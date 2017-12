Pošta zaplatí za servis výpočtovej techniky 150 mil. Sk

Pozáručný servis výpočtovej techniky pre Slovenskú poštu, a.s. Banská Bystrica bude počas štyroch rokov zabezpečovať bratislavská firma Soitron za 150 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty. Vybraný dodávateľ služby ako jediný predložil ponuku do užšej súťaž

e, v ktorej rozhodovala najnižšia cena.

O jej výsledku informoval obstarávateľ v Úradnom vestníku Európskej únie s tým, že pozáručný autorizovaný servis výpočtovej techniky bude mať podobu poskytovania požadovaných servisných služieb, ako aj súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielcov. Začiatočná predpokladaná hodnota zákazky pritom bola taká istá ako konečná cena. Obe zmluvné strany uzatvorili príslušnú rámcovú dohodu o poskytovaní služby ešte koncom júna tohto roku.

Spoločnosť Soitron, a.s. vznikla v roku 2003 so zámerom poskytovať outsourcingové služby v rámci projektu Aquilla pre spoločnosť Hewlett-Packard. Soitron je jedným z najväčších info-komunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb s viac ako 750 zamestnancami a konsolidovaným ročným obratom nad 1 mld. Sk. Spoločnosť má v súčasnosti základné imanie 3 mil. Sk.

Slovenská pošta vznikla 1. októbra 2004 transformáciou zo štátneho podniku. V roku 2003 získala poštovú licenciu na obdobie desiatich rokov, čo je rozhodnutie vydávané poštovému podniku na poskytovanie univerzálnej služby. V súčasnosti funguje na slovenskom poštovom trhu 21 operátorov, pričom Slovenská pošta pôsobí v podmienkach úplnej konkurencie v 75 % vlastných produktov a služieb.

Ide napríklad o distribúciu tlače, peňažné služby, doručovanie listov s hmotnosťou nad 50 gramov a balíkov, expresné a kuriérske služby či propagačné zásielky. Zvyšnú časť jej činnosti predstavujú služby v rámci poštovej výhrady, ktorej poskytovaním štát kompenzuje náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby.