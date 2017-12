Zábava na leto s Playstation Network

9. aug 2007 o 20:32 Ján Kordoš

Možno je to letom, možno niečím iným, avšak pred hučiacimi a teplo vytvárajúcimi krabicami nás v tieto dni udrží málokto. Ak si už za svojho miláčika sadneme, rozhodne chceme ten čas využiť naplno, inak sa nám myšlienky na váľanie sa pri vode vkrádajú do hláv príliš rýchlo. Najlepším priateľom a pomocníkom notorických hráčov sa v tomto období stávajú jednoduché hry. Nie, že by novinky nevyzerali lákavo, avšak povedzme si to úprimne: na skutočné hity momentálne nie je najvhodnejšie obdobie. Jednoduché arkády a logické hry však dokážu pri správne navrhnutej hrateľnosti pritiahnuť na mnoho hodín, čoho dôkazom je aj náš dnešný článok. Tentoraz si posvietime na niekoľko titulov pre Playstation Network, ktoré nás dostali nie na niekoľko hodín, ale stali sa našou závislosťou po niekoľko dlhých dní a týždňov. Vybrať si určite vyberiete a keďže ide len o prvú časť väčšieho článku, neberte tento krátky popis titulov ako kompletný.

Lemmings

Najlepšie je začať klasikou, ktorá nesklame, na druhú stranu však ani neprekvapí. Logická hra s jednoduchým princípom je stálicou na hernom poli a vzniklo už toľko pokračovaní, úprav, remake-ov a prídavkov, že sa v nich zrejme už nikto nevyzná a preto budeme len sucho konštatovať, že tu máme ďalšiu várku maličkých mužíčkov so zelenými vlasmi, ktorých jedinou záchranou ste práve vy. Vysvetľovať princíp hrania Lemmings je možno pre väčšinu z vás zbytočným plkaním, pre istotu si však zopakujme základy, aby sa nováčikovia nestratili. Vždy máte k dispozícii menšiu mapku, na ktorej číha mnoho nástrah na naše malé postavičky. Tie vychádzajúc z domčeka majú jediný cieľ. Ísť, ísť a ísť. Nezaujíma ich, že im v ceste stojí smrtiaca prekážka v akejkoľvek podobe, jednoducho si kráčajú rovno za nosom - ak vôbec nejaký nos majú. A práve vy ste ich záchrancom. Z výberu niekoľkých povolaní sa snažíte zabrániť ich skonaniu, prípadne nekonečnému blúdeniu v slepej uličke. Padajú lemingovia z výšky? Dajte im do ruky dáždnik, ktorý ich zachráni. Padajú do priepaste? Vyberte „blokera“, ktorý rozpaží ruky a zablokuje prechod ďalších mužíčkov, ktorí sa otočia a pokračujú opačným smerom či im vystavajte schody. Príkladov je mnoho, pretože čo úroveň, to jedna logická hádanka, pričom na náročnejších mapách musíte spájať viaceré povolania v presne stanovený čas, inak máte buď obrovské straty alebo sa na koniec úrovne ani nedopracujete. Uznávame, že grafické spracovanie sa stalo omnoho viac sladším a všetko vyzerá tak nádherne rozprávkovo, avšak zaráža nás pomerne malý počet úrovní, ktorý sa vyšplhal na necelých 50 levelov. Kým sa cez ne prehryziete, určite to nejakú tú hodinku, alebo dokonca i deň, potrvá, avšak veľmi dobre vieme, že keby sa grafici snažili, určite nám mohli priniesť o niekoľko desiatok úrovní viac. Je to však pomerne rozsiahla porcia a v tomto prípade budeme aspoň vďační za pestrosť, ktorá patrí medzi výrazné klady.

Hodnotenie: 6/10

Super Rub ´A´Dub

Nepoznáte? Ani my sme nepoznali a po načítaní úvodnej obrazovky sme si mysleli, že nič infantilnejšie už zažiť nemôžeme, ale akonáhle sme skúsili prvú úroveň, všetko ostatné išlo mimo nás a okolitý svet sme nevnímali. Respektíve začali vnímať pri pozorovaní niektorými rodinnými príslušníkmi. Hlavnou postavou, ktorú nepriamo ovládate, je umelohmotná kačka. Áno, také malé žlté stvorenie, s ktorým sme sa kedysi hrávali vo vani (niektorým to zostalo dodnes). Vyzerá umelo, správa sa umelo a pláva na vode. Koncept tejto logickej hry je primitívny sám o sebe, avšak vynikajúco vytvorené ovládanie a možnosť získavania medailí nás nečakane chytilo. Celé prostredie je vytvorené akýmsi bazénom, ktorý môže byť na niektorých častiach po vonkajšej strane bez zábran (a kačička tadiaľ môže vypadnúť). V tomto bazéne je roztrúsené tu väčšie, tu menšie množstvo menších žltých kačiatok, ktoré musíte pozbierať prejdením v ich blízkosti a doviesť ich do „výlevky“, čiže štartového bodu, čím ich zachránite. Primitívne? Dobre, postupne sa z prázdneho bazénu stane bludisko, začnú pribúdať úrovne bez bariér alebo dokonca na vás čakajú žraloky (tie naťahovacie!!!), ktoré vám môžu niektoré kačičky spapať a máte po bonusoch.

Najprv si vysvetlíme systém ovládania, ktorého čaro je práve v jednoduchosti. Kačicu ovládate nakláňaním bazénu a to zas praktizujete nakláňaním Sixaxisu. Keďže gamepad k Playstation 3 obsahuje senzory na zachytávanie polohy, máte o zábavu postarané. Skutočne to nie je tak jednoduché ako to vyzerá a spôsobov je viacero. Od klasického držania ovládača po položenie na dlaň a otáčanie rukou. Je to neskutočne zábavné, avšak náročné na zvládnutie, z čoho pramení neskutočná výzva. Tá je navyše podporovaná archaickým hodnotením, ktoré však funguje i dnes ako magnet. Základ je časový interval, za ktorý privediete kačičky domov. Podľa času získate bronzovú, striebornú alebo zlatú medailu, či v najhoršom prípade úroveň nesplníte a musíte to skúsiť znovu, pretože sa vám nasledujúci bazén nesprístupní. Za nahratý čas však často získate leda tak bronzovú medailu, takže musíte byť nesmierne zruční. Pes je zakopaný v tom, že z času sa vám môže odrátať pol sekundy za každé káčatko, ktoré dovediete v najväčšej skupine. Na jeden záťah zvládnete 12 malých kačiek? Mínus 6 sekúnd z celkového času! Zvládnete ich všetky a je ich tam 30? Už zrejme chápete princíp hrania, ktorý sa nevzťahuje len na nutné čo najrýchlejšie pozbieranie a odovzdanie, ale aj naplánovanie čo najlepšej trasy a hlavne vyhnúť sa výlevke, štartovacej pozícii, ktorá býva často navrhnutá ako naschvál, aby ste tam svoj úlovok zanechali.

Primitívna, avšak neskutočne chytľavá hrateľnosť, ktorá je vyvedená v roztomilých pastelových farbách s neustálym kvákaním v pozadí. Je to ohromne zábavné, hoci sa to môže javiť ako infantilná vec maximálne možného stupňa. A možno v každom nás drieme malé dieťa, ktoré sa rado prejaví a nechá uniesť detskými pudmi. Čo sa však rozhodne nedá Super Rub ´A´ Dub uprieť, to je prístupnosť pre všetky vekové kategórie, čo by som mohol príkladne dokumentovať nielen u seba. Uznávame, že to pôsobí ako neskutočne zlý sen pre klasického hráča, avšak len do doby, kedy si to neskúsite. Potom vás baví i rozptýlenie v podobe úrovní, kde hráte za zlého žraloka a vašou úlohou je zjesť všetky kačky. Vy sa však môžete pri tradičných úrovniach brániť výskokom (rýchly pohyb ovládačom zhora nadol), keď prevrátite najbližších nepriateľov na určitý čas na brucho. Celkovo 60 úrovní rozdelených do troch obtiažností je zábavou na ohromne dlhú dobu, hlavne ak sa prichytíte pri myšlienke, že by nebolo zlé mať každý bazén zvládnutý na zlatú medailu. Práve pri tomto spôsobe hrania si vychutnáte všetky finty a oceníte nástrahy, ktoré pre nás dizajnéri úrovní nachystali. Hrateľnosť v tej najrýdzejšej a najzábavnejšej podobe. Kvak.

Hodnotenie: 8/10

Go! Sudoku

Sudoku pozná každý, veď tento fenomén modernej doby pritiahol ľudí znovu k papierovým hlavolamom a bez okolkov sa priznáme i my, že sme každé ráno stáli pred stánkom a čakali na nemenovaný denník s každodennou porciou Sudoku. Keď sa však z tejto hry stala záležitosť pre masy, akosi náš záujem otupel, no s týmto novým projektom je všetko znovu späť a klasické „ešte jednu hru a idem spať“ sa vracia so smrtonosnými zbraňami. Na ovládanie si budete chvíľu zvykať, rovnako i interface mohol byť o niečo prehľadnejší, avšak zábave pri hraní to vôbec neuberá a pri riešení na tento fakt zabudnete. Princíp pozná úplne každý, takže vysvetľovaním pravidiel čas strácať nebudeme a rovno spomenieme, že na vás čaká celkovo 1200 rôznorodých sudoku rozdelených podľa náročnosti. Môžete si zvoliť hranie na čas alebo aj klasické bez obmedzenia a vychutnať si tak niekoľko hier denne. Pri tomto obrovskom počte vám to vydrží určite na niekoľko mesiacov. Ak vás Sudoku ešte stále baví, určite viete, ktorý titul vás uspokojí a hodnotenie ani nepotrebujete, preto ho berte s rezervou.

Hodnotenie: 7/10

Go! Puzzle

Súbor celkovo troch logických rýchlikov je tradičným chodom, ktorý vás buď dostane alebo unudí k smrti. Poďme sa pozrieť na jednotlivé z nich. Aquatica predstavuje netradičný tetris, pretože kocky ukladáte diagonálne a ako už býva zvykom, musíte spojiť tri rovnaké farby, pričom musí ísť o priamych susedov. Mierne toporné ovládanie a netradičný diagonálny systém nás napokon nechytil a radšej by sme privítali klasiku. Sky Scapper je podivným mixom akčnosti a logiky. Postupne stúpate po jednotlivých poschodiach mrakodrapov, pričom každý výstup musíte stihnúť do určitého časového limitu. Poschodie máte zložené z rôznofarebných kociek, pričom na ktoré políčko vstúpite, iba to môžete využívať. Taktiež nás to príliš nechytilo a mnohokrát i miatlo. Posledná možnosť je najhrateľnejšia. Swizzle Blocks je jednoduchým logickým rýchlikom. Máte hernú plochu, na ktorej máte rôznofarebné kocky, ktoré ak je ich pri sebe 4 a viac, vybuchnú. Herná plocha je tvorená štvorcovou sieťou, pričom kamene sú v nej uložené a vy môžete otáčať príslušné kamene vždy z jedného uzlu buď vľavo alebo vpravo. Cieľom je samozrejme zlikvidovanie všetkých kociek. Na začiatku máte v strede dva pruhy kociek o troch farbách a po určitom čase či vyčistený určitého počtu kociek vám zboku príde situáciu sťažiť (alebo pomôcť, hlavne ak máte málo kociek niektorej farby) ďalšia sada kociek.

Úchvatne chytľavé, neskutočne rýchle a cibríte si nielen postreh, ale aj logické myslenie. Vždy je výhodnejšie spojiť čo najviac kociek rovnakej farby, pretože ak príde zboku nová sada, môže vám plány zahatať a ak vyčistíte pole od jednej farby, tú vám už program nehádže. Zaplníte celé pole, skončili ste, prípadne ak vyprší časový limit, začnú sa objavovať neutrálne kocky, ktoré začnú zavadzať. Navyše je tu možnosť hrania proti sebe, keď jednu plochu okupujú dvaja hráči, dohodnete sa, po koľkých kockách hra končí (čiže ak „spravíte“ 250 kociek, vyhrali ste), na koľko víťazných hier sa hrá a boj môže začať. Nestačí hrať len na seba, protivníkovi musíte škodiť, pretože sa na ploche začnú vyskytovať bonusy, ktoré uškodia nepriateľovi: otočí sa ovládanie, zmenšia sa kocky, zmizne vám kurzor... príkladov je mnoho a oživuje to hrateľnosť, pričom správny ťah dokáže výrazne napomôcť. Ďalej tu máme "puzzle" mód, v ktorom je vašou úlohou zlikvidovať všetky kocky, pričom vám žiadne nepribúdajú a musíte hrať s tým, čo máte. Klasika.

Celkovo nás však z tohto balíku zabavila len posledne predstavená hra. Grafickým spracovaním určite neprilákajú a skôr by sa hodili na iné platformy ako na next-gen konzolu, no to už necháme na vás. Posledná hra dokáže zabaviť na niekoľko desiatok minút a nechýba jej nič, čo by mal logický rýchlik mať, avšak otázne je, či sa uchytí, keďže zostatok je podľa nás podpriemernou zábavou, s ktorou sa neoplatí strácať čas.

Hodnotenie: 5/10

A máme za sebou polovicu predstavených titulov. Dnes sme sa zamerali skôr na logické tituly, avšak onedlho sa v pokračovaní článku zastavíme aj pri akčnejších projektoch, ktoré v chytľavosti rozhodne nezaostávali.