polícia, ani Úrad na ochranu osobných údajov sa podobným prípadom dosiaľ nezaoberali a jednoznačná nie je ani legislatíva. V našom trestnom zákone existuje trestný čin porušovania tajomstva prepravovaných správ vrátane informácií prenášaných elektronicky. Za jeho spáchanie hrozí trojročné väzenie.

„Nová doba a technológie prinášajú nové hlavolamy pre orgány činné v trestnom konaní a kým sa podobný prípad nestane, môžeme o tom len teoretizovať,“ povedala policajná hovorkyňa Marta Bujňáková.

Musí sa preukázať úmysel

Odborník na bezpečnosť informačných systémov Jozef Vyskoč si myslí, že zákon rieši najmä porušenie tajomstva pri prenose správy. Vedúca katedry právnej informatiky a počítačového práva UK Daniela Gregušová hovorí, že „lašovanie“ v cudzom mobile môže byť trestným činom, ak sa preukáže úmysel a nebezpečnosť konania pre spoločnosť. „Keby sa niekto mobilu zhostil násilím, bolo by to spoločensky nebezpečné konanie.“

Právnička združenia Občan a demokracia Kristína Babiaková si myslí, že verdikt súdu by záležal od okolností a postoja sudcu. „Ak by si prečítal správy v mobile ležiacom na stole, orgány činné v trestnom konaní by zrejme konanie zastavili z dôvodu, že závažnosť trestného činu je pre spoločnosť nepatrná.“ Poškodený môže na súd podať žalobou na ochranu osobnosti a domáhať sa súdneho zákazu porušovania súkromia.

Pri použití násilia na získanie mobilu by však odsúdenie bolo namieste. Výška trestu by záležala od sudcu. „Mohol by uložiť nepodmienečný trest, podmienku, peňažný trest, verejnoprospešné práce, zmier, alebo aj upustiť od potrestania.“

Briti radi čítajú SMS svojich blízkych V Británii, kde podľa prieskumu londýnskeho Múzea vedy každý druhý Brit tajne číta esemesky svojho partnera, je tajné špehovanie v móde. Krajina, ktorá dala svetu agenta Jamesa Bonda, sa dokonca netají tým, že moderné technológie jej občanom uľahčili kontrolu svojich najbližších. Spomenutý prieskum napríklad odhalil, že až 42 percent opýta­ných tajne vchádza do elektronických e–mailových schránok svojich priateľov. Britské úrady sú na tom podobne a už na to aj doplatili. Podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva musela štátna škola v západnom Walese v apríli tohto roku zaplatiť Lynette Coplandovej 6-tisíc libier odškodného za zasahovanie do jej súkromia. Coplandová pracuje ako asistentka riaditeľa na Carmarthenshire College . Na prelome rokov 1998 a 1999 jej škola takmer 18 mesiacov monitorovala e–maily. Riaditeľstvo ju podozrievalo z využívania verejného majetku na súkromné účely. „Tento rozsudok potvrdil, že špehovanie podriadených je porušením ich práva na súkromie,“ povedal BBC jej právny zástupca James Welch. (toh)

Má firma právo kontrolovať e–mail? Firmy e–mailové schránky kontrolovať môžu, ale len s vedomím zamestnanca. V prípade e–mailov sú už pravidlá ochrany súkromia ustálenejšie ako pri esemeskách. Európske súdy už niekoľkokrát priznali odškodné zamestnancom, ktorým zamestnávateľ čítal ich e–maily bez ich vedomia. Zároveň však konštatovali, že zamestnávateľ má právo do korešpondencie na svoje firemné e–mailové adresy nahliadať, napríklad aby sa presvedčil, že pracovníci nevynášajú firemné tajomstvá. Zamestnancov však musí na monitorovanie vopred upozorniť, najlepšie písomne. Naproti tomu ak zamestnanec v pracovnom čase číta súkromnú poštu, ktorá nie je umiestnená na firemných počítačoch, firma ju nesmie kontrolovať. Môže však pracovníkom takéto využívanie svojich počítačov na súkromné účely úplne zakázať a porušenie pravidla trestať. Monitorovanie e–mailov je bežné najmä v amerických firmách – v európskych často prevláda názor, že sledovanie je pre zamestnancov signálom, že im šéf nedôveruje, a prináša tak viac škody ako úžitku. (tb)