Toshiba predstavila prenosný notebook Satellite U300-116

Toshiba uviedla na trh notebook navrhnutý pre maximálny výkon v kancelárskych aplikáciách, ktorý je optimalizovaný pre vysokú prenositeľnosť. 13" formát ponúka mostík medzi kompaktnými a stolovými notebookmi.

Satellite U300-116 váži len 1,99 kg, takže ho zabalíte do akejkoľvek tašky bez toho, aby ste boli obmedzení jeho hmotnosťou. Notebook prichádza v inovovanom dizajne, v ktorom sa spája populárna strieborná s elegantnou čiernou rovnako ako pohodlné ovládanie so zámerom vytvoriť oku lahodiaci produkt. Navyše je dodávaný v kompletnej lokalizácii klávesnice a operačného systému pre český aj slovenský trh.

Po otvorení odhalí model U300 lesklý 13,3 palcový veľký LCD displej Toshiba TruBrite, ktorý ponúka rozlíšenie WXGA (1280x800). Vysokú kvalitu jeho obrazu, vrátane sýtejších farieb a skutočnej čiernej farby, oceníte ako pri práci, tak pri sledovaní filmov.

Video signál do neho prichádza z integrovanej grafickej karty Intel GMA X3100 s až 358 MB pamäti a plnou kompatibilitou so systémom Windows Vista. Nechýba jej ani hardvérová podpora DirectX 10, čo posúva tento notebook v ústrety blízkej budúcnosti, ktorá sa ponesie v znamení DirectX 10.

Prichystaná je taktiež nová technológia Intel Clear Video, zaisťujúca plynulé prehrávanie videa vo vysokom rozlíšení (MPEG2, WMV9, a VC1).

Srdcom každého počítača je procesor. Vo vnútri U300 bije Intel Core 2 Duo T7100 taktovaný na frekvencii 1,8 Ghz a pýšiaci sa 800 Mhz zbernicou, ktorá môže znížiť svoju frekvenciu na 400 Mhz pri napájaní z batérie a šetriť tak energiu článkov.

Aj keď patrí U300 do kategórie ultra prenosných zariadení, ponúka celé 2 GB operačnej pamäte (1024 + 1024 MB DDR2 667 MHz) a rýchly 160GB harddisk (5400 ot./min.), čo neznamená nič iné, len vysoký výkon.

Malé rozmery zariadenia vo vás už nemusia evokovať výkonnostne priemerný počítač, pretože na U300 si pohodlne spustíte niekoľko kancelárskych aplikácií naraz, môžete otvoriť veľa internetových stránok a popritom ešte sledovať video vo vysokom rozlíšení. O naozaj rýchle spúšťanie programov i systému sa stará novo vyvinutá technológia spoločnosti Intel.

Intel Turbo Memory uchováva informácie o spustených programoch a súčastiach systému a ponúka tieto dáta procesoru rýchlejšie než bežná pamäť. Vďaka tomu aplikácia nabehne až dvakrát rýchlejšie, systém o dvadsať percent, ba čo viac, Turbo Memory šetrí energiu a ňou vybavené notebooky vydržia dlhšie v prevádzke na batérie. Celý systém je vytvorený špeciálne pre Windows Vista, s ktorým je U300 samozrejme dodávaný.

Toshiba pri svojich notebookoch kladie veľký dôraz aj na komunikáciu, bez ktorej by bol notebook v súčasnom svete ako človek bez očí a uší. Preto má U300 ako klasické ethernetové rozhranie 10/100 a modem pre vytáčané pripojenie, tak kartu pre bezdrôtový prenos dát pomocou technológie WiFi v štandardoch 802.11a/b/g/Draf-N.

Vďaka 802.11n môžete streamovať dáta rýchlosťou až 300 Mbit a s dvojnásobným dosahom signálu. Pri komunikácii s mobilným telefónom, PDA, tlačiarňou a inými zariadeniami je prepravené Bluetooth 2.0 s EDR. S nastavením oboch bezdrôtových technológií vám pomôže jednoduchá, ale šikovná aplikácia Toshiba ConfigFree, štandardne predinštalovaná na všetkých notebookoch tejto značky.

S U300 už tiež nemusíte komunikovať so svojím okolím iba pomocou textových správ v sieťach ako ICQ, ale domov či do kancelárie môžete pokojne volať cez internet. Notebook U300 má totiž integrovanú 1,3 Mpix kameru a mikrofón.

Model Satellite U300-116 s integrovanou napaľovačkou DVD Super Multi podporujúcou všetky formáty CD a DVD je dokonalým partnerom všetkých, ktorí ku svojmu kancelárskemu či domácemu počítaču chcú ešte malý prenosný počítač s dostatočným výkonom pre prácu i zábavu na cestách.

Je vhodný do lietadla, do školy aj do autokempu pri mori. Máte strach zo straty dát či poškodenia notebooku? Toshiba myslí aj na to, a preto má notebook U300 harddisk chránený proti nadmerným otrasom. Dôležité dáta môžete zálohovať rýchlo a jednoducho v aplikácii Disc Creator, alebo na externý harddisk, ktorý pripojíte cez jeden z dvoch USB 2.0 portov. Alebo tiež na pamäťové karty cez integrovanú multiformátovú čítačku.

